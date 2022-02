Suomi – mitä sinulle on tapahtunut?

Suomi alisuorittaa tällä hetkellä vahvasti. Olemme pudonneet pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden kelkasta ja velkataakka kasvaa. Rahaa jaetaan avokätisesti ulkomaille, mutta oman kansan hyvinvointiin se ei riitä.

Jo parinkymmenen vuoden ajan hallitus toisensa jälkeen on edistänyt alisuorittamista ja merkittävää talouskasvua ei enää synny. Silloin kun yhteiskunnan rakenteita olisi pitänyt yksinkertaistaa, olemme lisänneet uusia monimutkaisia hallintohimmeleitä ja julkista sektoria.

Meillä painitaan jonninjoutavien ongelmien parissa, kuten henkilötunnuksien vaihtamisesta sukupuolineutraaleiksi, onko Afrikan tähti rasistinen peli tai voiko hanhia ampua tai edes syödä?

Sen sijaan olemme vältelleet ikäviä päätöksiä, emmekä ole keskittyneet todellisiin ongelmiin, jotka koskevat Suomen huoltovarmuutta, työllisyyttä ja hyvinvointia.

Meitä hallitsee tällä hetkellä punavihreän ideologian kyllästämä rintama, jolla on tunnelinäkö. Se jyrää alleen kaiken vastaantulevan, koska heidän ideologiansa on uskonnon kaltainen eikä sen oikeaoppisuutta ei voi edes kritisoida.

Kaikkea toimintaa ohjaa kiireaikataulutettu ilmastohulluus. Keskitytään vain helppoihin ongelmiin, jotka ratkaistaan kaatamalla niiden päälle rahaa.

Laajempien ja yhteiskunnallisesti merkittävien ongelmien hallitseminen on äärimmäisen vaikeaa, eikä talousosaamista ole.

Maataloutemme on ajettu täydelliseen kriisiin ja koko huoltovarmuutemme on uhattuna. Hallitus on täysin kädetön hoitamaan tätä ongelmaa.

Ahdinkoa ei helpota sekään, että Sitran johtaja Mari Pantsar esittää julkisesti ja kirkkain silmin, että lihan ja maitotuotteiden tuotanto pitää lopettaa Suomessa ja maatilat pitää ennallistaa luonnontilaan.

Sitran, eli Suomen itsenäisyyden rahaston kunniallisena tehtävänä on rakentaa menestyvää Suomea kohti tulevaisuutta – tällaisilla lausunnoilla sitä ei ainakaan rakenneta! Luulen, että viherideologian sokaisema Pantsar on täysin väärässä tehtävässä.

Ehkä meillä on vielä toivoa, koska Suomessa on edelleen valtavasti koulutettuja ihmisiä ja riittävästi insinöörejä – elleivät ole sitten paenneet ulkomaille.

Suomessa on merkittävästi luonnonvaroja, sekä tilaa niitä jalostaville yrityksille. Meillä on puhdasta vettä, puuta, mineraaleja ja jopa uraania, joita älykkäästi hyödyntämällä menestyisimme, eikä kaikkea tarvitse myydä “kiinalaisten” omistukseen.

Suomella olisi kaikki mahdollisuudet nousta jälleen huipulle, jos hallitus ei työntäisi jatkuvasti kapuloita omiin rattaisiimme.

Nyt olisi viimeiset hetket laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja laittaa taloutemme kuntoon.

Elvyttäminen voidaan aloittaa polttoaineen verotuksen alentamisesta, koska se vaikuttaa kaikkeen hintakehitykseen ja kansalaisten ostovoimaan, lisäksi tulokset näkyisivät hyvin nopeasti.

Ilmastotavoitteiden kiireaikataulua höllentämällä edes EU:n suosittamalle tasolle on toinen toimenpide, jolla saataisiin näkyviä tuloksia, eikä teollisuutemme karkaisi maihin, joissa kilpailukykyä ei rajoiteta moraaliposeerauksen vuoksi.

Voimme ottaa turpeen uudelleen käyttöön odottaessamme uusia ekologisia innovaatioita. Turve on kuin öljy Norjalle, sitä riittää meillä hamaan tulevaisuuteen. Turpeesta voidaan jalostaa jopa öljyä, kuten saksalaiset tekivät Fisher-Tropsch -menetelmällä sotien aikana.

Mahdollisuuksia olisi, mutta poliittista tahtoa ei. Hallitus, nyt järki käteen ja keskitytään olennaiseen – muutoin voitte jättää eroanomuksenne!

Jukka Mäkynen

PS:n kansanedustaja Vaasasta