Suomi on ajautunut hybridisodan kohteeksi

Venäjä on hyväksynyt Ukrainan itärajalla sijaitsevien pienten alueiden itsenäisyyden ja ohjailee nyt niiden toimintoja. Venäjän aloittama aseellinen hyökkäys lisää sen vaikutusvaltaa Ukrainassa, eivätkä asetetut pakotteet ole pystyneet sotaa estämään.

Suomesta on alkanut kuulua ääniä, että olisi vähennettävä Ukrainan seurantaa ja kiinnitettävä huomio maan omiin asioihin. Me emme elä täysin turvallisesti. Jyväskylän yliopiston tiedusteluanalyysin opettaja Martti J. Kari sanoo, että Ukrainan tilanteesta on siirryttävä hoitamaan omia asioita. Nyt on seurattava sitä, kuinka Venäjä on aloittanut Suomeen kohdistuvan hybridisodan.

Hybridisodasta ovat esimerkkejä Venäjän tekemät rajaloukkaukset Suomen merialueilla. Tämä sitoo Suomen asevoimia jatkuvaan vartiointiin, vie aikaa ja aiheuttaa kustannuksia.

Toinen syytös on tullut siitä, että Suomi kaappaa lapsia Venäjältä. Siellä työskennelleet suomalaismiehet ovat saaneet lapsia venäläisnaisten kanssa ja lapsia yritetään kaapata Suomeen. Totta vaiko tarua. Ilmeisesti tarua, mutta vaatii kuitenkin asian selvittelyä, jälleen kuluu aikaa ja rahaa.

Kovinta sotaa käydään energiarintamalla. Suomi aikoo tilata Venäjältä ydinvoimalan. Venäjä on hankkinut jo tontin Pyhäjoelta ja rakentanut sinne kaikki ydinvoimalan ylläpidossa tarvittavat huoltorakennukset.

Voimalan rakennuslupaa ei ole vielä myönnetty. Mikäli lupa myönnetään, niin Venäjä ottaa haltuunsa suuren siivun Suomen energiantuotannosta. Nyt Suomi on herännyt pohtimaan asiaa, kun se on saanut kritiikkiä monelta taholta.

Kovinta hybridisota on lämpökeskusten sekä sellu- ja paperiteollisuuden käyttämän hakkeen tuonnissa. VR käyttää kuljetukseen 350 rautatievaunua ja rakenteilla on vielä 35 vaunua. Venäjän ohjaus lisääntyy jatkuvasti Suomen energiankäytössä ja sen raaka-aineet tuodaan enenevässä määrin Venäjältä.

Suomi on antanut vahvan siivun energiantuotannosta Venäjän hoitoon. Siitä irrottautuminen vaatii omaan kotoiseen energiaan siirtymistä. Kysymykseen tulee peltoenergia, jolloin maissipohjainen kasvusto antaa hyvän tuoton. Tuottajaksi valjastetaan maatalous, jolloin se saa energiasta tarvitsemansa lisän tuotantoonsa.

Myös puusta saadaan energiaa kaasuttamalla, kolmannes enemmän kuin suoraan polttamalla. Fossiilista maakaasua ei Suomessa tarvita. Omat kaasuntuotantomenetelmät on otettava käyttöön. Kaasutusjätteet ovat hyvää pellon multavuutta lisäävää lannoitetta.

Suomella on voittamattomalta tuntuva urakka karsia harteiltaan hybridisodan paineet ja siirtyä kotimaiseen energiaan. Tässä on kuitenkin ainoa tie, jolla talouselämä saadaan oikeille raiteille.

Puu on Suomen tärkein luonnonvara, eikä talouselämään mahdu puun tuontia ulkomailta. Työikäisten on tämä vaatimus täytettävä.

Erkki Raudaskoski

Rovaniemi