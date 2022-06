Suomi on hyvä maa

Kansanedustaja Jukka Mäkysen (ps.) I-P:n kirjoitusten mukaan tässä rakkaassa verellä lunastetussa isänmaassamme ei juuri mikään ole hyvällä mallilla. Mahtaako sen korostaminen olla viisasta ajatellen uudelleenvalintaa seuraavissa vaaleissa. Siis saada kevään vaaleissa taas niitä kannattamaan, jotka lähettivät valitun pääkallonpaikalle laittamaan asiat kuntoon. Luulisi, että olisi parempi korostaa aikaansaannoksiaan. Edustaja itse tietysti tuntee kannattajansa parhaiten ja mikä heihin vetoaa.

Minä muistan elämää 50-luvulta lähtien. Sotien vaikutus tuntui vielä silloin kaikessa. Muistan hämärästi viimeisen sotakorvausjunan kuvan lehdessä ja seuraavaksi yleislakon ajan. Vähitellen kuitenkin kaikki julkiset ja yksityiset palvelut ja asumisen taso alkoivat parantua. Ostovoima, eläkkeet ja sosiaaliset tuet ovat nousseet. Teknologia, digitalisaatio ja energian käyttö ovat helpottaneet elämää. Hevosvetoinen yhteiskunta on muuttunut polttomoottorivetoiseksi.

Nyt alkaa kyllä näyttää siltä, että olemme luoneet sellaisen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan, johon meillä ei ole enää varaa, koska emme ole synnyttäneet kylliksi uusia työntekijöitä, verojen ja eläkkeitten maksajia eläköityneitten tilalle.

En aio kuitenkaan ryhtyä ”mamuksi” monen eläkeläisen tavoin ja muuttaa Espanjan lämpöön. Suomi on kuitenkin hyvä maa asua ja elää. Hyvä ja huono vaativat vertailupohjan. Tästäkin selvitään yhdessä uuteen tavalliseen.

Perussuomalaiset katsovat, että Suomen suurin ongelma on maahanmuutto. Maahanmuuttajista on puhuttu erittelemättä yhtenä kansanryhmänä. Nyt keskustelun sävy on muuttunut, kun Ukrainasta Venäjän vainoa pakoon lähteneitä on alkanut tulla Suomeen. Kaukaisemmatkin sodat vielä ajavat ihmisiä etsimään turvallisempaa maata asua. Suurin osa maahanmuuttajista on ollut muita kuin pakolaisia.

Nyt pelätään sitä, että Putin kuskaa paljon maailmalla vaeltavia kodittomia ihmisiä maansa läpi Suomen rajalle hakemaan turvapaikkaa.

Nyt onkin PS:n rajat kiinni -maahanmuuttopolitiikka alkanut saada muilta hiukan vastakaikua. Tosin vain itärajan osalta ja vasta hybridivaikuttamisen välineeksi joutuneitten pyrkijöitten osalta. PS on tietysti ajamassa aukotonta rajaa. Se pienentäisi samalla myös susiongelmaa.

Vuonna 2015 Ruotsi auttoi lävitseen yli 30 000 turvapaikanhakijaa Tornioon. Se määrä ei siis vielä ollut niin suuri, että rajavartiolain mahdollistama rajanylityspaikan sulkeminen olisi tehty.

Markus E. Myllymäki

Vaasa