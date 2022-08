Suora junayhteys Jyväskylään

Nyt on aika lisätä suoraa junaliikennettä Haapamäen kautta Jyväskylään. Eri puolella maatamme halutaan lisätä henkilöliikennettä raiteilla.

Tällä hetkellä suora junaliikenne Alavuden, Ähtärin ja Keuruun kautta Jyväskylään hoidetaan kahdella kiskobusseilla hoidetulla junaparilla. Usein nämä ovat olleet tupaten täynnä.

Tarjonta yleensä lisää kysyntää, näin on havaittu myös junaliikenteessä Haapamäeltä Tampereen suuntaan. Suomessa on kiskobusseja vain 16 kappaletta, joista kaksi on vuorollaan huollossa Pieksämäellä. Haapamäen ratojen jo pitkään toivottu sähköistys olisi ratkaisu moniin rataverkkomme ruuhkien poistamiseen ja mahdollistaisi nopean henkilöliikenteen ja tavaralogistiikan lisäämisen radalle.

Olisiko kuitenkin akuutin ongelman ratkaisemiseksi pikaisesti kunnostettava pääkaupunkiseudun vapautuneista lähiliikenteen junista diesel- tai biokaasuvetoista kalustoa radalle? Mielestäni tämä tulisi selvittää heti? Voisiko esim. Suomen Kiskokalustotehdas tai Steelwheel tutkia asiaa?

Koska liikenne Haapamäen radoilla on ylimaakunnallista ja keskeinen osa valtakunnallista raideliikennettä, on välttämätöntä kokonaisuuden kannalta sen toiminta VR:n liikenteenä nykyiseen tapaan.

Junaliikenne kasvaa polttoaineiden hintojen takia voimakkaasti, jos vain tarjonta antaa mahdollisuuksia. Junalogistiikan lisääminen on myös mielekkäämpää ilmastopolitiikkaa kuin maa- ja metsätalouden ahdistaminen mielettömillä uhkauksilla. Lisääntyvä maanteiden kulutus korjauskustannuksineen ja ruuhkautuminen on niiltä osin myös parhaiten torjuttavissa, missä raideliikenne antaa vaihtoehtoja.

Lauri Oinonen

valtuuston 1.vpj

Keuruu