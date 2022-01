Aluevaaleissa on kyse ihmisten arkeen ja hyvinvointiin vaikuttavista palveluista. Kaikilla hyvinvointialueiden asukkailla on oikeus saada tarvitsemansa suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut läpi elämän. Suun terveydenhoito on tärkeä lähipalvelu, joka lisää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Uusilla hyvinvointialueilla tarvitaan lisää resursseja suun terveydenhuollon palveluihin. Suunterveyden hoitovelka on kasvanut korona-aikana noin 1,3 miljoonalla potilaskäynnillä. Palveluihin tulee investoida nyt, jotta hampaiden ja suun sairaudet eivät ehdi edetä.

Suun krooniset infektiot ovat myös yhteydessä moniin kansantauteihin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, diabetekseen ja syöpiin.

Joka vuosi noin kolme miljoonaa suomalaista käyttää suun terveydenhuollon palveluita. Aikuisväestöstä noin puolet saa hoitoa terveyskeskuksissa ja puolet yksityisvastaanotoilla.

Palvelujen tuottamiseen ja koronapandemian pidentämien hoitojonojen purkamiseen tarvitaan sekä julkista että yksityistä sektoria ja toimivaa yhteistyötä niiden välillä.

Osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset takaavat hyvinvointialueilla laadukkaat palvelut. Suun terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä potilaiden hyvään hoitoon, kun resurssit, työhyvinvointi ja johtaminen ovat uusissa sote-organisaatioissa kunnossa. On tärkeää, että hyvinvointialueiden henkilöstö otetaan mukaan muutosten suunnitteluun ja toteutukseen.

Hyvä suunterveys on osa kansanterveyttä, ennaltaehkäisyä ja syrjäytymisen torjuntaa. Riittävät, laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut tuovat alueille ja asukkaille sekä terveyttä että kustannussäästöjä.

Ilona Vehkaoja

Pirjo Juusela

Lea Nieminen

Susanna Starck

Liisa Neitiniemi

Essi Rouvinen

Katriina Kuivamäki

Tuomas Tienhaara

Vaasan Hammaslääkäriseura ry:n hallitus