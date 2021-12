Suupohjan radan kunnostus on turvattava

Väyläviraston Suupohjan radan tarveselvitys valmistui ja se oli tyrmäävä. Konsultin tekemän selvityksen lopputulos oli murskaava. Sen mukaan radalle ei kannata tehdä korjausinvestointeja, vaihtoehtona olisi ns. kevyt korjaus, noin 40 miljoonan euron tai peruskorjaus, jonka hinta olisi 140 miljoonaa.

Miten tähän on tultu. Rata valmistui vuonna 1913 ja sillä oli tavaraliikennettä sekä Kaskisiin että Kristiinankaupunkiin. Metsä Botnian sellutehtaan rakentaminen Kaskisiin vuonna 1973 aloitti radalla voimakkaan liikenteen. Parhaimmillaan radalla kuljetettiin yli 700 000 tn rahtia.

14.1.2009 Metsä-Botnia yllättäen ilmoitti lopettavansa toiminnan vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen liikenne romahti radalla. Vuonna 2016 radalla kuljetettiin vain 69000 tn. Vuonna 2017 Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) tuli siihen lopputulokseen, että radan liikennöitävässä kunnossa pitämiselle ei ole perusteita. Liikennevirasto esitti radan kunnossapidon lopettamista vuoden 2019 lopulla. Kunnossapidon lopettaminen olisi tarkoittanut liikenteen loppumista.

Vuonna 2019 perustettiin Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys, jonka jäsenenä ovat kaikki radanvarsikunnat sekä Kristiinankaupunki. Syksyllä 2019 varasin liikenneministeri Berneriltä ajan yhdessä Lasse Hautalan kanssa. Tapaamisessa kerroimme ministerille Suupohjan radan tarpeellisuudesta ja sen kehittämishankkeesta. Ministeri Berner päätti, ettei radan kunnossapitoa lopeteta 2019 loppuun mennessä. Vuonna 2020 radan alueen kunnat ja Väylävirasto kustansivat Teuvalle puutavaran lastauslaiturin, jonka myötä liikennemäärät ovat kasvaneet niin, että tänä vuonna arvioidaan radalla kuljetettavan noin 375 000 tn. eli se vastaa 7 500 puurekan kuormia. Junat kuljettavat kuitupuuta mm. Pietarsaareen ja Äänekosken biotuotetehtaalle. Tavaraliikenteen kunnossapitoa on päätetty jatkaa vuoden 2022 loppuun asti.

Eduskunta on päättänyt kunnianhimoisista ilmastotavoitteista, mm. liikenteenpäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Siksi täytyy vain ihmetellä Väyläviraston vähättelyä radan vaikutuksesta, liikenteen päästöjen vähentämiseen Suupohjan alueella ja laajemminkin. Esimerkiksi Teuvalta Äänekoskelle on matkaa yli 200 kilometriä. Kuinka helposti syyllistetään haja-asutusalueiden ihmisiä liikenteenpäästöistä, mutta esimerkiksi 7 500 puurekan päästöt eivät aiheuta huolta.

On selvää, että radalle on tehtävä perusteellisia kunnostustoimia, vain ratapölkkyjen vuosittainen uudistaminen ei enää riitä. Ratapenkka on uudistettava, kiskot on vaihdettava raskaampiin kiskoihin, siltoja on korjattava, ylikäytäviä on poistettava jne. Tämä ei onnistu ilman alueen kansanedustajien tosi toimia, aloitteiden aika on ohi. Nyt on varattava aika valtiovarainministeriltä, sillä ensi vuoden valtiontalousarviossa ei ole tähän rahaa, joten lisäraha on haettava ensi vuoden lisätalousarviosta.

Harry Wallin

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen pj.

Seinäjoki