Suupohjan radan puolesta

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan läpi leikkaavan Suupohjan radan kohtalo puhuttaa, ja syystä. Näemme molempien maakuntien liikenneinfran kannalta hälyttävänä kehityksen, jossa rahtiliikenne siirrettäisiin pois raiteilta ja osaksi jo nyt perin ruuhkaisia tieväyliä. Tällaiset päätökset vauhdittavat maaseudun autioitumista.

Radan ylläpitäminen ja kunnostaminen on satsaus tulevaisuuteen. Se pitää mahdollisuudet avoimena: jos rata suljetaan ja puretaan (josta tulee tietenkin myös kustannuksia), on uuden radan rakentaminen tulevaisuudessa huomattavasti kunnostusta kalliimpaa ja todennäköisesti siinä vaiheessa jo mahdotonta.

Rakentaminen on kallista ja uusien suorien raideyhteyksien luominen lähes mahdotonta. Kun rata kerran puretaan, se on lopullisesti menetetty.

Etelä- ja Rannikko-Pohjanmaan elinvoimaisuudelle on ensiarvoisen tärkeää, että rata säilytetään ja kunnostetaan. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liitot ovat esittäneet radan peruskorjauksen suunnitteluun ja toteutukseen yhteensä 45 miljoonaa euroa seuraaville kahdelle vuodelle.

Ruralia-instituutin raportin mukaan radan realistisen kasvun vaikutus alueen vuosittaiseen BKT:een on 12 miljoonaa euroa ja 60 henkilötyövuotta, ja optimistisen skenaarion toteutuessa jopa 24 miljoonaa euroa ja 100 henkilötyövuotta. Tähän verrattuna peruskorjauksen suunnitteluun ja toteutukseen tarvittava summa on suhteellisen pieni, mutta sen vaikutus alueen elinvoimaan on huomattava.

Suupohjan radan liikennemäärä on nelinkertaistunut vuodesta 2018 ja arvion mukaan vuonna 2021 on jo saavutettu 400 000 tonnin rahtimäärät. Kaskisten sataman kasvu on myös vakuuttavaa, ja se on tällä hetkellä ainoa länsirannikon satama, jossa laivaluotsaukset ovat kasvussa.

Kaskisten sataman kehittymisen kannalta on olennaista, että rahtia on mahdollisuus kuljettaa myös raiteilla. Sataman oma tavoite on kuljettaa 30% rahdista raiteita pitkin. Radan purkaminen lisäisi siten maanteille vuosittain jopa kymmeniä tuhansia rekka-autoja ja nostaisi voimakkaasti valtatie 67:n ylläpitokustannuksia. Raskaan liikenteen lisääminen myös heikentäisi maanteiden turvallisuutta ja matkanteon sujuvuutta alueellamme.

Radalla on myös merkittävä potentiaali tulevaisuuden henkilöliikenteen kehittämisessä. Jo nyt Suupohjan rata on ollut mukana lähijunaliikennettä kehittävässä duoraitiojunaliikenteen suunnitelmassa. Saavutettavuus seudulla paranisi, toimivien yhteyksien myötä yhteistyö lisääntyisi ja elinvoimaisuus nousisi.

Nyt tarvitaan kuntien, maakuntien ja puolueiden välistä yhteistyötä, että voimme varmistaa resurssit radan peruskorjaukseen ja tulevaan kehittämisen. Radan tulevaisuudella on merkittävä vaikutus koko alueen elinvoimaan ja tulevaisuuden investoinneille.

Rannikko-Pohjanmaan vihreät ry

Etelä-Pohjanmaan vihreät ry