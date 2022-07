Suupohjanradan tulevaisuus on epäselvä

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys perustettiin v. 2018 pelastamaan Suupohjanradan tulevaisuus, sillä Metsä-Botnia lopetti Kaskisten tehtaan v. 2009, jonka jälkeen radan käyttö romahti. Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja markkinoida Seinäjoki-Kaskinen rataa, sen kunnossapitoa ja kehittämistä sekä avata liiketoiminnallista yhteyksiä itään ja länteen. Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki radanvarsikunnat ja lisäksi Kristiinankaupunki.

Nopeasti metsäyhtiöiden toimesta kävi selväksi, että Teuvalla ollut 12 vaunun puutavaran lastausraide on liian lyhyt ja siten kannattamaton.

Sen johdosta käynnistettiin hanke, jonka tarkoituksena oli rakentaa Teuvalle täysimittainen puutavaran lastausraide, jolloin sieltä voitiin kuljettaa 24 vaunun kokojunia. Raiteen investointiin osallistuivat kaikki yhdistyksen jäsen kunnat ja erityinen kiitos Teuvan kunnalle, Kaskisten satamalle sekä Väylävirastolle. Teuvan lastausalue valmistui 25.9.2020, jonka jälkeen koko junia on kuljetettu Raumalle, Kotkan Sunilaan, Äänekoskelle, Vilppulaan ja Pietarsaareen. Lisäksi rautatieyhdistys ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteistyönä valmistui Suupohjan radan kehittämishanke, jossa arvioitiin radan aluetaloudellista merkitystä.

Suupohjan radan liikenne on kasvanut nopeasti ja viime vuonna se ylitti 300000 tn rajan, jota pidetään vähäliikenteisten ratojen rajana. Kasvaneen liikenteen ja yhdistyksen toiveesta Väylävirasto tilasi konsulttiyhtiöltä tarveselvityksen radasta. Se valmistui viime vuoden lopulla ja kaikkien yllätykseksi se päätyi lakkauttamaan radan. Yhdistyksen hallitus piti selvitystä tarkoituksenhakuisena eli lopputulos oli jo päätetty ennen selvitystä, niin puutteellinen selvitys oli ja jättänyt tarkoituksella monia kehittämismahdollisuuksia huomiotta koskien esim. Kaskisten satamaa.

Tänä vuonna olemme yhdessä Pohjanmaan- ja Etelä-Pohjanmaan liittojen kanssa yrittäneet vaikuttaa alueemme kansanedustajiin. Olemme pitäneet useita palavereita koskien radan tilannetta. Tilaisuudet ovat olleet hyvähenkisiä ja asian tärkeys on ymmärretty. Radan tehostettua kunnossapitoa on jatkettu vuosi kerrallaan kulloisenkin liikenneministerin päätöksellä, näin ei voi enää jatkua. Nyt on saatava pysyvämpi ratkaisu eli ensi vuoden valtion budjettiin on saatava kirjaus kunnossapidon jatkumisesta toistaiseksi ja 2 miljoonan euron määräraha. Peruskorjauksen tavoitteet siirtyvät eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan. Valtiovarainministeriö julkistaa ensi viikolla oman budjettiesityksensä, jonka jälkeen koko hallitus alkaa sitä käsitellä. Nyt on hallituspuolueiden alueen kansanedustajien velvollisuus varmistaa, että ko. määräraha ja kirjaus ovat budjettiesityksessä. Jos se jää eduskunnan käsittelyn varaan, niin pitkällä kokemuksellani myös valtiovarainvaliokunnasta, voin todeta, että se on vaikeaa.

Harry Wallin

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen hallituksen pj.