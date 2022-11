Suuri isänmaallinen sota

Venäjänmaan historiassa on aina kansallistunteen voima merkinnyt jopa ratkaisevaa osaa. Venäjä on tunneherkkä ja ollut aina hyvin isänmaallinen kansa. Onko niin yhä?

Aikoinaan jo yli 200 vuotta sitten porvari-Venäjä otti yhteen Napoleonin joukkojen kanssa voittoisasti.

Toisen kerran otsikkoni mukaista nimikettä on käytetty 2. maailmansodan merkittävässä vaiheessa. Hitler lähti ”soitellen sotaan” Neuvostoliiton lyödäkseen 1941. Siinäkin sodassa paitsi neuvostoarmeija nousi keskeisrooliin, niin myös yhtenäinen Venäjän kansa. Kansa uhrautui ”äiti-Venäjänsä” puolesta poikiaan sotaan varustaessaan.

Onko uustsaari Putin käyttämässä samaa tunneasetta Ukrainaa ja länttä vastaan 2022? Siltä näyttää.

Nyt atomisodan pelossa voimakasta lännen mukaantuloa Ukrainan puolesta ei ole nähty. USA ja Nato ovat liki hiljaa. Miksi? Syitä voi arvailla. YK on myös tasapainotilassaan kyvytön Venäjää tuomitsemaan.

Retoriikkaa on kuultu toki äänekkäästikin Putinia vastaan. Putin toki on nyt aika yksin Euroopassa mutta entä Kiinan tuomio? Sitä ei kuulu.

Oveluudessaan ja raakuudessaan Putin on joukkonsa pitänyt aika yhtenäisenä. Suuri tunneilmasto maassa lienee yhä Putin-sympatian vallassa. Armeija yrittää perinteisin asein ja ohjuksin alistaa Mustanmeren alueen kokonaan haltuunsa. Krim on taas roolissaan!

Ydinasesodan uhassa länsi on aika neuvoton eikä Biden ole sotajalalle lähtenyt lännen nimissä. Ukrainan sisäisen tahdon alistus on menossa Putinin massiivisten ohjusiskujen myötä infrastruktuuriin. Sähköjen katkaisu on informaatiosodassa härski keino venäläisiltä. Energiasotahan tämä tyystin on.

Mitä Putin tahtoo? Hitleriläinen älytön maailmanherruuden saaminen! Se on nyt jäljellä. Kansan tuki Putinilla on liki rikkeetön. Se pitää hänet vallassa.

Loppua ei näy sodalle. Jälki on karmeaa Ukrainan kansaa ajatellen. Siitä tuli sotanappula. Rauhaan pakottaminen on likimahdotonta puolin ja toisin.

Jouko Pesonen

Alajärvi