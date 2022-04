Syöpäleikkauksia ja -hoitoja on jatkettava lakosta huolimatta

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry on huolissaan syöpäpotilaiden hoidon toteutumisesta Suomessa hoitajien lakon aikana.

Syöpä on vakava henkeä uhkaava sairaus, josta on isoja fyysisiä ja henkisiä haittoja potilaalle. Syöpä voi levitä hyvinkin nopeasti ja tästä syystä syöpäleikkauksilla ja syövän lääkehoidolla ja sädehoidolla on erittäin suuri vaikutus potilaan ennusteeseen.

Hoitajien lakko on tärkeä, mutta lakosta huolimatta gynekologisten syöpäpotilaiden ja muiden syöpäpotilaiden hoitoja ja leikkauksia ei saa siirtää tai peruuttaa. Potilailla on oltava tarvittaessa pääsy myös osastohoitoon.

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry vaatii, että syöpähoidot sekä syöpäleikkaukset otetaan suojelutyön piiriin lakosta riippumatta.

Eva-Maria Strömsholm

varapuheenjohtaja

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry