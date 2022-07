Synkät pilvet haihtuvat yhteistyöllä

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisen kolumnissaan 21.7.2022 Suomen synkistä pilvistä. Olen Pentikäisen kanssa samaa mieltä siitä, että Suomen talousnäkymät herättävät huolta, yli varojen eläminen pitää lopettaa ja kestävää kasvua täytyy vahvistaa.

Siitäkin olen samaa mieltä, että työväkeä tarvitaan. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentäminen ei kuitenkaan ole mielestäni oikea keino. Kelan maksama peruspäiväraha on 34,50 euroa päivässä eli kuukausiansio on noin 700 euroa miinus verot. Pakollisten menojen jälkeen siitä ei varmasti jää tuhlattavaa, joten en usko kovinkaan monen työttömän olevan tyytyväinen tilanteeseensa eli useimmilla työmotivaatiota varmasti on.

Työnantajat puolestaan näyttävät valitettavasti suosivan halpatyövoimaa voittojensa maksimoimiseksi, joten työpaikan saaminen oikeilla työehdoilla on eräänlainen lottovoitto. Kiky-sopimuksella työnantajan maksuja siirrettiin työntekijälle, eikö työnantajilta voisi vaatia jonkinlaista yhteiskuntavastuuta ja vaatimusta palkata työttömiä kohtuullisin palkoin?

Työpaikka ei useinkaan ole naapurikorttelissa eli työmatkakustannuksia syntyy, joten palkan pitäisi kattaa ainakin työstä aiheutuvat kustannukset. Suotavaa toki olisi, että työllisellä olisi käyttörahaa enemmän kuin työttömällä, silläkin on motivoiva vaikutus.

Pentikäinen mainitsee myös pahenevan työvoimapulan ja vähäisen syntyvyyden. Eikö tämä ole luonnollinen seuraus siitä, kun nuoret eivät pääse töihin, eivätkä pysty rakentamaan tulevaisuuttaan? Monelle taloudellisen turvallisuuden saavuttaminen ennen perheen perustamista on kynnyskysymys.

Ay-liike ja työehtosopimusjärjestelmä ovat Pentikäisen mielestä kehityksen jarruja, vieläpä haitallisia duunarille. Olisiko yksittäiset neuvottelut todellakin tehokkaampi ja parempi tapa hoitaa asiat? Saattaisi tietysti olla niin, että epätoivoiset työnhakijat tyytyisivät pienempiin palkkoihin, mutta yksittäiset neuvottelut olisivat melkoisen aikaa vieviä ja monet työntekijät todennäköisesti tyytymättömiä. Tämä tuskin olisi työnantajan etu. Eikä sen duunarinkaan etu.

Keskitetty työehtosopimusjärjestelmä takaa paremmat toimintaedellytykset rauhallisten työmarkkinoiden ansiosta. Kohtuulliset palkat taattaisiin kaikille, ei vain osaaville puhujille. Työnantajakin pystyy keskittymään ydintehtäväänsä, kun työntekijät puurtavat tyytyväisinä, ja siitähän taloudellista kasvua olisi luvassa.

Suomen Yrittäjät ja Mikael Pentikäinen, aloittakaa aito ja vastuullinen yhteistyö ay-liikkeen kanssa, jotta synkät pilvet Suomen taivaalta saadaan pois. Annetaan ihmisille mahdollisuus opetella ja työllistyä palkalla, jolla pystyy elämään. Vanhan sanonnan mukaan ”kukaan ei ole seppä syntyessään”, mutta mahdollisuuksien myötä Suomesta saattaa löytyä useitakin seppiä. Hyvä kierre alkaa työllistymisestä, perheistä ja kuluttajista, jotka laittavat rahan kiertämään tukien näin yhteiskunnan toimintaa. Yrittäjät ja ay-liike, tehdään tämä ”yhteiskuntaloikka” yhdessä!

Tarja Mäkitalo

Vaasa