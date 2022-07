Synkät pilvet Suomen yllä

Talousjärjestö OECD ennusti kesäkuussa, että Suomen talouskasvu hyytyy tänä vuonna runsaaseen prosenttiin ja jää ensi vuonna jopa sen alle. Suomi on OECD:n kasvutilaston peränpitäjä.

Tämä ei näytä herättävän Suomessa huolta. Päinvastoin mietitään, miten hillitä jo muutenkin hyytyvää taloutta. Hyvä esimerkki on vasemmistoliiton esitys ”miljonääriverosta”.

Suomea ei ole kuitenkaan tuomittu apuluokalle. Suunta on käännettävissä, jos on tahtoa.

Ensiksi pitää lopettaa eläminen yli varojen. Velkaannumme vauhdilla eikä muutosta ole näköpiirissä. Tämä pitää ottaa vakavasti – varsinkin, kun korot nousevat ja entistä suurempi osa julkisista varoista menee korkokuluihin.

Tähän on saatava muutos. Emme voi vuositolkulla vain ottaa lisää velkaa.

Pitää vahvistaa kestävää kasvua, jotta emme jätä lapsillemme talouden osalta kelvotonta perintöä, mutta myös leikata menoja ja keventää veroja, jotta työtä kannattaa tehdä.

Suomen velkaantuminen huolestuttaa yrittäjiä laajalti, koska he tietävät, että lasku lankeaa lopulta yrityksille. Huoli leikkaa investointeja.

Toiseksi tarvitaan työväkeä. Työvoimapula vain pahenee, kun yhä useampi on eläkkeellä ja lapsia syntyy vähemmän.

Työvoimapula on monen yrityksen kasvujarru. On paljon avoimia työpaikkoja mutta myös kasvava pitkäaikaistyöttömyys ja yli 300000 työikäistä työvoiman ulkopuolella – ei työllisinä eikä työttöminä.

Näin käy, kun maksaa liikaa siitä, kun ei tee työtä, ja verottaa liikaa siitä, että tekee työtä.

Yritys ei investoi, jos näköpiirissä ei ole työvoimaa.

Tarvitaan työhön kannustavia sosiaaliturvareformeja ja työkykyä vahvistavia toimia. Tarvitaan myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan vahvempi porrastus ja lyhennys, jotta ansioturvalta palataan nopeammin työelämään.

Kolmanneksi ay-liikkeen pitää uudistaa tapansa. Yrittäjien ja yritysten edustajien mielestä ay-liike on Venäjän jälkeen suurin investointijarru. Se ei ole suomalaisen duunarin etu. Venäjään emme voi juuri vaikuttaa mutta ay-liike on suomalaisten käsissä.

On liittoja, jotka ajavat valtapoliittisin syin yrityksiä työtaisteluilla ahdinkoon jopa vastoin henkilöstön tahtoa. Tätä en ymmärrä.

Ei ole itsestään selvää, että meillä on eri puolilla maata kehittyviä yrityksiä ja työpaikkoja. Miksi niiden toimintaa ehdoin tahdoin haitataan?

Ylivahva ay-liike on paljolti työnantajaleirin ansio, koska se on antanut ay-liikkeelle sen nykyvallan työehtosopimusjärjestelmän kautta.

Tähän on saatava muutos, jotta Suomessa on parempi yrittää. Markkinatalous ei toimi, jos yhdellä talouden lohkolla on työnantajien pönkittämä kartelli.

Pitää uskaltaa katsoa totuutta silmiin, jos haluamme Suomen kunnon kasvuun. Jos uudistuksia ei tule, hukka meidät perii, ja sitä en lastemme takia toivo.

Vaalit lähestyvät. Ne ovat muutoksen mahdollisuus.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.