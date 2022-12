Syyhy on kallis hoitaa

Ilkka-Pohjalaisessa (6.12.) kerrottiin lisääntyneistä syyhytartunnoista. Sairaanhoitopiiri kertoo uusia epidemioita tulevan ilmi toistuvaan tahtiin.

Syyhy on hankala oireiltaan ja todella kallis hoitaa, hoitohenkilökunnan ohjeistuksissa on ristiriitaa. Toisissa tapauksissa ihotautilääkäri suosittelee yhdistettyä voide- ja tablettihoitoa, me saimme terveyskeskuksesta ohjeen hakea apteekista permetriinia sisältävää voidetta, mikä maksaa 37,76 euroa/tuubi.

Voidehoito ei suuressa perheessämme auttanut, vaan muutaman viikon sisällä teimme uudelleen voide- ja tablettihoidon, minkä jälkeen saimme avun. Tätä helpotusta kesti jonkin aikaa, kunnes lapset toivat uusintatartunnan koulusta.

Kodin siivous on suuri urakka. Sairaanhoitopiirin ohjeistus on pestä kaikki perheellä käytössä olleet vaatteet, pyyhkeet ja vuodevaatteet. Kengät ja muu vesipesua kestämätön pakastetaan tai pussitetaan viikon ajaksi. Onneksi talvella voi hyödyntää pakkasta, vaihtoehtoisesti kuumassa saunassa kahden tunnin saunotus tappaa punkit, mutta ei houkuttele tällä sähkön hinnalla.

Laskimme, että syyhyn hoito tuli maksamaan yhteensä yli 2 000 euroa. Nix-voiteella voitelut tulivat maksamaan 800 euroa, Scatol-tabletit 1 400 euroa. Summassa on huomioitu uusintahoito lääkärin ohjeen mukaan.

Mielestäni ei ole ihme, että syyhyepidemiat leviävät. Oireet ovat kiusallisia ja mahdolliset uusintatartunnat voivat aiheuttaa häpeää, mikä hidastaa hoitoon hakeutumista sekä tilanteesta perheen ympärille tiedottamista.

Lapsiperheet joutuvat ahtaalle taloudellisesti, hoito on todella kallis ja odotettua apua siitä ei aina edes saa. Olimme toisen tartunnan jälkeen uupuneita ja jo toivottomiakin tilanteeseen. Päädyimme suurten lääkekulujen vuoksi hakemaan harkinnanvaraista toimeentulotukea, mikä oli oma prosessinsa ja tarinansakin. Kaupungin sosiaalityöntekijä ystävällisesti muistutti, että tällaisia tilanteita varten tulee olla säästössä rahaa.

Miksi tällaisten epidemioiksi yltyvien tartuntatautien hoito ei ole kohtuullisen hintaista? Jokainen lukija voi miettiä, mitä tapahtuu yhdenkin perheen saadessa tartunnan, mitä heillä ei ole varaa hoitaa.

Hintava kutina

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellsesti nimmerkillä