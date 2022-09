Tässä sitä sitten ollaan

Takana ovat hyvät vuodet, silloin kaikki oli mahdollista. Tuntui, että kaiken piti olla maailman parasta toiminnoista riippumatta, joskus tuli kunniaakin.

Omavaraisuuden kasvattamista siinä humussa ei huomioitu, kai oletettiin, että nautitaan tätä olotilaa.

Silloinkin olisi ollut mahdollisuus rakentaa isoja ja pieniä biolaitoksia. Koska laitosten käyttöön raaka-aineet olivat metsässä ja maataloudessa sekä vesivoimaa ja tuulta hyödynnettäväksi voimakkaasti.

Tällä hetkellä niitä tarvittaisiin.

Sitten aloitettiin ja perustettiin Venäjälle, Kiinaan yrityksiä ja Viroon myös, syy oli tuotannon halpuus. Tuntui, ettei kukaan ajatellut, että Venäjä aloittaa sotatoimet Ukrainassa. Nyt tiedotusvälineet kertovat, miten epäinhimillisesti Venäjä toimii myös siviilejä kohtaan.

Uhkaukset ovat Putinilta jopa osan läntisen maapalon tuhoamisesta.

Suomikin joutui ”kauppasotaan” Venäjän kanssa, siis meille tärkeä kaupankäynti loppui. Ennen sotaa korona ”valtasi” Suomen ja koko Euroopan, mikä lamaa toimintaa. Sairaus tappaa ihmisiä, toiset sairastuvat väliaikaisesti työkyvyttömäksi.

Näistä on tullut hallitukselle kuormaa ja poliittisia vaikeuksia, myös tulevat vaalit ovat mielessä. Ministerien toiminnoissa on ollut epävarmuutta. Pääministerin vapaa ajan käyttäytymisessä on ollut harkintakyvyn puutetta, mikä on tullut esiin useammassa tilanteessa.

Pienimmistäkin rikkeistä on usea päättäjä joutunut jättämään viran.

Yhden tapauksen moni muistaa, lähivuosilta. Sipilä pääministerinä joutui lähtemään aikoinaan, kun ryhtyi laittamaan Suomen asioita kuntoon.

Siitähän SDP alkoi sanoa kaikkeen ei, Sipilän toiminnoille. Lopun muistamme. Jos pääministeri Marinin toiminnat SDP:n puolesta saavat jatkua, tulevat mieleen Putinin toiminnat. Hän käyttää omaa valtaansa, SDP käytti sitä yhtä räikeästi Sipilän kohdalla.

Jos tämä sotimisen tilanne jatkuu vielä tässä muodossa kuukausia, miten sitten Suomi ja Eurooppa kärsivät?

Matti Latva-Panula

Ilmajoki