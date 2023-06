Tätä mieltä tänään: "Älä moiti maanviljelijää ruoka suussa"

Eikö työnantajan pitäisi huolehtia ulkotyöntekijöilleen helposti saatavilla olevat aurinkorasvat UV:n ollessa korkealla? Suojakypärät, turvakengät ja muut suojavarusteet on hyvin hoidettu, mutta aurinkovoiteita ei, vaikka polttava aurinko on suuri ihosyöpäriski! Kahdeksan tunnin työpäivän aikana iho saa runsain mitoin vaarallisia auringonsäteitä ja varsinkin vaaleat ovat riskiryhmässä.

Pääkirjoitus (12.6.) arvelee, että jos Sofia Virta olisi valittu vihreiden johtoon ennen vaaleja, puolue saattaisi olla nyt hallitusneuvotteluissa. Onneksemme niin ei tapahtunut. Pääkirjoittajan on varmaankin hurmannut Virran vaatimus, että vihreää siirtymää pitää tukea kaikin voimin. Sitähän tämäkin lehti on toistellut kuukausikaupalla. Huomiotta ovat jääneet esimerkiksi Timo Soinin varoitukset siitä, että näillä ulkomaisilla investoijilla eli harjakauppiailla, kuten Timo Soini heitä kuvaili Ylellä, ei ole planeetan, saati Suomen talouden pelastaminen aivan ykkösasia.

Kyllä presidentti-instituution saa lopettaa, jos se alkaa mennä suvun kesken jaetuksi. Valtaoikeudet kaikki pois ja elinikäiset etuudet. Kallis veronmaksajien varoilla pidetty laitos tarvitsee todellisen johtajan. Se on muutakin kuin hymyillen seisomista. Jotain kunnioitusta presidentti-instituutiota kohtaan. Ihailijat ostakoon muistelukirjan ja nauttikoon sen antimista. Suomen kansa tarvitsee presidentin.

Todellinen ”mainehaitta” maallemme on, että suinpäin sitoudumme maailmalla ”kaikkeen” tarjottuun. Meitä pidetään ”höynäytettävinä” hölmöinä. Hyvänä diilinä poliitikot pitävät sitä, että ”ostaa yhden, ja maksaa kolmesta”. Ilmastointoilussa sekä vihreässä siirtymässä näyttää näin käyvän!

Nyt kyllä sanon et mitäs äänestettiin kokoomusta, jos vähentää/poistaa kotitalousvähennyksen. Koskee suoraan huonompiosaisia ja vanhoja ihmisiä, jotka sen turvin voineet siivouttaa ym. ja pienyrittäjiä. Hävetkää.

Onko käsitystä miten pienellä monen urheilijan pitää tulla toimeen uransa aikana? Kyllä urheilijaeläke on kunnon meriiteillä ansaittu. Muutosta kehiin tulorajan suhteen.

Sinä, joka haukut meitä suomalaisia maailman tyhmimmäksi kansaksi! Tervemenoa ihannemaahasi Pohjois-Koreaan!

Aalto-yliopiston professorin Peter Lundin esittämä kaasun erottaminen sähkönhinnan muodostuksesta törmäsi Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtajan ehdottomaan vastustukseen markkinoiden toimivuuteen vedoten. Toimiko sähkömarkkinat paremmin ennen kaasun sitomista sähkön hintaan?

Joku väitti täällä, että törsäämme 10-kertaisesti intialaiseen verrattuna ja siksi ilmaston pitäisikin maksaa. Tosiasia on, että intialaisia on 1,5 miljardia eli 272-kertainen määrä meihin verrattuna. Eli sen pitäisi maksaa, joka p...aa. Suomi ei todellakaan pelasta maailmaa. Niin yksinkertaista.

Kyllä vanha viisaus pitäisi olla edelleen voimassa: älä moiti maanviljelijää ruoka suussa.

Jalkapallossa on Vaasan ja Seinäjoen keskinäisessä vertailussa 1950-luvulta lähtien perusasetelma ollut se, että vaasalainen joukkue on ollut maamme pääsarjassa miltei yhtäjaksoisesti, mutta Seinäjoki aloitteli alkuvuosikymmeninä ns. maakuntasarjassa tai toiseksi ylimmässä. Tällä hetkellä Seinäjoki ”jyrää” Vaasaa. Mutta ulkomaalaistaustaisten pelaajien osuus on molemmilla merkittävä, joten hyvä retorinen kysymys onkin: mikä tässä oikein jyrää?

Outoa, ettei Sundomin mylly pyöri kun tuulee. Kuka sen muuten omistaa? Tuottaako se mitään?

Joku moitti keskustaa kaasun tankkauspisteiden puuttumisesta. Se asia ei kuulu valtiolle, vaan yrityksille, jotka perustavat niitä, jos katsovat sen olevan kannattavaa toimintaa.

Isot pisteet sympaattiselle VPS:n urheilutoimenjohtaja Janne ”Jose” Lindbergille, joka iloisesti tervehtii katsojia ja juttelee, eikä kulje nenä lattiassa.

Ei opettajan työpäivä pääty, kun koulusta lähtee. Töitä tehdään viikonloppunakin. Ilman sunnuntailisiä.

Kanadassa palanut jo 4,6 miljoonaa hehtaaria maastoa ja metsää. Tämä on valtava ympäristötuho. Suomen hiilinielut ja päästöt ovat tämän rinnalla mitättömät. Ihmettelen, miksei tähän puututa kansainvälisesti. Pitäisi perustaa monikansalliset sammutusjoukot ja heille parhaat sammutusvälineet mitä on keksitty. Eikö Suomi voisi esittää tällaisten joukkojen perustamista esim. YK:ssa?

Nuorena ylioppilaana (17 v.) lähdin varoituksista huolimatta opettajakoulutukseen. Jo kolmen (!) vuoden kuluttua aloitin opettajana tutussa koulussa. Homma oli helppoa, päivät lyhyitä, palkka hyvä ja lomaa paljon. Rahaa tulvi ovista ja ikkunoista. Vajaa kymmenen vuotta meni ja aloin miettiä mitä ryhtyisin työkseni tekemään. Onneksi naapurin isäntä pani perintötilansa myyntiin. Ostin oitis tilan ja sain mojovan käteisalennuksen ja kaupan päälle kolme traktoria lisälaitteineen + leikkuupuimurin. Nyt kun katselen – kohta lainehtivia – viljapeltojani, olen todella tyytyväinen nuoruuden valintoihini. Olkaa muutkin. Maailma on vapaa. Valitkaa oikein. Älkää kadehtiko.

Kävimme maanantaina mieheni kanssa jäätelökioskilla ostoksilla. Mieheni osti yhden pallon tötterön. Laitettiin suoraan pahvipurkkiin kysymättä mitään. Pyysin itselleni jäätelöpallon vohveliin. Ei kuulemma ollut. En sitten ottanut mitään. Pyysin ostoksesta kuittia. Katsottiin ihmeessä ja todettiin että heillä ei kuittia!

Halutaanko minun lopettavan verojen maksun, kun julkisia palveluja oikeasti tarvitsevat eivät niitä saa, vaan verorahat menevät ökyrikkaiden bisneksiin ja verottomiin voittoihin.

Taas uutisoitiin erikoissairaanhoitoon pääsyn huonontumisesta. Se onkin THL:n huhtikuun lopun lukujen mukaan yleiskuva. Etelä-Pohjanmaalla suunta on toinen: yli kuusi kuukautta kestäneet odotusajat ovat talveen verrattuna vähentyneet. Olemme sijalla kaksi hyvinvointialueiden joukossa. Ero kärkeen, Etelä-Karjalaan supistui huhtikuussa ja jos trendi jatkuu, Etelä-Pohjanmaa on pian ykkönen. Upeata toimintaa eteläpohjalaisten parhaaksi, HyvaEP!

Erääs suures kauppakeskukses kytätään sairaita eläkeläisiä, ettei kyniä vain käytetä, saatikka siirrellä eri paikkoihin. Ne on nää kärryjen lykkijät, jotka tykkää jotenki päteä. Huonosti menee, jos kynästä on kiinni työpäivä. Nauraasin jos olis emojia. Viekää nyt kyniä itte kauppaan jos pitää vaikka veikata.

E-P:n hyvinvointialue on suuri vitsi. Ketään ei tavoita, asioita siirretään 6 henkilölle saman puhelun aikana. Kukaan ei tiedä edes kenen pitäisi asia hoitaa! Yhteystiedot on piilotettu sekaviin nettisivuihin. Sosiaalitoimen viranhaltijat kulkevat kiireisinä ympäri aluetta. Palvelusuunnitelmia muutetaan: karsitaan pois jo myönnetyt palvelut tai vaikeimmissa tapauksissa rutkasti karsitaan. Säästöjä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien kohdalla toteutettu. Voidaan jopa puhua eräissä tapauksissa heitteillejätöistä. Palveluhan on myönnettävä silloin kun tarve siihen on. Ei tarvita palvelusuunnitelman tarkistusta, menee vaan delegaation aikaa turhaan (2-3 viranhaltijaa istuu tunteja). Johtajat kompastelevat toisiinsa, missä järki tai edes organisaatiokyky?

Nyt on vahvalla lännellä runsaasti tilastoitavaa Venäjän aiheuttamien tulvien ym. katastrofien vahingoista. Putin on saatava sotaoikeuteen ja Venäjä korvaamaan aiheuttamansa vahingot! Varmasti neuvokas länsi keksii jotakin, ainakin jokin julistuksen tai oikein ukaasin! Ainakin jonkin huippukokouksen tai jotakin. Sitä odotellessa vain ihmisiä kuolee.

Varokaa firmat ja muut palvelualan työntekijät huijareita, jotka saattavat tuoda lisäkustannuksia. Joten tehkää työnne, josta teille maksetaan, tunnollisesti.

Onneksi huono työntekijäkin joskus hoksaa lähteä itse haukkumasta pomoa ja sekoittamasta työyhteisön tekemistä. Valitettavasti on niitä, jotka sekaantuu toisten tekemiseen ja omat työt hoidetaan vähän miten sattuu. Ja vikaa haetaan esihenkilöstä.

Kuinka joku kehtaa olla tulematta hammaslääkärin vastaanotolle, kun aika on? Toiset odottaa jonossa vuoroaan, ja jono on pitkä. Järjetöntä siksikin, että käyttämättömästä ajasta tulee lasku.