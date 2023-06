Tätä mieltä tänään: "Akkutehtaat tuntuvat jäävän puheiden asteelle. Olisiko parasta yrittää päästä mukaan vetyjunaan? Kokkola ja Kristiinankaupunki omansa tulevat kenties saamaan ja Vaasassa rakennellaan infraa olemattomille akkutehtaille."

Kouluihin kännykkäkiellon lisäksi pipot ja lippalakit kieltoon tunneilla, nythän nämä istuvat ruokaravintoloissakin syömässä lakit päässään, itse käännyn ovelta kun näitä näkyy.

Ilmasto tulee maksamaan hurjasti tavalliselle suomalaiselle. Totuushan on, pieni Suomi ei pelasta tätä maapalloa. Järki käteen.

I-P 31.5.2023. Näin Ilimajokisena täytyy myöntää, jotta Vaasa on kaupungilta näyttävä kaupunki. Seinäjoki on kuin Työmies-askin takakanteen piirrusteltu Tuppukylä. Tyhyjiä liikehuoneistoja ym.rakentamattomia tontteja, Sedun plassi esimerkkinä.

Ihmettelen, miksi suurista hiilidioksidipäästöistä puhutaan niin vähän. Betonirakentaminen tuottaa n. 10% kaikista päästöistä (lähde Tiede-lehti). Metsissä on paljon kasvunsa lopettaneita puita korvaamaan betonia vai eikö kaikki haluakkaan vähentää päästöjä.

Vaasan keskusta on sangen elinvoimainen, Seinäjoen ei. Tästä oli sitä todistava laaja tutkimusselvitys (I-P, 30.5.23). Seinäjoella olisi siis parannettavaa ja siihen olisi syytä vakavasti paneutua. Mutta samalla on myös pohdittava, onko keskustassa muutakin huolehdittavaa ja kehitettävää. Onpa hyvinkin! Eli huolehdittakoon myös Aalto-keskuksen ”turismi-elinvoimasta”, koska se tukisi osaltaan myös keskustan yleistä elin- ja vetovoimaa.

Vettä lisää Evijärveen sanovat 1300 mökkiläistä ja virkistyskäyttäjää, 17 paikallisjarrua tekisi järvestä lettosuota ja leväpeltoa.

Olisikohan niin, että Vepsun on aika vaihtaa valmentajaa.

Ihminen sairastuu äkillisesti. Hän ei tarvitse ambulanssia. Hän tietää mikä sairaus hänellä on. Hän tarvitsee heti lääkityksen. Hän soittaa Pohjanmaan hyvinvointialueen hoidon tarpeen arviointinumeroon – kaikki asiakaspalvelijamme ovat nyt varattuja... Tätä jatkuu, jatkuu. Hän on yksin, ei omaisia, ei läheisiä ystäviä. Hän itkee yksin tuskissaan ja odottaa – kaikki asiakasp....

Vimpeliin hienosti koripallon SM-pronssi. Nyt varmana tulevastakin menestyksestä on liikuntahallin kaikki koripallot laitettu lukkojen taakse. Ei pääse nuoret heittelemään. No onneksi on älypuhelimet. Ne ei ole lukkojen takana.

Onko hyvin huomioitu Seinäjoen yhden käyntikortin, asemanseudun rakentamisessa liikuntaesteiset, vanhukset, lapset, yms? Onko hyvin apuvälineitä saatavilla kulkiessa? Parkkipaikat lähellä asiointipaikkaa, luiskat, portaat helpot, kaiteita riittävästi, hissejä lähellä, lyhyet käytävät, helppo löytää asiointipaikat? Istuimia matkan varrella, odotellessa, monipuoliset, viihtyisät odotustilat, wc:t? Onko selkeä pohjasuunnitelma, viihtyisää vehreyttä sisällä, ulkona, turvalliset puitteet, yms.? Hyvä, asiakaslähtöinen palveluosaaminen, ravintoakin saatavilla?

Vekka ajaa jo kilvettömillä busseilla ainakin Ruutikellarintien reittiä ja hidastamatta töyssyistä yli. Tulivatko he vain tuhoamaan meidän uudet bussit ja kuppaamaan veronmaksajat.

Kun katsoi ja kuunteli Plug Powerin Andy Marshia, tuli mieleen, että en ostaisi käytettyä autoa tältä mieheltä.

Hyvinvointialue on katastrofi, koska se on suunniteltu poliittisista lähtökohdista valtaa tavoitellen. Koko homma olisi pitännyt suunitella asiakkaiden ja alueiden tarpeista. Pystyykö nykyjohto ja politikot toimeenpanemaan muutoksen riittävän ajoissa. Asiat ei parane kyselyillä ja seminaareilla. Tarttis tehdä jotain, ei taida riittää osaaminen nykyisellä johdolla.

Mitä mahtaisi tapahtua, jos Vaasan vaalipiiri julistautuisi itsenäiseksi valtioksi! Hallituksessa olisi koko ajan PS, RKP ja KESK, ja oppositiossa KOK, SDP ja KD. Muita puolueita ei olisi. Vaihtoehtoisen hallituksen muodostaisivat PS, KESK, KOK ja KD. Oppositioon jäisivät RKP ja SDP. Siinä se pieni säätö.

Akkutehtaat tuntuvat jäävän puheiden asteelle. Olisiko parasta yrittää päästä mukaan vetyjunaan? Kokkola ja Kristiinankaupunki omansa tulevat kenties saamaan ja Vaasassa rakennellaan infraa olemattomille akkutehtaille.

Kyllä tekoäly tietää!

Miksi Alavudella ei informoitu millään tavalla 50 vuotta sitten ylioppilaaksi päässeiden tilaisuutta? Minäkin olin riemuylioppilas. Missään ei ollut mitään informaatiota, milloin tuo tilaisuus järjestettiin. Tulipa ikävä olo!! 50 vuota sitten tuore ylioppilas, nykyään siis riemuylioppilas.

Elämme taas vanhojen totuuksien aikaa. ”Sääntöjä” tarvitsevat aikuiset, eivät lapset.

Suomella olisi nyt ainutlaatuinen tilaisuus päästä eroon Venäjän konsulaatista Maarianhaminassa, mutta taidetaan yhä edelleen olla rähmällään itään.

Kohtaanto-ongelma ei ratkea etuuksia heikentämällä vaan palkkoja nostamalla. Kaikenpuolin reilumpi tapa ratkaista ongelma. Positiivisuutta negan sijaan.

Hävettää kaikkien jalasjärvisten puolesta taajaman läpi menevän Keskustien ala-arvoinen kunto. Niinku kerjäläisen housut, paikka paikan päällä. On siinä käyntikortti vierailijoille.

Media näyttää olevan pöyristynyt ja raivoissaan, kun Petteri Orpo ei edes yritä käyttää sitä vuodoilla hyväkseen, kuten Antti Rinne teki neljä vuotta sitten. Orpo tietää tasan tarkkaan, ettei media suhtautuisi hänen tietovuotoihinsa yhtä myötäsukaisesti kuin Rinteen syöttöihin. Sen tietää myös media ja raivoaa, kun ei pääse mestaroimaan hallitusneuvotteluja.

Oppilas pahoinpidellään koulussa. Koulunjohtaja sanoo, että osa oppilaista voi huonosti. Eli pahoinpitelijä on uhri? Siihen kiteytyy koko meidän yhteiskuntamme pahin vääristymä. Vastuuta ei oteta, eikä yhteiskunta sitä edellytä. Anarkiaan ollaan menossa, silmät ummessa.

Minä ihmettelen, ettei 13 v. jälkeenkään kuulu Sjoen sote-piiriin. Muutin Lapualta 2,5 v. sitten ja olen saanu täältä hyvää palvelua.

Tuonne Askon talon seinälle pitää tällätä maailman suurin käkikello. Käki saisi olla tommosta joutsenen luokkaa. Ja ääntä sitten reilusti matkaan.

No niin, löytyihän se säästökohde sieltä vihdoin. Vammaiset.

Suupohjan kannattamattomaan rataan himoitaan 240 milj. rahoitusta. Käykääpä ajamassa kantatie 67 Teuvalta Kaskisiin. Päällyste täynnä reikiä! Saisi sillä rahalla maanteillä paljon aikaan?

Emme saa olla sinisilmäisiä Venäjän suhteen.

Jääkärieversti Matti Laurilasta, hänen viimeisestä haastattelusta v. 1983, oli kiinnostava kirjoitus (I-P, 1.6.23). Kun arvioidaan kaikkia Laurilan ansioita, niin kärkeen nousee hänen toimintansa Mäntsälän kapinan (v. 1932) laajenemisen estämiseksi. Hän kykeni erityisellä auktoriteetillaan estämään Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntalaisten massiivisen lähdön kohti etelää. Jos se ei olisi onnistunut, tilanne ehkä olisi kehittynyt kohti sisällissotaa.

Yksi kaveri oli mennyt hakemaan Vaasan akkutehtaalta töitä Laajametsän alueelta, kun oli kuullut, että akkutehtaalla tarvitaan työvoimaa. Ei ollut ollut kuin sepelikasoja eikä akkutehtaasta tietoakaan vaikka pian kymmenen vuotta puhuttu. Mikä juttu tämä akkutehdas oikein on? Voiko joku vastata.

Kissataloa vastustavat asenteelliset (kissansa hylänneet?), jotka eivät tiedä asiasta mitään. Verorahaa ei kulu vaan kaupunki saa vuokria. Kotikissat tarvitsevat kodinomaisen hoidon, jotta pysyvät luovutuskunnossa. Hoitopaikan on oltava autottomien hoitajien ja asiakkaiden ulottuvilla. Asenteelliset, ahdasmieliset luulevat asuntonsa arvon laskevan, jos kissatalo tulee naapuriin. Uskotko Sinä? Meille tervetuloa!

Valtionrautatiet pakottavat asiakkaansa ”lippuarpajaisiin”! Häntä heiluttaa koiraa. Ja hulppeat boonukset johtajille!

Christer Häggqvist: Tervetuloa KD:hen tekemään oikeanlaista kristillistä politiikkaa.

On aika vastata opiskelijoille. 1978 opiskelin, kesäloma meni yöpostia lajitellen ja jakaen noin 5–6 h. Iltapäivästä kerran viikossa K-kauppojen mainokset jaettiin 3h ja yötyö oli 6 vrk. Ja kyllä vaan palautui. Totta kai juhlittiinkin mutta ei näin kuin tänä päivänä. Herätys nyt nuoriso ja vähä tsemiä ja yritystä tekemisiin.