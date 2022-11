Tätä mieltä tänään: "Aprillipilaksi sopii, mutta ei nyt ole se päivä. Kahvit väärään kurkkuun. Henkilöliikenne Kurikkaan. Ohoi!!"

Ylen A-studiossa 1.11. talousasiantuntija Kim Väisänen kertoi hyvin, että kaikki puolueet oppositiossa ollessaan ovat aina ”puhtaita ja aatteellisia” ja vallassa ollessaan ”ahtaita ja puutteellisia”.

Olemme olleet Vaasan Sähkön uskollisia asiakkaita 40 v. On tarjottu halvempiakin sopimuksia mutta emme ole vaihtaneet. Nyt sitten hinta nousee hurjasti. Olemme pienellä eläkkeellä, en tiedä mitä tehdä, jätänkö lääkkeet apteekkiin, kun rahat ei riitä.

Tappara vastaan Sport 10–0. Jo oli aikakin luoda mahdollisuus alueen pelaajille edetä. Sportin pelaajapolku on tarkoitettu vain entisten pelaajien suojateille, sisäpiirin jälkikasvulle sekä ulkomailta hankituille junnuille. Viis maakunnan kyvykkyyksistä. Sitä saa mitä tilaa.

Ruotsi huolehtii sille tärkeistä asioista, jätti huomautuksen metsien ennallistamisasiasiassa. Suomen hallitus epähuomiossa (tarkoituksella) ei huomautusta tehnyt ja toi asian eduskunnan käsittelyyn myöhässä. Ilmeisesti asialle vielä voidaan tehdä jotain.

Sirpa Pietikäisen mukaan erityisesti käydään keskustelua siitä, päättääkö EU maamme metsäasioista vai saisimmeko päättää niistä itse? Pitkän harkinnan, pohdinnan ja analysoinnin jälkeen päädyin jälkimmäiseen vaihtoehtoon.

Kiitos Kari Lahti 1.11. Olet oikeassa tuossa cityvihreiden kanien betonisissa koloissaan ideoimista mielipiteistä. Tehkööt myös itse jotain muutakin, kuin ohjeiden antamista maaseudulle. Kyllä ne tuulimyllyt toimivat myös kaupungin keskustassa. Aurinkopaneelit vaatisivat kuitenkin paljon puhdistusta liikenteen päästöjen takia.

Tappara teki teki sopimuksen eteläpohjalaisten juniorijoukkueiden kanssa. Vaasan Sport teki eläköitymissopimuksen SHL:n kanssa.

Ei todellakaan niitä hirveitä telttoja uudelle torille. Niiden paikka on vanhassa paikassa. Pilaavat koko uuden upean torin. Paljon vihreää tilalle. Piste ja kiitos etukäteen.

Kirkollisvaalit lähestyy. Kun valitset omaa ehdokasta, tarkista osallistuuko hän seurakunnan toimintaan. Meidän seurakunnassa on ainakin monta valtuutettua, joita ei näy eikä kuulu ”vaalien välissä”.

Onkohan ihmisten lähettämisellä opiaattien avulla leikkauspöydältä töihin mitään lääketieteellistä perustetta, vai onko kyse pelkästään vakuutusyhtiöiden, työnantajien ja kuntien tahdosta?

Suomessa on kohta tuhansia dementoituvia kortittomia vanhuksia 3–5 huoneen kulissiasunnoissa. Ei malteta luopua mökeistä eikä autosta. Yhtiö- ja pääomavastike lankee maksettavaksi joka kuukausi. Kulissi kaatuu kun aletaan tulla naapurin kukkarolle vastikkeen kanssa, jos hallitus ja isännöitsijä ei osaa hommaansa ja ota asuntoa haltuun ja vuokraa sitä. Sitte vaaditaan vielä että järkyttävän kokoista kylmiötä jäädytetään 24 tuntia 365 päivänä vuodessa ja siellä on yhden perunat ja toisen asukkaan porkkanat ja lopuissa kymmenissä pienemmissä asunnoissa on ajat sitten laitettu itse omat tarvittavat kylmälaitteet. Taksamittari takoo nelinumeroista sähkömaksua vuodessa naapurien piikkiin ”yhteiskylmiöstä”.

Aprillipilaksi sopii, mutta ei nyt ole se päivä. Kahvit väärään kurkkuun. Henkilöliikenne Kurikkaan. Ohoi!!

Kaupunginhallituksen pj. ei tiedä pörssiyhtiön ja pörssisähkön eroa? Vaasa omistaa Vaasan Sähköstä 99%, eli olisi sille ollut itsemurha olla kuuntelematta omistajaa.

Toivottavasti Vaasan toria ei täytetä messuständien kaltaisilla teltoilla. Avaruus ja kahvilat ovat Vaasan torin valtteja.

Toivottavasti Vaasan kaupunki ymmärtää vaatia Sportin johtoportaan täydellistä vaihtoa ennen kuin laittaa veroeuroja seuran tukemiseen. Saako Sportin johtoporras huseerata kaikessa rauhassa niin kauan, ettei meillä ole kohta koko seuraa olemassa. Nyt täytyy jääkiekkoväen nousta barrikaadeille, koska johtoporras ei ymmärrä edes sen vertaa, että eroaisivat.

Rikoksistakin voi saada paljousalennusta tyyliin; tee kolme rikosta, saat tuomion vain kahdesta.

Nyt viimeistään on Sportin hyvä veli -kerho purettava ja seuran johtoon ja valmennukseen saatava pätevät ja koulutetut ihmiset. Ei missään muuallakaan sallita enää suojatyöpaikkoja. Tänä päivänä pätee vain tulos tai ulos. 12 vuotta suojatyötä ja mitä siitä sai Sport – ison mainehaitan.

Vaasan kaupunki, on suuri tahra imagolle, jos Vaskiluodon leirintäalue joutuu lopettamaan/muuttamaan vuokrasopimuksen uusimatta jättämisen vuoksi! Jokaisessa, ainakin Vaasan kokoisessa kaupungissa tulee olla leirintäalue! Vaskiluodon la on matkailijoita ajatellen ihanteellisella paikalla, keskustaan juuri sopiva matka! Matkailijat haluavat nähdä paikallista elämää, sopiva pöhinä ympärillä, kuntorata luonnontilaisessa metsikössä, minigolf, purjehdusseurat jne. Mikäli leirintäalue joutuu muuttamaan muualle, johonkin syrjäiseen korpeen, pienenee turistien määrä varmasti ja sen myötä myös turistien tuomat eurot! Leirintäalue pitää jättää nykyiselle paikalleen!

Juustoportti–Jalasjärvi -valtatien vieressä pikkutie traktorien, mopoautojen jne. hitaan liikenteen käyttöön. 2 päivänä peräsin joku jontikka tyynesti valtatiellä hiukka ennen 07. Meetkö huomenna sivutielle?

1930-luvulla Mussolini kuivautti ja raivautti Rooman eteläpuoliset laajat pontiset suot pelloiksi. Nyt EU-komissio tietenkin määrää ne ennallistettaviksi eli palautettaviksi suoksi jälleen.

Joku valittaa näillä palstoilla 3.11., että töihin menijöitä olisi, mutta 10 euron tuntipalkalla ei pärjää. Katso peiliin! Osaatko itse tehdä sellaista työtä, että jonkun toisen kannattaa siitä sinulle maksaa yli kympin tunnilta. Vai tyydytkö siihen, että joku puolestasi tekee nuo kympin työt, maksaa niistä veronsa, jotta sinä voisit elää tekemättä kympin töitä.

3.11. oli artikkeli Kaukoliikenteen aikataulut hukassa. Tämä on ollut ongelma jo ennen käynnissä olevaa rautatieaseman remonttia. Valittajia olisi ollut, kun olisi tiennyt kenelle valittaa. Vastuuhenkilöiden pitäisi jalkautua rautatieasemalle ja tarkastella ongelmaa vieraspaikkaisen kannalta. Kaikilla ei ole puhelinta ja pitäisi tietää mihin numeroon soittaa. Avaruuskaupungissa osataan varmaan piirtää karttoja, joilla voidaan opastaa ihmisiä liikkumaan 4–5 vuoden aikana (!) myllätyissä tiloissa. Ensi tilassa pitäisi kuitenkin Seinäjoen katujen nimikyltit ja numeroinnit saada kuntoon. Tämä on valitus ja osoitetaan asianomaiselle viranomaiselle, mikä se lieneekin. Ohjeeksi niille viranomaisille, jotka ihmettelevät, että ei ole tullut valituksia, käy ote Jussi Lähteen kolumnista saman päivän lehdestä: Pomo, joka ei ole riittävästi liikkeellä ja myös saavutettavissa siellä missä ihmiset työtään tekevät, saattaa tuudittautua omahyväiseen ajatukseen siitä, miten hän kyllä omansa tuntee.

Eläkelaitoksilla on rahaa enemmän kuin laki salli, mutta työkyvyttömiä kansalaisia pidetään ”työllistämispalveluiden” ”asiakkaina” valtion kustannuksella. Yhteisille verorahoille olisi täsmällisempääkin käyttöä!

1.11. Sirpa Pietikäinen kintaalla viittaa suomalaisten mielipiteille metsiemme ennallistamisasiassa. Hän esittää ennallistamisasetukset ikään kuin jo lukkoon lyötyinä ja ikään kuin suomalaisilla ei olisi asiaan enää nokan koputusta. Käsittämätöntä ylimielisyyttä. EU-mepeille vuoden pesti kerrallaan. Muuten Suomi ja suomalaisten etu unohtuu.

Olipa hyvä, että tuli yleiseen tietoon Sportin toimijoiden ammattitaidon puute. Olin nimittäin aikeissa osallistua osakeantiin, mutta rahani olisivat menneet kankkulan kaivoon.

Seksuaalivähemmistön edustajana kritisoin sitä, miten niin sanottua translakiuudistusta käsitellään mediassa. Monet kritisoijat ovat itse sateenkaari-ihmisiä: pelkkään identiteettiin pohjaavaa tulkintaa ja toimintaa näkee jo tässä alakulttuurissa. Sukupuoli on muutakin kuin pelkkä mielivaltainen ilmoitus, jonka ehdoilla muiden pitäisi toimia – jatkossa lain pakottamina. Identiteetin voi päättää itse; sukupuoli sen sijaan on myös kehollisuutta, joka ohitetaan nyt täysin.

Ihmettelin Ilkka-Pohjalaisessa 2.11. ollutta Sirpa Pietikäisen haastattelua, oli paljon puhetta mutta ei sanottu mitään.