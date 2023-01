Tätä mieltä tänään: "Asioiden hoito naamatusten, kynällä, paperilla ja puhelimella puhuen. Näiden poistaminen tulee puremaan ihmiskuntaa pahasti nilkkaan."

Olisipa Olavi Piha ja/tai Matti Nuolivirta kaupunginjohtaja nyt. Molemmat aikoinaan arvostivat Aalto-keskusta. Koulu (ammattikoulu) ei kuulu enää kaupungin hallinnolliseen keskustaan nykyoppilaiden liikkumisen tarpeen vuoksi, jokaisella jo oma kulkuneuvo. Ei tarvitse bussilla tai junalla tulla koululle. Ammattikoulu vanhaan Cittariin tai kärjenmäelle. Kuin Kantele, Vuorinen, Ala-Kulju ym. tekivät maankuulua Aalto-historiaa, tehkää nyt te Kivisaari, Risikko, Wallin, Ylinen ym. Ei koulun tarvitse olla liikenteen sumputtavassa keskustassa. Tuolloin teidät muistetaan, kuin teidän edeltäjät järkevät päättäjät. Vielä ei ole myöhäistä ottaa hyvät rahat koulun tonttien myynnistä.

Vetoomukseni Suomen hallitukselle. Tehkää kansainvälinen tai Suomen oma ehdotus, jossa tuomitaan Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Ehdottakaa myös että Venäjä erotetaan YK:sta. Ihmiskunta ei voi sallia Venäjän hävitys- ja sortotoimia Ukrainassa. Ihmiset siellä nyt tapetaan, kodit ja tuotantolaitokset tuhotaan, luonto murskataan ja hävitetään. Jokaisen järkevän ihmisen tulee järkähtämättä tuomita Venäjän raakuudet Ukrainassa heti, viipymättä. Missä on nyt sivistysvaltioiden moraali! Onko ihmiskunta näin avuton?

Tarvitseeko Suomi natoa tai onko niinkin, että Nato tarvitseekin Suomea, onhan sieltä sitä ylistetty ja ääneen sanottu, että suomalaiset on soturikansaa. Natossa ollaan vellit housussa, siksi pitäisi saada aikansa eläneet sotasaavutukset pelotteeksi. YK ja Nato on pelkureiden piilopaikka, isot puheet mutta niillä ei pärjää.

Olin kuvitellut, että suomalainen liikenneturvallisuus on paljon korkeampi kuin Välimeren maissa. Mutta ei, I-P:ssä 17.1. oli, että olemme Italian ja Ranskan kanssa samassa kategoriassa. Eipä ole häävi tämä suomalainen kuski.

Palosaaren Asukasyhdistyksen Koski, sinua tarvitaan taas, nyt kun Wasalandiaa aiotaan purkaa. Kiinteistöthän edustavat 80-luvun huvipuistorakentamista parhaimmillaan, ne on ehdottomasti säilytettävä jälkipolville!

Ettäkö Turun hovioikeus ja joukko juristeja lähtee taas kahdeksi kuukaudeksi Länsi-Afrikkaan ja sen päälle pariksi viikoksi Sierra Leoneen. Täällä sitten kuullaan todistajia, joita on tosin ennenkin kuultu. Afrikkalaismiehen kun epäillään tehneen vääryyksiä Liberian sisällissodassa v. 1999. Hoh-hoijaa! Jo on valtion pussista kaikenlaista ottajaa.

Opiskelijoiden soluasuntoja muutetaan yksiöiksi. Miksiköhän muuten? Samaan aikaan opiskelijat valittavat yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta niin, että on jopa ongelmia uskaltautua ovesta ulos. Mielestäni kotoa lähtö opiskelija-asuntoon on jo niin iso muutos, että ei siitä pitäisi yksinäisyyteen joutua. Soluasunnot paikkaisivat tätä asiaa. Olisi joku/joitakin samassa elämäntilanteessa olevia seurana. Olemmeko yhteiskuntana mahdollistamassa tämän nuorten ahdistumisen yksin kämppiinsä? Sitten sanotaan, että nuoret haluavat asua yksiössä. Niinpä niin. Kaikki mitä halutaan, ei aina ole ihmiselle hyväksi.

Lähetin 28.11.22 Itsenäisyyspäivän tervehdyksenä jääkärikuvakortit ent. vaasalaisille Jyväskylään, Lohjalle ja Santahaminaan. 12.–13.1.2023 tulleilla puhelinsoitoilla ystäväni ottivat yhteyttä: ”Kiitos kortistasi, jonka sain tänään!”. Missä sattuivatkaan postin hyvään huomaan ja eri paikkoihin lähettämäni kolme korttia makaamaan kuukauden, jonka jälkeen tulemaan jaetuiksi lähes samana päivänä. Tämä vain yksi pieni esimerkki postin palvelutasosta nykypäivänä.

Suomi tarvitsee itse joka ainoan leopardinsa, ei jakoa. Muita tukimuotoja on riittävästi.

Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun näin suola-auton tuolla tiellä.

Haloo Ilkka-Pohjalainen! Mikä voisi olla parempi ehdotus kuin asuntolainojen korkovähennysoikeuden palautus rakentajille!

Kävely on terveellistä. Kunpa tiet sannoitettaisiin, niin uskaltaisi mennä ulos.

Vihreät Harjanne ja Ojajärvi, Suomen rajanaapuri käy sotaa, oletteko ihan kartalla. Espanjassa makaa Leopardeja melkein päällekkäin, sotaraja todella kaukana. Olisiko aika käyttää aivoja?

On ihmeellistä, että luonnonsuojelijat hyväksyy saaritonttien siirron mantereelle. Kauriit ym. liikkuvat mantereella. Kunnat haalivat veronmaksajien rahoja hyväksymällä jo vieri viereen rakennetut rantatontit. Mannertontti käy paremmin kaupaksi. Naurettavaa on sitte, kun rakennusluvas on maalin värikin määrätty, jottei näy räikeästi merelle, mutta sitte koko rantaviiva mökkejä täynnä. Huh huh.

Autopuolueen kansanedustaja Jukka Mäkysen mielestäkö (Il-Po 10.1.) Vaasan ”vähenevät” pyöräilijät voidaan panna autoväylille, vaikka vaasalaisautoilijoiden hermot eivät tunnu kestävän mitään ylimääräistä reiteillään, ei edes jalankulkijaa suojatiellä. Tämän hermostuneisuuden saa tuntea nahoissaan päivittäin, kun joutuu poikkeamaan autoväylälle. Vaasassa jokainen pyörätien metri on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden takia tarpeen, varsinkin kun pyöräily ja myös potkulautailu lisääntyy monesta syystä koko ajan.

Olen 60 vuotta sytyttänyt takan ja kiukaan altapäin ja sytytän jatkossakin, hyvin syttyy, palaa ja lämpenee.

Nyt vain kaikki boikotoimaan Turkkiin lomalle matkustamista. Näin Turkin presidentti saa mitä on tilannut. Kiusahan se on pienikin kiusa.

Hölmöläisen peitto- satu sähköisesti: sunnuntaina pörssisähkö oli halpaa ja melkeinpä miinustunneilla hoidin toimintoja säästääkseni. Ostetun sähkön hinnaksi tuli vaivaiset 0,11 snt. Elenian sähkönsiirto 0,94 snt ja sähkövero 0,16 snt. Kannattiko tällaisilla kertoimilla tehdä niitä kilowatteja halvan hinnan sokaisemana? Hölmöläisen peitto pysyy samana, jos alapäästä leikataan pala ja neulotaan se yläpäähän.

Sukupolvet vaihtuvat mutta Kauniit ja rohkeat pysyvat televisiossa viela seuraavat kolmekymmenta vuotta.

Putin tekee ruumiita ja raunioita. ”Vahva länsi” kerää todisteita sotarikoksista ja toki laskee ruumiit. Turkki pyörittää Natoa mielensä mukaan. Onko Natosta todellista suojaa? Rupeaa pikkuisen epäilyttämään. Oma apu...

Vaasan torilta joulukuusi lähti ja palvelun parannuksen jälkeen jäi muut jouluvalot. Sähköä kuluu ja osinkoa tulee kaupungille. Parannusta tämäkö?

Suomen Nato-jäsenyys ei toteudu ennen kuin Nato laittaa Putinin sylikoirat Turkki ja Unkari järjestykseen.

Pitäisikö vartija- ja järjestyksenvalvojakorttiin ja muutenkin turvallisuusalan koulutukseen vaatia pohjakoulutukseksi terveydenhuollon ammattitutkinto, esimerkiksi lähihoitaja? Vartijat/järjestyksenvalvojat eivät näköjään osaa seurata kohteen oireita voinnin huononemisesta ja lukea kohteen reagointia voimankäyttötilanteessa. Voimankäyttövallasta huumautuneet kirjekurssin käyneet wannabepoliisit eivät ymmärrä keventää ja lopettaa, vaikka kohde pyytää apua, menee tajuttomaksi, elottomaksi eikä osata ripeästi edes aloittaa elvytystä ja ensihoidon hälyttämistä paikalle vaan pidetään edelleen tiukasti lattiaa vasten. Ihmetellään ja pyöritellään päätä tilanteessa. Olisiko aika päivittää voimankäytön tekniikoita? Jos Niuvanniemessä ei ole pidetty psykiatrisia potilaita päinmakuulla lattialla kiinnipitotilanteessa yli vuosikymmeneen, miksi tutkimuksessa riskialttiiksi todettu kiinnipitotekniikka on käytössä vielä turvallisuusalalla ja lastensuojeluyksiköissä?

Miksi lähes kaiken tietokonenäppäilyn maailmassa pitää mennä Piilaakson, yms. jätin kautta? Eikö riittäisi moneen paikalliseen, asiakaslähtöiseen asiakaspalveluun suppeampikin, paikallisempi it-palvelurinki, jolloin myös paikallinen palvelu voisi olla nopeammin, suoremmin löydettävissä, kuten esim. puhelinluetteloissa ollut. Miksi kaiken it:n koko ajan pitää kulkea alkujuuren kautta? Miksi kaikkien pitäisi olla it-asiantuntijoita, eihän kaikki ole autonkaan korjaajia, hitsareita, ompelijoita, kokkeja, kirurgeja. Eivät kaikki osaa koota Ikean hyllyjäkään, professoritkaan, vaikka olisi ohjeet. It-laitteissa ainakin pitäisi olla hyvät kirjalliset, turvallisen toiminnan käyttöohjeet, kuten yleensä tuotteiden mukana on, edes jonkinlaiset. Sekä hyvät asiakaslähtöiset palvelut lähellä, helposti, kohtuuhinnalla saatavilla, kuten monilla aloilla on. Sekä myyjällä vastuunsa, jotta asiakas tietää mitä ostaessaan kaikkinensa saa.

Outo juttu. Kyselyn mukaan demaritkin puoltavat turkistarhauksen lakkauttamista. Minkä muiden elinkeinojen lakkauttamista SDP kannattaa?

Voiko hyvinvointialuejohtaja tulla kertomaan meille duunareille Vaasan uusista paloasemista? Palolaitoksen johto ei sitä tee.

Byrokratia haittaa työllistämistä. Tavallisen kotitalouden ei kannata työllistää yksityistä työntekijää, koska se on tehty liian monimutkaiseksi. Jos ei joitain ilmoituksia ja maksuja ymmärrä tehdä ennen henkilön palkkaamista taikka tekee väärässä järjestyksessä, valtiovalta muistuttaa siitä pikku sakkolapulla. Eihän se näin saisi olla! Kuka kansanedustaja ottaisi tästä vinkin?

Nykyiseen tapaan: lompsa ja kännykkä samassa taskussa.

Kiitos kaikille, jotka pidätte kausi-/jouluvaloja vielä päällä pimeän aikaan ihmisten iloksi! Pimeät pihat ja kerrostalot ovat ikävää ja synkkää katseltavaa! Ehkä hyvänmielen kausivalot vastaan pimeät pihat/kerrostalot kertoo myös asukkaidensa mielenlaadusta... Suomessa on vielä pimeää, iloitaan siitä, että jotkut haluavat tuoda virkistystä myös ohikulkeville!

Joku ihmetteli kuinka joku jaksaa katsoa ohjelmaa Huutokauppakeisari. Älä katso! Käännä itsellesi mielihyvää tuottavalle kanavalle! Ehkä sinua kiinnostaa enemmän raa’at väkivalta-, huumeongelma- ym. rikoselokuvat/sarjat niin kuin Wallander, Beck, Ivalo, Sorjonen jne. Huutokauppakeisari-ohjelma on harmiton, leppoisa, huumoripitoinen koko perheen ohjelma. Toivottavasti jatkuu pitkään!

Ammatillisen lastensuojelun arkitodellisuuden, käytettävissä olevan käytännössä koetellun tutkimustiedon ja parlamentaarisen lainsäädäntöprosessin kesken on kyllä ”paljon pohdittavaa”. Lähinnä osastopäällikkötasolla...

Ay-pomot uhkaavat jälleen lakoilla, mikäli työnantajat eivät suostu heidän vaatimiinsa palkankorotuksiin. Millä tavalla he kuvittelevat lakkojen parantavan firmojen palkanmaksukykyä ja työllistämistä?

Kaupunki olis voinu laittaa maa tasalle vanhan luhtitalokompleksin. Remonttia tehty vuosia. Miltä se asukkaista tuntuu? Jatkuvaa ravaamista asunnois! Viimeksi pihaa laitettiin, kalliita taimia istutettiin, kersat tallas ja aukuisetkin? Mitään ei asukkaille kerrottu, että oltava vähän tarkkana. Vihat sai kun yritti kattoa perään. Vanhasta p...sta yritetään uutta vaikka seinis oli isoja reikiä. No joillekki uutta, joillekki ei!

SDP, oletteko niin paniikissa, että Rinteen pitää ovikelloja soitella kerjäten äänestäjiä. Onkohan asiat ehkä hoidettu huonosti?

Ajaako joku liian lähellä autosi perässä? Laita takasumuvalo päälle. Fiksu lisää heti etäisyyttä, kun ymmärtää asian. Jäärät ei ja aivottomat tulevat vieläkin lähemmäksi eli alleviivaa oman tyhmyytensä liikenteessä. Maantienopeuksilla 4 sekuntia on riittävä.

Analoginen elämä digitalisen rinnalla, tulee kuulua ihmisen perusoikeuksiin. Asioiden hoito naamatusten, kynällä, paperilla ja puhelimella puhuen. Näiden poistaminen tulee puremaan ihmiskuntaa pahasti nilkkaan.

Hätähuuto politiikoille. Suomessa tulee olla vahva oma ruokatuotanto. Kaikenlaista ruokaa, kasviksia, lihaa, viljaa ja maitotuotteita. Tämän mahdollistamiseen tulee olla omat energialähteet. Suomi on kylmä pieni maa, ellei joku oo huomannu. Miten on mahdollista, että suuri osa päättäjistä suostuu Suomen ruokatuotannon alasajoon? Meidän päättäjien tehtävä on pitää pellot viljavina ja karjat elinvoimasina, mahdollistaa puhdas ruoka, että kansakunta kukoistaa ja jaksaa työskennellä!

Jätin vielä yhteen pensaaseen valot omaksi ja ohikulkijoiden iloksi tänä pimeänä aikana. Hyvää tarkoitin!

Sanna Marin on Euroopan omatunto.

Narsisti naapurina kyttää ja vakoilee asukkaita löytääkseen jonkun ”rikkeen” mistä voisi tehdä ”ilmiannon”. Kun sellaista ei löydy, hän keksii sellaisen. Persoonallisuushäiriöisellä voi luulot muuttua tosiasioiksi hänen päässään. Huononäköisen vanhuksen jättämä muutama hius saunatilojen viemärissä voi olla narsistille hirvittävä loukkaus. Narsistin on hyvin vaikea myöntää itselleen, että voi olla väärässä, se on liian häpeällinen tunnekokemus.

Mielipidepalstalla kirjoitettiin ke 18.1., että ”vesiliirron vaara moottoritiellä” yksilöimättä miksi moottoritiellä olisi erityisesti tällainen vaara, joka on tietenkin kaikilla teillä, jollei nopeutta sateessa alenneta ja lisäksi ajetaan huonoilla renkailla. Vaasan moottoritiellä on ollut paikoin keskikaistalla isot lätäköt. Ne tulevat ohituksissa moottoritienopeuksilla vastaan yllättäen. Auto meinaa lähteä käsistä. Kun vesi kyseisillä paikoilla jäätyy, niin tieltä suistumisen vaara on erityisen suuri. Jollei ole rahaa, niin sulkekaa ihmeessä keskikaista muutaman sadan metrin atkalta. Erityisen vaaralliset vettä täynnä olevat urat on moottoritien jälkeisellä jatkeella ennen vanhan Tampereentien risteystä. Keskikaide vasemmalla vaikeuttaa niiden väistämistä. Pientarekin on kapea. Miksi edellämainittuja yhteensä parinsadan metrin pituisia kohtia ei ole korjattu, vaan ne pysyvät vuodesta toiseen?

Kiitos Silja Hiironniemelle hyvästä, tietoa tuovasta kirjoituksesta I-P:ssa 18.1. Viisautta ja voimia muutoksen suunnittelijoille ja päättäjille silloinkin, kun muutostyö tuntuu umpihangessa hiihtämiseltä.

Eläke nousi, vero nousi = +–0.

Kevään eduskuntavaalit ovat tulossa. Viimeksihän kävi niin, että hallitukseen koottiin pienpuolueita niin paljon, että saatiin enemmistö aikaiseksi. Demokratian irvikuva.