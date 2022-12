Tätä mieltä tänään: "Asioiden venyminen ja vatvominen antaa erittäin huonon kuvan Vaasasta ja henkilöistä, jotka hoitavat sen asioita!"

Korona on opettanut meille tavallisille kansalaisille, miten politisoitunutta sairaanhoito on. Moni luuli, että meitä hoidetaan lääketieteellisin perustein ammatillisesti. Tässä useimmat oppivat, että lääkärin ohi ajavat työnantajat ja vakuutusyhtiöt. Nyt uskomme lääketieteen valtaan on romahtanut.

Olen tässä jo pidempään miettinyt Vaasan kaupungin touhuja. Kokkolaan tulee akkutehdas ja täällä laitetaan kymmeniä miljoonia veronmaksajien rajoja akkutehdashankkeeseen, joka on ainoastaan aiesopimus aiesopimuksen perään, näillä sopimuksillahan ei ole mitään painoarvoa muuta kuin suurissa puheissa joita kyllä riittää. Olisikohan paikallaan, että neuvotteluissa olisi enemmän teollisuuteen ja bisnekseen perehtyneitä ihmisiä kuin poliittisesti tai kaupungin johtoon tai markkinointiin perehtyneitä? Jos kaupunki on tehnyt ratkaisunsa rakentaa jälleen kerran alueen johonkin tarkoitukseen, niin se asia täytyy myydä akkutehtaille. Miehet ja naiset vaihtoon jotka asioita hoitavat ja ammattilaiset asialle. Toivon todella, että Vaasa hoitaa kerrankin kaupat kotiin. Kun katsomme ympärillemme, asiat viedään maaliin nopealla aikataululla ja näin saadaan koko alueen hyvinvointia nostettua ja asukasmäärää nimenomaan työtä tekevillä ihmisillä, jotka maksavat veroa ja näin saavat alueen rattaat pyörimään. Asioiden venyminen ja vatvominen antaa erittäin huonon kuvan Vaasasta ja henkilöistä, jotka hoitavat sen asioita!

Ilmajoen keskusta-alueen Päivän postin ihmettelijälle. Sama tilanne on myös täällä Kurikassa keskellä kirkonkylää. Päivän posti tulee myöhään iltapäivästä ja asuinkiinteistössämme on myös yrityksiä, jotka haluaisivat viralliset kirjepostit saapuvaksi virka-aikana.

Autoilijan kulut ovat nousseet huomattavasti, mutta kilometrikorvaus ei. Eli kenen kuuluu hoitaa tämä asia?

Nykyisen hallituksen aikana työllisyystilanne on parempi, kun vuosikymmeniin, silti tietyt tahot valittaa kaikesta, tämä tilanne on parasta, mitä tällaisena aikana voi toivoa, siitä kiitos hallitukselle.

3000 e palkka minimipalkaksi on aivan järkyttävän suuri Suomen minimipalkaksi, kuukaudeksi 2000 e on oikea, sanoo työnantajienkin asiantuntijat.

Ruotsissa tuulivoimakapasiteetti on jo 15 000 MW, Suomessa reilu 4000 MW ja kun tuulee Pohjoismaissa tuulivoimaa riittää. Nyt ollut Pohjoismaissa harvinaisen tyyni ilma.

Ruotsissa pohjoisessa olisi tarjolla paljon sähköenergiaa mutta jo nyt sähkövoiman siirtokapasiteetti ei riitä. Uutta voimalinjaa kyllä Suomeen jo rakennettaan mutta se valmistuu vasta vuonna 2024, sama ongelma on Ruotsin siirrossa oman maan sisällä Etelä-Ruotsiin.

Lähetin pojanpojalleni Tampereelle onnittelukortit viikolla 46, vielä tänään kortti ei ollut löytänyt perille, nyt viikko 48 meneillään. Kannattaako postiin enää luottaa?