Tätä mieltä tänään – "Asuinalueeni kyttäävä naapuri valitti, kun parvekkeeni ovi on jatkuvasti auki"

Seinäjoen väkiluku nousi elokuun lopussa vuodentakaisesta vajaat 500. Suuri osa tästä tuli maakunnan sisältä. Maakunnan väkiluku aleni kuitenkin yli 800. Vuosina 2016–2020 maakunnan väkiluku laski lähes 5000. Tämä on suuri ongelma, väestötappio on maan suurimpia. E-P:llä keskittäminen jatkuu vuodesta toiseen palvelujen ja työpaikkojenkin osalta. Maakunnassa on kuitenkin useita vahvoja kuntia, jotka halutessaan voivat ottaa osansa kehityksen kakusta.

Amerikassa on innostuttu opiskelemaan suomen kieltä, saa nähdä koska täällä RKP:n johto älähtää, että on pakko Amerikas opiskella myös toista Suomen ”kotimaista” kieltä, eli ruotsin kieltä. Onhan se ennenkuulumatonta kielisyrjintää, jos ei myös ruotsia opiskella.

Joku täällä moittii Unkaria. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Jotkut ministerit ovat yhtenään heristelemässä heille sormeaan milloin mistäkin, mm. Ilmastotoimista, ihmisoikeuksista, maahanmuuttopolitiikasta, maataloudesta. Unkarilaiset haluavat näpäyttää eivätkä ainakaan heti halua vahvistaa Suomen jäsenyyttä Natoon.

Venäläisten hyppyrottien eli liito-oravien suojelu on lapsellista. Ne ovat löytäneet tiensä tänne ja osaavat kyllä siirtyä muuallekin. Niiden papanoita voi tilata netistä ja levittää vaikka naapurin tontille. Että jotkut vielä jaksaa paasata olemattomasta asiasta.

Samaa ihmettelen. Sähkö on pahaa lämmityksessä. Miksi? Hallitus suosii sähköautoja. Kuka saa tuet? Rikkaat. Unohdetaan akkujen mineraalit. Jos vaihtaa auton vähäpäästöisempään, ei tukia heru. Nyt saa tukea isoon sähkölaskuun. Kuka saa asetetuilla tukisummilla? Rikkaat. Kiva hallitus.

Jos tätä Jukka Mäkystä noin ahdistaa Suomen puhdas ilma, niin hän vois häipyä sinne missä sitä pippuria kasvaa! Siellä sitä riittää saasteista sakeaa ilmaa. jos sitä kaipaa!

Kyllä se on hienoa, kun sopulilaumana käytetään täysin turhia vierasperäisiä sanoja, mutta voi hellan lettas kun se on olevinaan hienoa. Tällaisia sanoja ovat esim. genre ja narratiivi. Viime mainittukin kun on vaan kertomus tai tarina ja Venäjän kyseen ollessa sen voisi korvata valheella.

Keväällä tuloo vaalit. Olis tärkiää äänestää ensin siitä, jotta tulooko normihallitus vai virkamieshallitus. Ei mulla muuta.

Nyt tais kalikka kalahtaa, kun meikäläinen älähtää. Asuinalueeni kyttäävä naapuri valitti, kun parvekkeeni ovi on jatkuvasti auki. No, kärsin tuon tuosta kuumista aalloista ja savuuttelen silloin tällöin eli tarvin hyvää tuuletusta. Pitäiskö naapurin hankkia vaikka oma elämä, jos ei korvaan kasvanut juomalasi sitä häiritse.

Käväisin Silakkamarkkinoilla Kaskisissa ja vähän tai ei oikein vähääkään tämä PS:n toiminta. Jakoivat siellä ilmaisia makkaroita ja kahvia ja viereisissä myyntikojuissa toriyrittäjät yrittävät saada elantonsa kahvin ja makkaran myynnillä. Meidän eurot menivät yrittäjille, ei turhan lupaajille.

Lapsiperheköyhyys poistuu kohdentamalla ylivaltiollisille pörssiyhtiöille suollettavat verorahat lapsiperheiden rakenteelliseen [täsmä]toimintaan.

Kylmemmät arvot luovat huonompia aikoja, huonommat ajat luovat lämpimämpiä arvoja, lämpimämmät arvot luovat parempia aikoja ja paremmat ajat luovat kylmempiä arvoja. Jos nyt sentään pysyttäisiin ihmistieteissä...

Kansanedustaja Jukka Mäkyselle ja muille tietämättömille tiedoksi, että Suomi on maailman 15. saastuttavin valtio. Tämä on yleissivistykseen kuuluvaa tietoa, joka kerrotaan esim. Turun yliopiston sosiaalitieteiden ja kasvatustieteiden perusopinnoissa.

Olivat hupaisia nuo työttömyystilastot I-P: n jutussa, siivottu työttömät kunnista kursseille ja muuhun huuhaa-hommaan, muista että on: vale, emävale ja tilasto, tässä järjestyksessä.

Jarrut päälle tuulivoimapuistohankkeen rakentajat. Voimalinjojen ei ole tarpeeksi, joten nyt jäitä hattuun, vaikka kuinka tuulimyllyt pyörii, jos ei ole siirtojohtoja, niin mun käsityksen mukaan ne on tyhjän panttina.

Näinkin todetaan. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on poliittinen ”päätös”. Nykyisin arvioidaan sen olevan vailla tieteellistä pohjaa?!

Vaasan keskusta valittiin 12. elinvoimaisimmaksi Suomessa. Ehkä ilmaisten parkkipaikkojen perässä pitkin maakuntia kiertävät voisivat tehdä tutustumiskäynnin Vaasan keskustaan. Liikenne soljuu ja ihan ytimeen on helppo pysäköidä. Saa tulla bussillakin tai vaikka junalla. Uusia kauppojakin on avattu.

Englantia tungetaan suomen kieleen kovalla voimalla, mutta toivottavasti edes tuosta ’keissi’ sanahirviöstä päästäisiin silti eroon.

Nämä politiikan edustajat voi siirtää sivuun ja kuunnella asiantuntijoita, todellisia sellaisia. Nyt jo ollaan todellisessa pulassa, kun raha on näyttänyt edun sauvat.

No mutta meillähän on jo liikennepuisto Kauhavalla! Kuihtunu ja näivettyny keskustan karut, ei kai niitä tartte enää auratakkaa...

Etelän mediassa keskustellaan kiivaasti Tampereelta Helsingin lentokentälle suunniteltavasta ratahankkeesta. Eli tästä 45 minuutin yhteydestä tulisi tamperelaisten lentokenttä sillä seurauksella, että Tampereen omat kaukolentoyhteydet loppuisivat. Eteläpohjalaisesta näkökulmasta huono idea. ”Tunnin junallahan” Tampereen lentokenttä on jo lähellä. Nyt täytyy E-P:lla vaatia kaksoisraidetta Seinäjoki–Tampere-välille samalla vastustaen em. hanketta.

Taloyhtiön yleisavain vain huoltomiehellä!

Luuleeko poliitikot, että heidän on vaikeampi sopeutua itsensä työllistämiseen Kuin muiden? Ehei. Tavallinen duunari on voinut olla yhtä kauan poissa työnhausta jos on ollut vakipaikassa pitkään. Ei mitään siirtymäaikaa. Kyllä te-toimisto opastaa ja pitää huolen, että riittävä määrä hakemuksia tulee tehtyä. Siellä saa ohjattua sopeutumista.

Tulette näkemään, että P-joen ja Ylistaron lukiot lakkautetaan ja samalla menee muutama kyläkoulu.

Kiitos, Yrjö Heikkinen, hyvästä vastauksestasi kans.ed. J. Mäkyselle. Hyvin sanoitit sen, mitä moni varmaan ajatteli hänen populistisesta jutustaan.

Johan pomppasi pääkirjoitus 11.10. – ei aarniometsät mitään ryteikköjä tai museoita ole, ihminen luo ns. talousmetsät, luonto ei niitä tarvitse. Eihän Amatsonin sademetsäkään ihmistä tarvitse, kuten ei pohjoinen havumetsävyöhykekään. Dialogi on tarpeellista mutta jos nyt kuitenkin faktat edellä. Ai Suomen metsiin ei museoita, vielä 1950-luvulla yleinen metsätiainen, hömötiainen on nykyään erittäin uhanalainen, joten kyllä Suomessa metsiä on hakattu, eikä vanhoja metsiä ja aarniometsiä enää paljoa olekaan. Eivät vanhat metsät mitään ryteikköjä ole, ne ovat ”satumetsiä”, joissa sielu lepää. Eipä noita kuukkeleitakaan juur enää näe kuin Lapissa.

Kiitos Brita Kristina Gyllenbögelille kirjoituksesta Vaasan Sähkön hinnankorotuksesta. Olen samaa mieltä. Toivottavasti nämä joskus tutkitaan. Häikäilemätöntä toimintaa Vaasan Sähköltä kuluttajia kohtaan.

Niin kertokaa, miten sähköä säästyy, ilmalämpöpumppuja mainostetaan ja sähköautoja. Siinäkö säästyy sähköä, kun jokaiseen talouteen nämä pitäis hankkia. Ruoanlaitto ja saunominen, niistäkö pitää tinkiä ja sähköpatterit vääntää pienemmälle. Miten säästät sähköä, kun aina vaan kaupataan lisää sähkövempaimia. Voi pyhä yksinkertaisuus tätä touhua.

Koskahan Kauppapuistikon alun liikenneympyrä on valmis??

Voisko ajatella vanhanaikaisesti ja annettaisiin vastuu alle 16-v. teineistä vanhemmille. Nyt käytäntö on, että 12-v. ei tarvitse vanhemmille kertoa asioitansa esim. terveydentilasta. Harva nuori on kiinnostunut lääketieteestä. Jos apu ei tavoita, nuori saattaa ajautua huumeitten pariin. Pitäis löytyä yhteinen sävel. Nuorten pitää luottaa vanhempiinsa. Ovat ne kuitenkin lapsen parhaita asiantuntijoita. Vanhempia pitäis tukea tärkeässä tehtävässä. Eikä mitään huostaanottoja, josta lapsi kärsii elämänsä ajan. Apu sinne missä sitä tarvitaan.

Hyvä Brita Kristina. Loistavaa argumentointia sähkön hinnasta. Seuraava tj. pitää olla vaasalainen.