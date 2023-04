Tätä mieltä tänään: Autoilijana vaadin, että joku katu keskustassa pitää päällystää punaisella asfaltilla. Ai miksi? Koska sellaista ei vielä Vaasassa ole.

Jos veroja korotetaan, ensimmäinen kohta on koiravero takaisin. Pelkän asuntoyhtiölain pitäisi paloturvallisuuden kannalta kieltää koirien pito kerros- ja rivitalossa. Koirat ovat yksinään teljettynä päiväksi huoneistoon, eikä riitä yksi koira vaan joillakin on neljäkin isoa koiraa työpäiväksi teljettynä pieneen huoneistoon. Koiran olot eivät ole sen kummemmat kuin kettutarhauksessa, jota yritetään kieltää. Koiranomistajan pakollinen koulutus, kun jätökset taajamassa jäävät pitkin tietä vaikka laki sanoo toisin.

Pekka Haavisto presidenttikyselyn kärkinimenä”, otsikoi Il-Po. Jos valehtelusta kiinni jäänyt ja lakia rikkonut ulkoministeri valitaan Suomen presidentiksi niin onnea vaan!

Vihreiden on katsottava peiliin. Kaikkien on ymmärrettävä, että poliisin vastustaminen on rikos. Kaikkien on hyväksyttävä, että ilmaston kannalta on parempi tuottaa käytettävä liha lähiruokana Suomessa kuin tuoda se merten takaa Suomeen. Kaikkien on mietittävä, kumpi on tärkeämpää yhteiskunnalle, suomalaiset työpaikat vai vapaa huume.

Kauhavalaaset eivät ymmärtäneet omaa parastaan kevään vaaleissa. Keskustalle oli jo kello lyönyt mutta silti äänestettiin Kurvista. Äänestämällä Sankelo edusku taan olisi saatu kauhavalaanen ministeri uuteenkin hallitukseen.

Tutkija Tomi Venho älä ole huolissasi yksityisestä vaalirahoituksesta, aloita tutkiminen ammattiyhdistysliikkeiden ja ruotsinkielisten säätiöiden antamista vaaliavustuksista. Pääset oikeille apajille.

Marinin kohtelusta kirjoitettu, mutta hänhän oli niin vasemmalla kuin voi. Jopa Li haukkoi henkeään. Entinen vihreä Saarikko vielä samassa porukassa niin soppa valmis.