Tätä mieltä tänään: ” 'Avataan tästä.' Tai sitten ei."

Miksi Gerbyhyn ei voi muka rakentaa asuntoja? Alue on kaavoitettu, siellä on valmis kunnallistekniikka ja hyvät palvelut. Ihanteellinen paikka uusille lapsiperheille. Eihän uudet asunnot vie kuin pienen osan Gerbyn metsistä. Miksi täällä aina vastustetaan kaikkea, kertooko se asukkaiden itsekkyydestä?

Nyt äkkiä valot päälle Ilmajoen hautausmaalle! Vein Pyhäinpäivän kynttilöitä torstaina 3.11. klo 17 ja oli pimeää kuin... pelottavaa ja vaarallistakin. Toivottavasti tuli sytytettyä kynttilät oikeille haudoille!

Vaasassa ihmetellään miksi valmistuneet opiskelijat eivät jää kaupunkiin. Pitäisi kai kysyä yrityksiltä miksi eivät palkkaa valmistuneita elämiseen tarvittavalla palkalla? Kato jatkuu niin kauan kunnes tämä tiedostetaan.

EU asettaa nyt Suomen oman kansallisen edun valvomisen EU-jäsenyyden ajalta kaikkein hankalimpaan tilanteeseen. Meidän tulisi pitkälle tulevaisuuteen 930 milj. euron vuosittaisilla kustannuksilla ennallistaa metsämme ja luontoamme Helsingin olympiakisojen aikaan eli vuoteen 1952. Monet muut Euroopan maat olivat jo siihen mennessä pilanneet luontonsa ei-ennallistettaviksi. Eli meidän tulisi EU-alueelle luoda parempaa ilmastoa korvauksetta.

Eikö tämä leirintäaluetta pitävä Puuharyhmä ole sama, joka laiminlöi Wasalandian uudistamisen ja kehittämisen ja ajoi huvipuiston lopulta konkurssiin. Nyt se estää pitkän vuokrasopimuksen turvin kaupunkia tekemästä Wasalandian alueella mitään. Eli ei syytä jatkoon leirintäalueella. Muutenkin tämä upea alue pitäisi varata rantarakentamiselle ja siirtää leirintäalue muualle. Kyllä Vaasassa rantaviivaa riittää.

Ei hinnoilla ole mitään omaa tahtoa. Eivät ne halua nousta. Kyllä hintoja nostavat jo nyt yltäkylläisyydessä elävät muista ihmisistä piittaamattomat, eläimen vaistojenkin alapuolella olevien käyttäytymismallien mukaan toimivat Ahneet, Ahneet ja Ahneet.

Paula Erkkilä sanoo, että teidemme tulevaisuus nykyresursoinnilla on tuhoon tuomittu, korjausvelka kasvaa jatkuvasti. Onhan tämä hirveetä. Autoilijoilta kerätään veroina ja maksuina n. 1800 milj., siitä menee tienhoitoon 400 milj. Kuka nuo loput ottaa?

Kiitos Tomi Kaunismäelle (I-P pe 4.11.22) kirjoituksestasi! Oli niin virkistävää nykypäivänä saada lukea järjen ääntä! Kaikkein herkkähipiäisempiä ja suvaitsemattomimpia ovat he itse, jotka syyttävät suvaitsemattomiksi tavallista mattia ja maijaa. Me vain olemme hiljaa, kun vähemmistöt hyppivät kiintiönä silmille, kaikkialla.

Haaralan, Salon, Heikkisen jne. tarinat selventää täysin miksi EP:n jääkiekkoseurat suuntaa Tapparaan Sportin sijasta. Täysin typeränkylmää hommaa.

Kävin alkuviikosta sairaalassa, maski kasvoilla ja yllätys oli, että lähes kaikki olivat ilman? Onko siis ihme, että korona leviää osastoille?

Gospel kirkossa tuskin lisää väkimäärää. Kirkkokansa on tottunut tasokkaaseen musisointiin. Korvaako tämän tason esiintymiseen mieltyneet harrastajat? Tason heiketessä loppuväkikin jää pois.

Onko noista länsimaista mihinkään? Eivät ole vieläkään uskaltaneet edes nimetä Venäjää terroristivaltioksi vaikka Venäjä tuhoaa koko ajan Ukrainan siviiikohteita. Mitähän ne vielä odottavat?

EU:ssa pitäisi järjestää kilpailu kuka meppi on huonoiten ajanut kotimaansa etuja ja kuka on eniten pystynyt vahingoittamaan omaa maataan. Suomeen tulisi jaettu kaksoisvoitto : V Niinistö ja Sirpa Pietikäinen. Euroopan mestaruus olisi jälleen Suomessa.

Korjaus Maria Tolppasen kirjoitukseen, jossa hän väitti Vaasan Sähkön olevan pörssiyhtiö. Vaasan Sähkö ei ole pörssiyhtiö vaan Vaasan kaupungin 99,9 % omistama yhtiö. Vaasalaisten ja sähkönkäyttäjien onneksi vaasalaiset valitsevat äänestämällä kaupunginvaltuuston ja sitä kautta yhtiön johdon.

Olipa tosi mieltä ylentävää, kun joku kultalusikka suussa syntynyt rehenteli sijoituksillaan ja aikoi jättää työn teon 35-vuotiaana. Tuli tosi huono olo, koska itse teen montaa työtä, jotta pystyn elättämään perheeni. Ei ole tilille sijoitusvaikeuksia, riittää justiin ruokaan ja laskuihin.

Mihin Seinäjoella tarvitaan kulttuuripalvelupäällikköä etenkin aikana, kun julkisesta rahasta on tiukkaa? Tuollakin rahalla olisi voinut palkata yksi sote-työntekijä. Asiat tärkeysjärjestykseen! Silmiin pisti, että hakijoita 46. Joten paljon työttömiä taitaa AMK kouluttaa.

Hienoa, kun me vielä olemme miehiä ja naisia. Tasa-arvoisia (rahan kannalta) me emme vielä ole. Mutta, erilaisuus on rikkaus.

Ei se oo ihme, että kiinteistöveron maksu unohtuu, kun ei saa mitään vastinetta.

On se kumma kun ei kukaan kommentoi autojen valottomuuden puolesta. Olisi mukava kuulla, kun suurin osa ajaa parkeilla ja aika paljon pimeänä. Antakaa nyt jonkinmoinen selitys, Odotan mielenkiinnolla. Sakon saanut joskus, kun toinen ajo valo oli pimeänä.

Helsingin kirkonkylällä on mukava käyrä mut siältä on päästävä nopiaa pois, nimittäin Etelä-Pohojanmaalle.

”Eteläpohjalainen yläkoulun tarkkailuluokan opettaja on saanut sakkotuomion ...” Suomessa ei ole enää tarkkailuluokkia. Ei varsinkaan täällä, jossa niitä perustettiin vain kaupunkeihin. Nurmo tuli jälkijunassa, mutta ymmärsi asian lopulta. Hiukan tarkkuutta. Jk. Koko juttu vaikutti perinteiseltä nykyajan itkuvirreltä. Kyllä vastaanpannessa voi mustelma tulla.

Minkä takia Pyhäinpäivän aamuna parhaaseen lastenohjelma-aikaan televisiossa näytetään dokumentti (Mussolinista), jossa on alkuperäistä värikuva-aineistoa (elävä kuva; ei valokuva) mm. jaloistaan kaupunkien toreilla riiputettavista verisistä vainajista ja niille hurraavista sotilaista.

Samaa mieltä kirjoittajan kanssa, miksi politiikka pitää sekoittaa seurakuntavaaleihin, turhaa touhua.

Taas kävi Ilmajoen isäntä kuokkimas peltoplättiänsä ja ravat tielle, kuten ennenkin ja vähän asfalttiakin kynnettiin.

”Avataan tästä”. Tai sitten ei.

Nyt vihdoinkin selvisi miksi Suomi on maailman onnellisin maa. Alle 25-v. ihmisille annetaan ilmaiset suuseksisuojat. Aktiivinen 80-v. haluaisi saman edun. Kansalaisaloite tehtävä.

Ihmisjoukko pelastaa kissanpennun ja samasta lehdestä voimme lukea kuinka mielenterveysongelmainen ihminen ei saa tarvitsemaansa apua, vaikka ihmisjoukko, hoitoala pallottelee potilasta tuloksetta. Tiedän jälkimmäistä tapahtuneen myös Seinäjoella.

Ennen muinoin alkemistit ”höynäyttivät” ylhäisöä lupaamalla tehdä kultaa. Nykyisin ”eliitti höynäyttää” rahvasta lupaamalla ottaa kiinni hiilidioksidia.

Ihmisen sukupuoli määräytyy sen mukaan, minkälaiset sukuelimet hänellä on, eikä suinkaan sen mukaan, mitä kenenkin päässä liikkuu.

Käydäänkö muualla kuin Suomessa tätä mies/naiskeskustelua? Eikö kehopositiivisuus, mitä toitotetaan ole myös sitä, että on ylpeä omasta sukupuolesta, naisena, miehenä, tyttönä ja poikana. Miksi pitäisi olla sukupuoleton henkilö? Itse naisena olen ylpeä naiseudestani ja aion kasvattaa tyttäreni ja poikani arvostamaan ja olemaan ylpeä omasta sukupuolestaan.

Jo pitkälti yli 100 vuotta ovat matkustajat pohjoisesta Suomesta tottuneet, että Helsinkiin menevistä junista ei ole tarvinnut matkan varrella siirtyä toiseen junaan. Nyt tehtävissä alustavissa suunnitelmissa on oikorata-suunnitelmiin liittyen, jopa totuutta salaten, noussut esiin junanvaihto suurnopeusjunaan Tampereella. Tämähän ottaisi aikaa vähintään ylim. 10–15 minuuttia. Pohjoisesta matkustavien onkin kannatettava nykyradan parantamista.

Vaasalainen kansanedustaja hölöttää hoitotakuusta, mutta kun ei ole lääkäreitä ja hoitajia ja sitä paitsi koska Vaasan keskussairaala aloittaa toimimaan täyden palvelun sairaalana?

Suomea myydään palapalalta Venäjälle, suomen kieli yritetään minimoida englannin kielellä, metsämme hallinta ja hoito annetaan EU:lle. Näin hiipuu kartalta Suomi.