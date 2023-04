Tätä mieltä tänään: "Bensiinin hinta nousi 18 senttiä asemalle tullessani. Ajoin seuraavalle ja siellä tapahtui muutaman minuutin sisällä sama."

Taas haetaan RKP:n seuraksi hallitukseen puolueita.

Olipa hyvä, että suomalaiset ymmärsivät äänestää Jarmo Lindbergin ja Pekka Toverin eduskuntaan.

Mikä on äänestäjän ”kuluttajansuoja”. Äänestettiin oikeistohallitusta! Nyt Orpo kosiskelee vihreitä ja demareita. Turhaanko äänestimme? Luottamus politiikkaan hupenee. Olivatko ”nukkuvat” sittenkin oikeassa?

Tärkeintä ei ole se, että keskusta olisi mukana tulevassa hallituksessa vaan se, että vihreät ja vasemmistoliitto eivät ole.

Kuntatekniikan johtaja loisti poissaolollaan alianssin info-tilaisuudesta. Etkö voi katsoa totuutta silmiin? Rehellisesti luvut esiin, kuinka tehokasta tämä toimi oikein on. Veikkaus, että 2,5 kertaa kalliimpi kuin tähän asti tehtynä. Sama pätee myös tuossa pyöräleikissä.

Joku ihmetteli, miksi Suomi on onnellisin maa, vaikka valitetaan koko ajan. Ehkäpä peruspessimisti, joka myös saattaa valittaa, ei koskaan pety ja peruspessimistin elämä kulkee kuitenkin perusraiteillaan perusonnellisesti.

Kiitos Kalle L. selkeistä tiedoista kissatalon kohtelussa. Todelliset faktat esiin.

On kyllä yliliioilteltua antaa hyvin pärjääville näkövammaisille 50 avustustuntia kuukaudessa, jotka Vaasan kaupunki maksaa. Tilanne olisi täysin eri, jos he joutuisivat jotain itsekin maksamaan. Muut avuntarvitsijat ovat jätetty aika lailla heitteille tai omaistensa hoidettavaksi. Anteeksi pyynnön paikkaa ei ole, sillä tämähän on totuus.

Laatukäytävä Hietasaarenkadulle? Eikö vihreiden rökäletappio näyttänyt että Kirkkopuistikon kevytväylän kaltaisille järjettömyyksille ei ole tilausta? Nyt vielä puuttuisi, että Hovipuistikon päätön kävelykadun jatke Rantakadulle toteutuu.

Mielenkiintoisia sattumia Seinäjoen tankkausasemilla hiljaisen viikon tiistaina – vai ovatko? Bensiinin hinta nousi 18 senttiä asemalle tullessani. Ajoin seuraavalle ja siellä tapahtui muutaman minuutin sisällä sama. Olisikohan sillä yhdellä virastolla työsarkaa tällä alalla?

Orpon pitää tehdä nyt marinit eli ei sossuja hallitukseen.

Vaasasta pääsee jatkossa lentoteitse Tukholmaan 5 kertaa viikossa, todettiin lehdessä (I-P, 4.4.23). Jos Seinäjoen lähistöllä asuvat pohtivat jatkoyhteyksiä ulkomaiselta lentokentältä muualle, niin pohdittavaksi saattaa tulla Vaasan tai Tampereen antamat vaihtoehdot. Tampereelta Amsterdamiin lennetään päivittäin, eli 7 kertaa viikossa. Tukholmasta pääsee toki joustavasti jatkamaan muualle, mutta Amsterdamista jatkoyhteydet ovat monipuolisemmat.

Arvostan tosi paljon Suomen armeijan sinnikkäitä ja rohkeita sotilaita. Kautta aikojen.

Onko tämä unta, meillä on uusi eduskunta? Tunnelma on katossa, olemme nyt Natossa! Se tästä onnesta vielä puuttui, kun meille joku suuttui! Onnea Suomi!