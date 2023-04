Tätä mieltä tänään: "Byrokraatti, joka ei seuraa tekstaten-palstaa vaikuttaa ylimieliseltä. Palsta on monelle vaasalaiselle helpompi kanava kuin viralliset nettisivut."

Byrokraatti, joka ei seuraa tekstaten-palstaa vaikuttaa ylimieliseltä. Palsta on monelle vaasalaiselle helpompi kanava kuin viralliset nettisivut.

On kaksi kotimaista elokuvaa, joita olemme hartaasti odottanu. Särkelä itte Ja Ryysyrannan Jooseppi.

SJK:n tilaisuus kausikorttilaisille. Tilaisuudesta informoitiin edellisen päivän iltana. Tilaisuus englanninkielinen, yleisö täysin kotimainen. Teknisen johtajan haastattelu, joka ei puhu suomea vaikka on asunut Suomessa yli 12 vuotta. Haastattelija ei myöskään puhunut suomea kuin yhden lauseen, peli alkaa pian... tarkoittaa pre season -matsi SJK-KuPS. Arvostetaanko kausikorttilaisen panostusta lainkaan. Tosiasia on kuitenkin: Pitää menestyä ensin Suomessa ennenkö on Eurooppaan asiaa. Pelaajapolut kääntyköön kotimaahan.

Vaalit meni niin kuin oletettiin, hyvä näin. Mutta hallituksen kasaus on toinen asia. Mitenkä saadaan pidettyä Marin sotkemasta hallituksen kasausta. Hänhän tuntui olevan vaalien voittaja, ainakin omasta mielestään.

Mitä pitää ajatella opetusministerin kommentista televisiossa vaalituloksen selvittyä?

Vai että oikein maalattu laatukäytävä Vaasan Hietasaarenkadulle ja silta sisäsatamasta Hietasaareen? Höstveden pyörätie saa odottaa eikä katujen talvikunnossapidollakaan niin väliä ole? Tiekarhua tarvittaisiin esim. Maasillan alla ja vaikkapa Korsholmanpuistikolla. Kohteita riittää. Erittäin vaaralliset jopa 10 cm ajourat siellä. Rahaa on, mutta mihin sitä käytetään? Tarvitaan ryhtiliike rahanjakoon Vaasassa!

Toivottavasti tulevaan uuteen hallitukseen valitaan asiantuntevat ja ammattitaitoiset ministerit, ettei tarvita sellaista määrää avustajia/vast. kuin nyt väistyvä hallitus tarvitsi!

Taktinen äänestäminen tuotti mahtavan tuloksen: SDP putosi kolmanneksi ja vihreät + vasurit + keskusta romahtivat.

Miten olisi, jos otettaisiin taas mallia Ruotsista? Ruotsidemokraatit toimivat Ruotsin vähemmistöhallituksen ”päällystakkina”. Jospa kokoomus ottaisi vähemmistöhallitukseensa keskustan ja kristillisdemokraatit, joten siinäpä olisi hallitusta kerrakseen. Pääministeri Orpo sopisi Riikka Purran kanssa yhteisistä linjoista, kuten vaikkapa kiristettävästä maahanmuuttopolitiikasta, niin Purran johtama puolue pitäisi vähemmistöhallitusta pystyssä.

Saas nähdä moniko nyt valituksi tullut ehdokas ja puoluetta lähivuosina vaihtanut tekee paluun entiseen puolueeseensa, saadakseen sille edustajan hallitukseen.

Osa ihmisistä tarvitsee määriteltävän, mikä hänen työnsä ja tehtävänsä on. Työvoimapulayritykset voivat arvostaa sanelluksi suostuvaa perehdytettävää.

Hallituspuolueille 17 eduskuntapaikan tappio. Ei antanut kansa luottamusta Sanna Marinin politiikalle...

Saisiko Digitalta vastauksen siihen, että miksi Kurikassa Santavuoren kupeessa ei muutamaan päivään näkynyt Ylen HD -kanavat? Kaikki muut näkyy hyvin.

Nyrkkeily olisi lailla kiellettävä!

Iso kiitos Sinäjoen Liikuntatoimelle hyvin hoidetusta latuverkostosta tänä talvena huolimatta haastavista hiihtokeleistä. Vielä huhtikuun alkupäivinäkin hiihtely onnistui mainiosti mm. Kyrkkärin järviladuilla.

Talviaika viralliseksi ajaksi ja nopeasti. Haluan olla samassa ajassa Euroopan kanssa, en Venäjän. Talviaika ainoa oikea, valon määrähän on aina sama. Tätä mieltä.

Aika mestareita ovat, jos seuraavan hallitusohjelman tössivät.

Ovatko viinejä ruokakauppoihin vaativat tietoisia, että pienempien paikkakuntien Alkot joutuvat lopettamaan. Raakan viinan myynti ja vähäinen laatuviinin myynti ei kannata.

Vaasassa perussuomalainen eduskuntaan noussut naisedustaja sanoo tässä lehdessä 4.4: ”Mikään kohde ei tule säästymään leikkauksilta.” Vaaleista on vain jokunen päivä, ja edustaja on jo eri mieltä kuin puolueensa puheenjohtaja Purra.

Hoitajien koronakorvauksien arvostelijalle. Näin kirjoittaa sellainen, joka ei asiasta mitään tiedä. Olisi ollut suotavaa, että olisi henkilökohtaisesti päässyt kokeilemaan mitä se oli. Ei saanut korvausta ne, jotka keikkatyötä teki, mutta kokemusta tuli. Siksi puolustan korvausta.

Sinä, joka ihmettelit hoitajien koronakorvauksia, sanojasi lainaten: Miksi ihmeessä suuryritysten ”huippu”johtajille pitäisi/on maksettu miljoonabonuksia? Töistä ovat jo palkan ansainneet! Vielä tekstiäsi lainaten, tämä hetimullekaikkinyt-asenne ei Suomea pitkälle kanna.

Hyvä kirjoitus Kalle Lanamäeltä Vaasan kissatalosta. Ihmeperustelut ihmisiltä, jotka vastustaa tätä hanketta, lisää muka rottakantaa.

Ei voi olla totta! Työntekijä ei suostu pitämään vaadittua työasua ja yrittäjä joutuu maksamaan. Tervetuloa yrittäjäksi.

Pohjanmaan HVA saisi kohdistaa saneeraustoimet pelkästään hallintoon. Siellä on liikaa ja liian hyväpalkkaisia resursseja. Puoluetuet ainakin pois.

Raideliikenteen aikataulut tulee pitää ennallaan ja ohjata varat tieverkoston kunnossapitoon.

Eduskunnalla on kerran viikossa kyselytunti. Miksei suomalaisille mepeille pidetä täällä kyselytuntia esim. kerran kuukaudessa. Nyt tuntuu siltä, ettei heidän tarvitse vastata kenellekään ja saavat vain toimia ”mutu”-pohjalta.

Lähtemällä Rinteen–Marinin hallituksen tukipuolueeksi keskusta teki puolue-elämänsä suurimman taktisen virheen. Virheistä seuraa yleensä jonkinlainen ”rangaistus”. Keskustaa rangaistiin vaalitappiolla. Nyt keskusta suunnittelee mennä oppositioon muiden hallituskumppaneiden kanssa, eli se lukeutuu mieluimmin vasemmistoon ja sosialisteihin kuin porvaristoon. Keskustan olisi nyt syytä suorittaa Ganossan matkansa ja pyrkiä yhteistyöhön vaalivoittajien kanssa. Vai onko mielessä muodostaa Suomen sosialistinen yhtenäisyyspuolue DDR:n tapaan?

Ei ihme, että Ylistaro kuihtuu, koska sen ovat vallanneet mustavarikset! Kaupunki ei tee mitään niiden häätämiseksi!

Eläkekattoko ei mahdollista? Sinun ja minun maksamat eläkemaksut työssä ollessamme ovat suurin osin menneet ed. sukupolven eläkkeiden maksamiseen. Nyt työssäolevat maksavat meidän eläkkeitä. Vain osa tulee rahastoista. Riittääkö työssäolevat nyt eläkkeillä olevien maksajiksi? Eläkejärjestelmiä on muutettu ennenkin, nyt on aika päivittää ja kohtuullistaa saajat. Indeksikorotukset valuvat hyvätuloisille työeläkeläisille ja köyhdyttää pienillä työeläkkeillä olevia.

Aivan käsittämätöntä, että Vaasan kissatalon toiminta voidaan estää aivan naurettavilla syillä. Kissaparat, kurjaa olla vaasalainen ja vaasalaiset, Hävetkää!

Punainen pyörätie on turhake.

Onko keskusta mieltynyt vihervasemmistoon? Ensin 4 vuotta hallituksessa ja nytkö vihervasemmiston kanssa yhdessä oppositioon? Miettikää!

Etelä-Pohjanmaan liitto pahoittelee, kun on vähän kansanedustajia. Asia ei muutu, ennen kuin pahuus poistuu ehdokasasettelussa. Ei osata yhdessä keskittää. Asetetaan kiusallaan ehdokkaita, joilla yritetään estää, että joku toinen ei pääsisi läpi! Ei taida tämä sukupolvi pystyä yhteistyöhön.

Toivonpa totisesti, että kokoomus ei myy arvojaan ja mene perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen.

Hyvinvointialueesta pahoinvointialueeksi. Nyt aletaan säästää sairaiden ja vanhusten hoidosta. Luotiin vain joutenolijoille lisää virkoja hallintoon.

Laatukäytävä on ongelmakäytävä. Talvella ei punaista asfalttia näe ja sitä ei voi edes talvisin kunnossapito aurata tai karhulla ajaa, ettei punainen kallis pinta vaurioidu, joten jos mennään normiasfaltilla, niin voi myös talvisin käyttää laatukäytävää.

Tuhannet kitokset Venäjlle ja erityisesti sen demokraattisesti valitulle presidentille Vladimir Putinille: Suomi on nyt maailman suurimman rauhanliikkeen, Naton, jäsen.