Tätä mieltä tänään: "Ehdotan, että hyvinvointialueiden johto- ja päällikkötason palkkoja lasketaan 50%. Riittäisi rahaa hoitajien ym. palkkaamiseen eli siihen varsinaiseen työhön."

Olisi kiva, jos ihmiset muistaisivat jäteautonkuljettajia näin joulun alla, tekevät tärkeää työtä viikosta toiseen.

Hyvä arvostelu Korkmanilta I-P:ssa 9.12. olleesta Vaasan ja Seinäjoen orkestereiden yhteiskonsertista! Vaasassa on tullut tavaksi pilata hyvät konsertit pakkosyöttämällä jokaiseen konserttiin, Anssi Marttista soveltaen, nyky tingel tangel -musiikkia, josta tulee vain pää ja korvat kipeiksi!

Toivottavasti Venäjän koko johtoporukka saadaan toimitettua oikeuden eteen vastaamaan tekemisestään Ukrainassa. Toivottavasti ei oteta oppia Suomen rikoslaista, jossa annetaan tuomioissa paljousalennusta. Jos näin tehtäisiin, ei olisi ihme, jos vaikka tuolle porukalle esitettäisiin Nobelin rauhanpalkintoa.

Vaasan kaupungille iso risupuska päätöksestä nostaa vieraan valtion lippu kunniakkaalle paikalle torille vapauden patsaan viereen. Oli kuinka sota, jotain rajaa pitäisi olla. Nostettakoon sitten valkoinen lippu tai rauhan Pace-lippu sotaa vastaan jos on liputettava.

Työttömyydestä pääsisi eroon, kun työnantajat velvoitettaisiin työllistämään joka 12. työntekijää kohti yhden 50/70/100 % palkkatuetun työttömän työnhakijan. Isot käytännössä useamman ja pienet yhteisesti yhden. Työvoimapulasta vapautuminen vaatisi toisenkin normiohjatun toimenpiteen.

Eräs Etelä-Suomen kauppa perusti kassojen jälkeen pisteen, johon voi jättää hädänalaisille hygieniatuotteita ja kuivaelintarvikkeita. Hyvä idea meillekin!

Minulla on Fortumin kanssa sähkösopimus 31.5.2023 saakka. Nyt tuli kirje, että sopimus pitää uusia, eri hinnalla tietty. Siis puoli vuotta etukäteen uusi sopimus? Tekeekö muut sähköntoimittajat samoin? Ei tunnu sopivalta käytökseltä. Kertokaapa mitä kannattaa tehdä?

Tällä palstalla joku kysyi, ovatko nämä sähkön ryöstöhinnat kapitalismia. Mielestäni ne ovat vihreää siirtymää, jota kokoomuskin on kiimaisesti ajanut, koska näkivät, että siitä saadaan vielä kukoistava pisnes.

Jos on muovi 40 kertaa luontoystävällisempää kuin paperi, niin pyyhkikäätten vaikka visaan. Minä käytän emboa tai serlaa.

Rääkyville kakaroille porttikielto marketteihin!

Minäkin haluaisin olla köyhyysrajan alapuolella, jos saisin kuukaudessa vähän yli 2000.

Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun Vaasan Sähköltä sain laskun. Siinä menee puolet eläkkeestä, osta siinä sitten ruokaa ja lääkkeitä. Aatteleppa, siitä tonnin eläkkeestä.

Ei ole tämäkään hallitus koskenut mitenkään eläkeläisten verotukseen. On todella hävytöntä, että eläkeläiseltä menee melkein sama veroprosentti, kuin silloin kun oli töissä. Oli hallitusvastuussa kuka tahansa, niin eläkeläisistä ei välitetä yhtään. Verottaa kyllä osataan.

Perheillä ei kuulemma ole rahaa ostaa ruokaa, mutta koirille ja kissoille ostetaan kalliita ruokia kaupoista. Ennen kotieläimet pärjäsivät hyvin sillä, mikä muilta jäi syömättä. Hössöttäkää vaan, jos niin haluatte, mutta lopettakaa narina!

Uskomatonta valitusta IP:n Tekstaten-palstalla 12.12. sukulaisen joulukirjeestä. Tuollainen olisi ihana saada, missä joku sukulainen tai ystävä kertoo vuoden ajan kuulumiset, liian vähän nykyään ollaan tekemisissä, eikä some kerro kaikkea. Taidat olla vaan kateellinen, jos itselläsi ei ole mitään kerrottavaa.

Sähkön hinta, inflaatio, paikallinen sopiminen ja kokoomus, huono-osaiset ja köyhemmät ihmiset tulevat kärsimään.

Yksinkertainen prosenttilasku on tunnetusti monille vaikeaa. Vaasan Sähkön laskutaitoa moittinut tekstaaja on tästä hyvä osoitus. Kun sähköenergian alv laskee 24%:sta 10%:iin, niin tämän alennuksen vaikutus energialaskun hintaan on 11,3%, kuten Sähkön taulukoissa on esitetty, eikä 14%, kuten tekstaaja esittää. Kyseessä ei siis ole Sähkön virhe tai sumutusyritys vaan tekstaajan oma prosenttilaskuosaamattomuus. Rautalangasta esimerkki. Energian hinta 100e (ilman alv), 24%:n alv:llä 124e, 10%:n alv:llä 110e. Alennus 14e, mikä merkitsee prosentuaalisesti 11,3%:n alennusta.

On mielestäni ristiriitainen asia, kun puhutaan ostovoiman lisäämisestä samaan aikaan kun suojellaan ilmastoa. Samoin kuin se, että ei pyritä joukkoliikenteen kehittämiseen, että ihmiset pääsisivät työpaikoilleen ja asioilleen, vaan markkinoidaan sähköautoja, että maailma olisi edelleen yksityisautojen muurahaispesä. Mitä oikein halutaan? No, tuottaa ja myydä mahdollisimman paljon ja sitten jostakin pienhiukkasista puunpoltossa saivarrellaan.

Mitenkä mahdamme tulla toimeen Vaasassa, jos katujen lämmitys keskustassa loppuu sähköpulan takia?

Valtion Ruokavirastoon lisää työsuojapaikkoja, koirien rekisteriä varten. Miksei myös kissat, rekisteriin myös. Rahankeräys maksusta ulkoistettu jollekin yritykselle. Sulle mulle -suhmurointia.

Olihan Vaasassa kerrankin kunnon joulukonsertti! Yo-kuoro, Renasente ja Kadar loihtivat tasokkaalla, vaihtelevalla ohjelmistolla ikimuistoisen elämyksen Vaasan kirkossa. Tunnelma oli käsinkosketeltava! Hyvä nuoret, jatkakaa hienoa harrastusta!

Jotain ärsytti joulukirje, jonka saa sukulaiselta. Olen joskus ystäväperheiltä saanut ja se tuntuu lämpimältä ja mukavalta. Yritä päästä katkeruudesta ja ota kirje ilolla vastaan. Toivottavasti saat joulumieltä edes vähän.

Niinistö presidentiksi jatkoajalle maailman tilanteen huomioon ottaen, ei ole vaihtoehtoja.

Vaasa ja kiinnikasvanut Mustasaari ovat liki 100.000 asukkaan kaupunki mutta Mustiksen kunnan jäärät ei sitä hyvää ajatusta ymmärrä vaikka se väkiluku on se asia mitä yritykset ajattelee.

Jättäkää nyt se apteekin 50e maksu alkuvuodesta pois. Millä maksaa lääkekulunsa, ja onko niitä edes saatavilla...

Työperusteista maahanmuuttoa Suomeen esitetään lisättäväksi hämmästyttävän suurilla määrillä, vaikka maahanmuuttajataustaisten työttömien määrä on jo lähes 50.000. Vallankin halpatyömarkkinoiden osalta todellisuus on sellainen, että yritysten saatua näin työntekijän, joutuvat veromaksajat kuitenkin ottamaan kustannuksiin osaa sen johdosta, että palkan määrä ei toimeentuloon Suomessa riitä. On siis rahoitettava tulijoille myös sosiaaliturva.

Nyt sähköautot pois liikenteestä, että tavallinen ihminen edes vois käydä saunassa. Kuka niitä sähköautoja halusi? Samoin kaikki vainajien tuhkaukset vaihdettava arkkuhautauksiin. Kun tuhkauksien hirveää lämpöä ei edes saada hyödynnetyksi.

Hyväksyttekö vanhemmat alaikäisillä päihteet pukukoppiin treenin jälkeen? Kalja palautusjuomaksi? Näin meillä Perhekoon kaupungissa. Olisiko syytä valmentajien ja joukkueiden johdon alkaa välittäminen valmennettavistaan? Entä muiden paikkakuntien pukukopit? Onko niin, että valmentaja ja johto keskittyy vain omaan lapseensa, muut saa tehdä mitä tykkää.

Seinäjoki Seuran kaskukirjasta Ilman muuta Seinäjoeltako. Linnan Kustaa haki Joupinkylän ökyemännältä tinkimaitoa kannulla, kun jannu kaatui maahan, tokaisi Kustaa ”taatanan maalaisliittolaanen”. Noihan Marinkin, maito kaatui.

Ehdotan, että hyvinvointialueiden johto- ja päällikkötason palkkoja lasketaan 50%. Riittäisi rahaa hoitajien ym. palkkaamiseen eli siihen varsinaiseen työhön. Myös kaikki puoluesidonnaiset lisät pois.

Onkohan se häpeällistä ja vanhanaikaista näyttää perinteikästä adventtijumalanpalvelusta televisiosta sunnuntaiaamuisin. Onko se liian vanhakantaista ja takapajuista näin kansaivälistyvässä yhteiskunnassa pitää perinteistä kiinni. Kun jo ensimmäisessä adventtimessussa brasialaistyylinen puolialastomien tanssijattadien joukko tanssi villisti ja hoilaten Hoosiannaa. Ja toisena adventtisunnuntaina tuotiin sitten tuulahdus amerikkalaista gospelmusiikkia suuren kuoron voimalla huutajen ja tanssien. Jos näin pitää olla järjestäkää tallaiset messut vaikkapa juhannuksen aikaan.

Pietarsaaressa hulevesimaksu nousi 60 %.