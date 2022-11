Tätä mieltä tänään: "Ei autoilijat voi osata ajaa kun on liukasta, koska eivät osaa laittaa takavalojakaan päälle."

Hienoa VPS, kun uskotte omiin junioreihin kuten Riku Jääskään toisin kuin Sport, jossa omille junioreille ei anneta mahdollisuutta!

Onkohan trumpismi (salaliittoteorismi) vahvasti leviämässä Suomeenkin, kun suurta osaa sähköyhtiöistämme epäillään tietoisesta yrityksestä k...ttaa kansalaisia korottamalla sähkön hintoja aivan keksityin perustein omaan pussiin? Vai olisiko sittenkin kyse maailman- ja markkinatilanteesta johtuvia perusteltuja korotuksia, joita nyt osassa yhtiöitä korjataan omistajaohjatusti eli yhtiöitä ”vapautetaan” yhtiöjärjestyksien mukaisista velvotteista, jotta johdon ja TJ:n ei tarvitse erota toimiessaan yhtiövelvoitteiden vastaisesti aiheuttaessaan tappiota yhtiölleen. Suomessa ei ole mahdollista energiayhtiöissä toimia läpinäkymättömästi ts. hinnoitella perusteettomasti, viranomaisvalvonta kyllä toimii Suomessa.

Vaasan Sportin ulosanti on nykyään vain viikoittainen lounaslista. Se onkin se ainut elonmerkki seuralta. En olisi koskaan uskonut sanovani ääneen, että seuran toiminta ei ole koskaan kiinnostanut yhtä vähän kuin nyt. Onneksi jätin kausikorttini aikanaan uusimatta.

Jaan Aina-Leena Koivusalon mielipidekirjoituksen huolen siitä kuuluuko lakeuksilla lasten soitto ja laulu tulevaisuudessa. Seinäjoen musiikkiluokkien lakkauttaminen on ollut todella surkea päätös, jota suuresti ihmettelen ja suren. Lapsiperheen näkökulmasta Seinäjoen kaupunki on tällä rapauttanut tärkeän osan aiemmin monipuolisesta imagostaan. Kaupunki ei ole kantanut huolta ja vastuuta siirtymisvaiheessa uuteen. Vastakkainasettelua esimerkiksi urheilun kanssa ei tarvita ollenkaan. Sen sijaan tarvitsemme uskoa nykyisen musiikkitoiminnan vahvistamiseen, uusien toimintamuotojen luontiin ja eri tahojen yhteistyöhön. Musiikkiluokkien alasajon lannistava tunnelma näkyy, mutta innostavia uusiakin musiikkiryhmiä on syntynyt. Uskoa ja arvostusta ruohonjuuritason toimintaan lasten kanssa tarvitaan. Musiikki on valtava ilo ja voimavara!

Vaasan Sähkön hallitus teki perinteisen markkinakauppiaitten vedätyksen. Nostetaan ensin sähkön hinta järjettömälle tasolle ja sitten odotellaan kuuluuko valituksia. Jos nousee meteli, niin lasketaan sitten hintaa muutamalla centillä ja kaikki ovat tyytyväisiä!

Ihmeellistä markkinointia puhelinoperaattoreilla. Tehdään lyhyitä, edullisempia sopimuksia ja sitten nostetaan hintaa. Tässä kunnostautuu varsinkin eräs itseään kovasti kotimaiseksi mainostava. Menin myymälään, kun hinta nousi kovasti. Minulle sanottiin, että ei ole mitään edullisempaa. Kun ryhdyin vaihtamaan ,yritystä niin sitten aloitti tämä vanha operaattori lähestymisrumban ja tarjottiin aina vähän edullisempaa mutta edelleen kalliita. Itse opin metsäalalla, että vanhoista asiakkaista haluttiin pitää kiinni ja heille tarjottiin parhaat edut. Todella outoa käytöstä.

Ilkka-Pohjalaisessa on ollut kaksi hyvää musiikkiartikkelia. Katarina Korkman kirjoitti Jukka Perkon Vaasan kirkkokonsertista mielenkiintoisesti. Keskiviikon lehdessä oli Anne Puumalan hyvä esittely tulevasta Pekka Pohjolan sävellyksiä sisältävästä Seinäjoen konsertista. Kirjoitus sai minut lähtemään paikalle kuuntelemaan. Kiitos näistä! On hienoa, että kirjoitetaan asiantuntevasti musiikin eri tyylisuunnista.

Ei autoilijat voi osata ajaa kun on liukasta, koska eivät osaa laittaa takavalojakaan päälle.

Koskenkorvalla mitä tekee illalla 6-v penskat ajelemassa pyörällä ilman valoja, samoin alakoululaiset alaikäiset mopolla ja crossipyörällä ja keskustassa. Luulisi vanhemmilla olevan joku vastuu, kannattaa ottaa puheeksi ennen kuin jotain sattuu.

Koiraverokirjoittelu on aivan ihmeellistä. Kymmeniä vuosia sitten luottamushenkilöillä oli velvollisuus valvoa alueella olevien koirien verotus, mutta valvontavelvollisuus on ajat sitten lopetettu. Jos nyt alettaisiin periä koiraveroa, niin epäilenpä moniko koiranomistaja ilmoittaisi koiransa saadakseen maksulapun. Veron pitäisi olla niin suuri, että sillä voitaisiin maksaa perinnän aiheuttamat kulut, muuten se jäisi toisten veronmaksajien harteille ja se tuskin mairittelisi muita verotettavia.

Päivölän liikenneruuhkaan helpotusta?? Eikö nekin rahat olisi voinut käyttää Teppo/Isokoski-risteykseen, joka on hengenvaarallinen!!

Jaahas, eläkkeet nousee prosenteilla. Elikkä suomeksi: Köyhät köyhtyy ja rikkaat rikastuu. Pitää laittaa kaikille sama korotus euromääräisesti. Onhan esim. 7% 10 000 eurosta ihan eri kuin vajaasta 1000 eurosta. Kuka kumma meinaa kurkistaa kansaa. Jatkoa on luvassa korotuksen jälkeen, tulee laskusuhdanne. Eläkkeet pienenee. Jääkö pienituloisille eläkettä ollenkaan?

Terveyskeskus: odotusaika yli 5 min. kun soitat aikaa. No. odotin minäkin tunnin eikä kuulunut. Edelleen sanottiin olevan 5 minuuttia. Suljin puh., yritin uudelleen. Sanottiin, että voi jättää soittopyynnön. Kuljin puh. kädessä 3 pv. Sain lähetteen. Vastaus tulee omakantaan. Miten pärjää vanhukset tietokoneiden kanssa, kädet ei toimi vaan tärisee, muisti pätkii ja silmissä on kaihi. Lääkkeet jää ostamatta kun laskut pitää maksaa. Onko kaiken tarkoitus nujertaa vanhat pois jaloista?

Sanonpahan, kun soitan tuttavalle, toisessa päässä äänestä kuulee, ei tervetullut soitto. Jäi vaivaamaan.

Antti Koski on oikeassa. Seurakuntayhtymän ei pidä ryhtyä seikkailemaan kiinteistöbisniksessä.

Eduskunnassa oltiin pakkolailla pistämässä hoitajat töihin. Nyt kun sähkökatkoja suunnitellaan, niin onko mietitty millaisia sähköllä toimivia henkeä turvaavia laitteita ihmisillä on kotona. Sammuttakaa katuvalot maanteiltä, paranee liikenneturvallisuuskin kun eivät pimennä piennarta.

Olen täysin samaa mieltä soittoharrastuksen nykytilasta Aina-Leena Koivusalon kanssa. Surullista. Pari vuosikymmentä sitten halukkaita musiikkiopistoihin oli yllin kyllin ja monet eivät saaneet oppilaspaikkaa. Nyt monessa sivutoimipisteessä saattavat paikat jäädä täyttämättä, kun halukkaita soittoharrastajia ei ole.