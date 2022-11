Tätä mieltä tänään: "Ei kirkossa saa soittaa gospelia eikä olla muutenkaan kivaa. Ugh!"

Eräästä marketista myytiin asiakkaalle vessan mattoa, jossa oli vika reunassa. Olisi kyllä pitänyt huomata...

Kuulemma purkavat elvytettävien potilaiden hoitajapulasta syntyviä jonoja ylitöinä. Lääkärit pyörittelevät peukaloitaan toisessa jonossa, kun elvytys on hoitajan hommaa. Leikkauspotilaat odottavat vuoroaan kelpo mömmöissä.

Hoitajapula? Huono henkilöstöjohtaminen ei ole lainvastaista; se on vain yksi laillistetun kuntakorruption kivijaloista. Sitä saa mitä tilaa!

Mantilan juttu I-P:ssa. Jälleen kerran naulan kantahan. Muistan kakarana 60-luvulla Huissilla. kun sorankäyneet isät kuivureilla elokuisena ehtoona Venäjästä toimitti. ”Mitä ihimeen pahaa me suomalaaset oomma teheny, maata on tarpehiksi ja seki ruomenes ja lisää yrittääs ahamata.”

Lauantaina lämmitin sähkösaunan ohjeen mukaan tuulisena päivänä ja pörssisähkön hinta oli vain 0,49 cent/kWh. Kuitenkin jouduin maksamaan 60-kertaisen hinnan 29,9 cent/kWh. Pitäisikö vaihtaa pörssisähköön?

Roosa nauha -konsertti aivan ihana, saadaan pieniä ihmishenkiä pelastettua isolla rahalla. Samaan aikaan nuoria miehiä tapetaan puolin ja toisin sotatantereella. Nyt asiat perspektiiviin. Tuhansia terveitä kuolee rintamalla. Nyt vaikka surunauhakeräys muusikkojen kera tälle asialle.

Kuntaliitoksia kannattaisi edelleen harkita toteutettaviksi Ilkka-Pohjalaisen levikkialueella, muutoin nämä 2 hyvinvointialuetta alkavat liikaa sanella yli kuntien. Kunnallisen toimialan, eli perinteisen itsehallinnollisen toiminnon vaikutusteho voi heikentyä pahoin, näin ainakin pienten kuntien osalta. Mitä suurempiväestöinen kunta, sitä enemmän se voi vaikuttaa hyvinvointialueen päätöksiin. Suojeltakoon liitoksilla perinteistä itsehallintoa!

Tälle hallitukselle näyttää olevan ylivoimainen tehtävä sulkea rajat venäläisiltä ja estää kiinteistöjen hankinta maastamme, sotaveteraani-ukkini totesikin: Sodassa jotenkin vielä pärjättiin mutta rauhassa hyöty on hävitetty ja kyykitty housunpolvet puhki tätä ”rauhaarakastavaa ja ystävällismielistä” itänaapuriamme.

Näyttää toistuvan Vauhtiajojen mainosten keräämättä jättäminen vuodesta toiseen. Innokkaasti niitä lätkitään joka paikkaan, mutta taaskin niitä repalehtaa siellä sun täällä. Näyttävät muut mainostajat keräävän fiksusti ne pois.

Jalkapallo on maalintekopeli, SJK sai aikaan 27 ottelussa vain 33 maalia, maalitilastossa kolmanneksi viimeinen. Maalisuhde miinuksella, on varmaankin ison miettimisen paikka, ilman maalintekoa ei tule tulosta.

Fortumin ex-toimitusjohtaja kertoo kantavansa täyden vastuun aiheuttamastaan Uniper-sotkusta. Mitähän tuokin tarkoittaa? Ettäkö hän maksaisi valtiolle 13 miljardia e omasta pussistaan.

Miksi kuulua enää kirkkoon ja rahoittaa sen alas ajettua toimintaa. Miksei kirkko voi pysyä kirkkona? Mikä viehtymys kirkolla on vetää toimintaansa kaikkea maallista hömppää? Sen toteuttamiselle on aivan eri paikat.

Leidit lavalla häärineet nyt tarpeeksi, kohta pian koko palkka veroina valtiolle.

Putiini on ahdistettu nurkkaan. Miten voi kuvitella, että sodan häviämässä oleva johtaja kunnioittaisi kansainvälisiä sopimuksia, kun se ei ole tehnyt normaalinakaan aikana. Putiini taistelee selviytymistaisteluaan omasta tulevaisuudestaan.

Kävikö näin, että vihervasemmisto ei välittänyt perinteisistä kannattajistaan vaan keskittyi ”maailmanparannukseen”. Taisi tulla Suomen ennätys paljon puhuttua ”unelmahöttöä”. Parhainpäin ei tapahtunutta tarvitse yrittää selittää. Asia tuli selväksi.

Maanantain lehdessä tekstaten-palstalla kirjoitettiin kuljettajan iän kertomisesta liikenneonnettomuuksissa eli, että ”Iäkäs mies törmäsi perävaunuun”. Ikää ei tosiaan ole tarpeen kertoa. On yleisesti ottaen kaikenikäisiä riskikuljettajia. Miksi lisäksi pitää usein kertoa oliko liikenneonnettomuuteen joutunut mies tai nainen? Halutaanko korostaa sukupuolen merkitystä asiaan vaikuttavana syynä? Onko tällainen toissijaiseen seikkaan osoittelevaa kirjoittamista? Pitäisi puhua ”autoilijasta tai auton kuljettajasta”. Lisäksi toisinaan kirjoitetaan esim., että ”auto törmäsi”, mutta koska autolla sinänsä ei ole esineenä omaa tahtoa, niin syy on aina ratin ja penkin välissä.

Päätoimittaja sunnuntain kirjoituksessaan, että Venäjä seisoo savijaloilla. 30-luvulla samaa asiaa, että kun yhden jalan katkaisemme, niin se kaatuu. Kansakoulun opettajat piirtelevät rajoja Uralille, kuinkas sitten kävikään...

Kim Bergin toiminta potilaanturvalaki (ns. pakkolaki) -äänestyksessä kunnioitettavaa.

Minä ainakin rakastan omaa apinaani joka päivä. En tiedä kuinka näin kovaa voikin olla jumissa. Haluan pp:n päälle ja takan ääreen. Mutta silti eniten kainaloon.

31.10. pääkirjoituksessa oltiin huolissaan työikäisen väestön vähyydestä. Persut kuulemma vastustaa maahanmuuttoa?? Se on kylläkin niin, että eivät vastusta työhön tulevia. Joten väärää tietoa levittää.

Venäläiset, jotka asutte Suomessa: Te voitte vaikuttaa sodan loppumiseen kertomalla Venäjällä asuville sukulaisille ja tutuille, että Ukraina ei uhkaa Venäjää ja kannustaa äitejä ja naisia joukkomielenosoituksiin.

Voi hyvänen aika, ettei Seinäjoen keskustorille nyt sitten torimyyjät sovikaan... Minä kun olen luullut, että torin tarkoitus on olla kauppatori... Nytkö sitten torimyyjät pilaavat miljoonapaviljongin. Ensin häädettiin vanhalta torilta myyjät pois ja nyt ei vaiskaa oikein mahtuisi. Ihan menee hieno tori pilalle, kun perunoita myydään miljoonatorilla. Minulla on ehkä huono maku, mutta rakennus sopisi ehkä muuhun paikkaan tai puistoon. Huono ajankohta rakentaa, kun puu on kalleimmillaan.

Kyllä keulii! Nyt Suomen itäraja on jo ”rintamalinja”. Pientä rajaa.

EU määrää, että Suomi pitää ennallistaa 1950-luvulle. Kustannukset on noin 900 milj. euroa vuodessa. Toki Suomen lasketaan hyötyvän 9,7 miljardia euroa (kukahan vihreä professorin sen on laskenut.) Nuo kustannukset tuntuu kyllä aika pieniltä, jos ajatellaan vaikka yksin Helsingin ennallistamista. Ajatellaan vaikka metrotunnelien täyttöä tai hevostallien rakentamista. Yle areenasta voi käydä katsomassa, miltä Helsinki näytti 1950-luvulla.

Siitä ennallistamisesta. Ku siältä kehä kolomosen sisäpualelta on nii hyvä huutaa, jotta ny pitää teherä nii ja näi. Nii oliskaha ne vähä hilijempaa, ku alootettaas se ennallistamine siältä kehä kolomosen sisäpualelta. Ei siälä mun tiätääkseni sata vuatta sitte ollu mitää metroja eikä nua palijo petoonilootataloja ku nykyää. Vai? Ja voi herranjestas sitä Piätikäästä.

I-P 27.10. Mummo väärällä kaistalla Laihialla. Laihian R:ltä lähdettäessä vanhan Esson puolelta Vaasan suuntaan, liikennemerkki ei näy kunnolla. Eikä merkki ole yksiselitteinen kieltomerkki. Asiaan on tilattu parannusta, oikeat selvät liikennemerkit tulossa.

”Ei Nato muuta maantiedettä”, sanoi tasavallan Sauli Kuvalehdessä. Eikä se kyllä muuta fysiikkaa eikä biologiaakaan.

Maalaispitäjät Sjoki ja Lapua, molempiin valittiin uudet kulttuuripäälliköt. Jo on aikoihin eletty. Eikö nuarenkin virkojen rahat olis voinu upottaa johonkin tarpeelliseen ja tärkeään. Mitä esim. Lapualla on tuollaasella ihmisellä tekemistä? Vanha Paukku seisoo paikallaan ilman päällikköäkin ja riittääköhän teillä rahat edes terveyskeskukseen ens vuonna kun sote iskee.

Ei kirkossa saa soittaa gospelia eikä olla muutenkaan kivaa. Ugh!

Oikorata-ideassa on pohjoisen matkustajien kannalta iso ”mutta”, jota ei kenties ole haluttukaan tuoda esiin. Tampereelta Helsinkiin ideoitua suurnopeusrataa voisi tiettävästi käyttää vain sitä varten erikoistuneet, pendelöivät junat. Tämä siis aiheuttaisi tosi paljon aikaa ja vaivaa vievät vaihdot Tampereella. Kuka haluaisikaan tämän vaivannäön kokea jatkossa ? Olisi jo etukäteen selvitettävä, aiheutuuko oikoradasta tämä erityisen paha haitta.