Tätä mieltä tänään: "Ei mitään arkkitehtikilpailua. Vaihtakaa Sedun kampuksen väri valkoiseksi ja se on siinä."

Edistävätkö yleisurheilu- ja maastohiihtomenestys ja tv-selostukset suomalaisten urheilu- ja liikuntaharrastusta? Lähinnä ne edistävät tupakan, makkaran ja oluen myyntiä.

Tsemppiä lakkoilijoille. Pitäkää palkansaajien puolia.

Miksi AKT-laiset ja kumppanit saavat vapaasti lakkoilla ja sakkauttaa Suomen taloutta? Samanlaisessa tilanteessa viime vuonna hoitohenkilökuntaa vastaan oltiin heti valmiita säätämään pakkotyölakia? Sama temppu toimisi varmasti myös toisen kerran, vai mitä päättäjät.

Mielipiteen kirjoittaja, mitä pitemmän jutun kirjoitat, sitä vähemmän sitä luetaan. Tiivistäkää tekstiä.

Syntyvyyden lasku heikentää julkisen talouden kestävyyttä. Toisaalta maailmassa on liikaa ihmisiä maapallon kantokykyyn nähden ja toisaalta taas esim. Euroopassa syntyvyys vähenee. Suomessa taas on räjähdysmäisesti ikääntyvä väestö ja samanaikaisesti syntyvyyden väheneminen. Yksi yli puoluerajojen hyväksytty asia on työperäinen maahanmuutto. Meidän tulisikin samalla aloittaa keskustelu yli puoluerajojen myös maahanmuuton aloittaminen sellaisista maista, joissa on kulttuurillisesti isoja perheitä. Näille ihmisille jaettaisiin täysin uudenlainen lupa maahantuloon, ei siis työlupa eikä myöskään oleskelulupa vaan lisääntymislupa.

Eläkeläinen Isostakyröstä kovin yritti puolustaa Suomen suomettumista. Mutta unohtaa luetella kaikki negatiiviset asiat, mitä tämä on Suomessa saanut aikaan. Esim. kauppa keskittyi suurilta osin Venäjän kauppaan ja unohdettiin muut. Nyt jouduimme aloittamaan melkein alusta. Natoon olisimme varmasti liittyneet silloin kun Baltian maat. Eli isoveli vartioi kaiken aikaa. Petäjistökin sanoi suurimmaksi asiaksi hänen aikanaan, kun sai kysyä Venäjän johtajalta, saako Suomi liittyä Euroopan yhteisöön. En kyllä tuota aikaa kehuisi, eli Mantilan kirjoitus oli aivan oikein.

Hyvät kansanedustajiksi pyrkivät, voisitteko lopettaa sen toisten puolueiden moittimisen ja keskittykää ja kertokaa ainoastaan mitä itse ja puolueenne on valmis tekemään Suomen nostamiseksi tästä aallonpohjasta. Muistakaa, ettemme todellakaan ole hyvinvointivaltio vaikka poliitikot niin väittävät. Enkä toisten haukkujaa äänestä.

Täytyy sanoa, että ihmettelen sellaista, joka alkaa puolustaa edustajien poissaoloja kokouksista, johon tai joihin hänet on valittu. Eikö järki silloin sano, että on ahneuksissaan halunnut näihin jäseneksi. Eikö kannattaisi luopua niistä kokonaan, joihin ei ole aikaa ja antaa silloin tilaisuus toiselle.

Miksi Yle päivästä toiseen, asiantuntijasta toiseen, toinen toistaan viisaammilta, tenttaa mielipidettä Natoon liittymisestä. Vääntää ja kääntää kysymyksiä. Kuitenkin kaikki tyhmemmätkin ymmärtää, että asia on hoidossa, nyt vaan odotellaan niitä loppuratifiointeja, eikä se asia siitä muutu, ennen kuin Suomi on Natossa. Hiilineutraalius on myös niin loppuunkulunut aihe, ettei jaksa enää kuunnella. Toivomus olisi, että muita uutisaiheita laajennettaisiin niin, että alkaisi taas kiinnostamaan. Ylen aamussa uutisien aiheita voisi tehdä kiinnostavammiksi, niin ettei samoja uutisia nähtäisi kuutta kertaa puolen tunnin välein tai vähentää edes niitä ja jäisi lisää aikaa keksiä muita juttuja, eikä toimittijille tulisi niin kiire lopettaa keskusteluja niihin moneen kertaan luettuhin uutisiin.

Pakkasta on 18 astetta. Tuulivoimaa tulee 105 MW:n teholla, vaikka lehdet väittävät, että sitä on yli 5 000 MW. 105 MW on vajaat yhdeksän promillea kulutuksesta. Eikö tämän pitäisi olla etusivun juttu?

Ei mitään arkkitehtikilpailua. Vaihtakaa Sedun kampuksen väri valkoiseksi ja se on siinä.

Eduskunnan kyselytunti voitais varmasti pitää tekstiviestein, kun katsoo edustajia, jotka moittii lasten ja nuorten puhelimen käyttöä. Mitä tekevät itse? Ihan niin kuin nuoret sanoo, evvk. Koittakaa nyt ainakin sen tunnin, mitä tunti kuvataan, pitää se puhelin taskussa tai laittakaa kori ovelle niin kuin olette ehdottaneet, että ei koululaisilla olisi tunnilla puhelinta.

Kuten Euroopan keskuspankin johtaja sanoi, jokainen Euroopan valtio joutui rajusti ottamaan lisää velkaa, ettei korona-aikana talous päässyt romahtamaan ja konkurssiaaltoa, kun kaikki pysähtyi.

Nyt oli Ukkoherranlenkki aurattu hyvin sunnuntaiksi. Postilaatikkorivien edustatkin oli niin siistiksi vedetty, ettei tarvinnut kirota enää auraajaa, kun ei tarvinnut tasapainoilla kinoksen päälle, jotta saa postinsa laatikosta kinoksen takaa.

Kurikan terveyskeskuksesta kotiutettiin vanhus yksin kotiin, ilman mitään apuvälineitä ja ilman minkäänlaista arviointia pärjääkö kotona. On ollut viisi vrk sängyssä, ei pääse kovan säryn vuoksi edes kunnolla istumaan. Onneksi naapuri näki ikkunasta, kun tuotiin pihaan ja saatiin itse järjestettyä apua.

Santeri Alkio sanoi aikoinaan, että työmies on palkkansa ansainnu. Siinä on kateellisille totuus.

Sportin johtoa moititaan kovaan ääneen ”tyhjennysmyynnistä”. Osakeyhtiön hallitukseksalla/toimitusjohtajalla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin pelastaa seura kassakriisiltä/maksukyvyttömyyden tilasta vuokraamalla pelaajia loppukaudeksi muihin seuroihin. Kritiikkiä tuli myös myynnin ajankohdasta, koska oli häviävän pieni teoreettinen mahdollisuus päästä pudotuspeleihin. Ymmärrettävää, että osa sponsoreista/kausikorttilaisista ovat näreissään mutta muuta vaihtoehtoa ei ollut. Onneksi löytyi myös sponsoreita, jotka halusivat auttaa vaikeassa tilanteessa seuraa. Valitettavasti suljettu liiga mahdollistaa jokakeväiset tyhjennysmyynnit seuroille, jotka eivät pääse pudotuspeleihin. Liigan avaaminen ei kuitenkaan ole taloudellisesti eikä urheilullisestikaan järkevää, kun mestis-seurojen pelillinen taso/talous ole siinä kunnossa, että pystyisivät pelaamaan liigaa.

Vaasan Sähkön (Damlinin) tulisi valaista sähkökaupan hinnoittelua ja väitettään tappiollisesta sähkön myynnistä vuosina 2021 ja 2022 (I-P 15.2.). Tappiota ei ole voinut tulla, jos hankintahintana käytetään todellista ostohintaa. Tappiolle voi päästä vain, jos käytetään markkina- tai futuurihintoja hankintahintoina. Se on täysin harhaanjohtavaa ja siten epärehellistä. Seuraavat tilinpäätöstiedot kertovat jotain todellisuudesta: Vuonna 2021 sähkökaupan tuloslaskelman mukaan liiketappiota tuli yli 7,5 milj.euroa. Samaan aikaan VS:n liikevoitto oli kuitenkin 1,55 milj.euroa. Kun otetaan vielä muut erät huomioon, VS:n tilikauden voitoksi tuleekin 16,8 milj.euroa. Kevään uudet hinnat 12,88 ja 14,52 snt/kwh ovat pahasti ylihintaisia, sillä valtaosa hankittavasta sähköstä saadaan tuotantokustannushinnalla EPV-Energian omistusosuuksien kautta. Ne kilowatit eivät maksa montaa senttiä. Sähkönsiirtomaksu on myös ylikorkea. Rahaa tuntuu tulevan ylenmäärin, kun suunnitelmissa on vaihtaa kaikkien sähkömittarit. Harvalle käyttäjälle vaihtamisesta on mitään hyötyä.

Ent. toimittaja Niemisen raportit edustajien läsnäolosta kokouksissa ovat saaneet ymmärtämättömiltä kiitosta. Tyypillistä helppoa kyttäysjournalismia, joka stasihenkistä yleisöä puhuttelee. Ehkä löytyy myös jotakin – vaativampaa – tutkimista po. toimielimissä. Jaa ei?

Ilmastonmuutos. Onko tuttu sana? Ilmasto on kautta aikojen muutoksessa. Entä lajikato? Sitäkin on aina tapahtumassa. Ennen sitä kutsuttiin evoluutioksi. Kumpaankaan asiaan eivät ”anekauppiaat” pysty vaikuttamaan. Kumpaakaan ei voi pysäyttää!

Kiitokset Simo Vaismaan kristallinkirkkaasta suomettumisen historian kertauksesta. Kekkosen jälkeen olisi ollut monia tilaisuuksia liittyä Natoon. Sisu ei vaan ole jälkeen tulleilla piisannut.

Seinäjoki voisi olla eri kaupunki, jos rakenteilla oleva perhepalvelukeskus ja ideaparkin myymälät vaihtaisivat paikkaa. Saattaisi olla elävä ja vilkas kaupunki ympäri vuoden. Elämä on valintoja, myös päättäjillä.

Vastaus otsikolle Kyllä ihmisillä. Jos omat tuloni putoaisivat parin vuoden aikana muutaman kymmenentuhatta euroa, olisin tuhoon tuomittu ja kuollut nälkään ennen sitä kahta vuotta. Älä ruikuta, itsehän olet osasi valinnut. Ala käyttämään niitä säästöjäsi, jätä ulkomaan reissut väliin, niin mäkin teen, ulkoilmareissuilla käyn vain kävellen kaupassa, ei tule päästöjä.

Älkää nyt mollatko Viivi ja Wagner -sarjakuvaa! Se on yksi parhaista ikinä. Kyllä meitä miehiä saa panna halvalla, me kestämme sen emmekä kaikki ole mielensäpahoittajia. Se pitää kyllä paikkaansa, että naisista ei saisi samalla tavalla huumoria vääntää.

Antakaa AKT:n ja ahtaajien lakkoilla ihan vapaasti. Suomen kilpailukyky alenee, joten työtkin vähenevät eikä porukkaa tarvita paljoa. Kiitos AKT Suomen alasajosta.

Olen kans sitä mieltä, että Viivi ja Wagner -sarjakuva on hyvin typerä ja ala-arvoista.

Kiitos Simo Vaismaalle historiaa tuntevasta kirjoituksesta 22.2.

Olen tehnyt työurani siivoojana. Nyt eläkkeellä siivoan lähes joka yö unessa. Mielestäni tätä voi verrata etätyön tekemiseen ja siitä kuuluisi saada palkkaa.

Gerbyn alueella aurataan miten sattuu, tullaan ilmeisesti kun muistetaan. Jätetään valleja pyöräteille yms. Tökeröä hommaa.

Vaasan kaupunkibussiliikenteen vaikeuksista totean; halvalla ei saa mitään hyvää, pätee myös muihin palveluihin.

Suomessa syntyvyyden vähenemimen on suuri ongelma taloudelle ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidolle. Poliittisten päättäjien tulisi löytää yhteinen tahtotila panostaa maahanmuuttoon maista, joissa on perinteisesti isot perheet tulemaan Suomeen ja lisääntymään. Syntyvyyden kasvu voitaisiin näin ulkoistaa.

Kävin Kuortaneella. Huomasin, että sielläkin on keskustassa esiintymislava. Koska meille Kauhavalle saadaan sellainen?

Joku liitti täällä miehisyyden ja Wagnerin toisiinsa. Sitten Uuno Turhapurokin pitäisi poistaa tarjonnasta. Tuo kommentti paljastaa, ettei kommentoija ole ymmärtänyt sarjakuvan sisintä. Wagner on loistava sarjakuva siitä huolimatta, että olen mies.

Viivi ja Wagner loistavaa huumoria! Terv. Tosimies.

Suomalaisen kateus käy AKT:n ja sataman ahtaajien miesvaltaiseen lakkoon. Olisiko vain, näin osaavat arvostaa työtänsä, ei voi verrata sisätyöhön hoitajaan, naisvaltaiseen alaan. Hoitajathan ovat saamassa jättipotin palkkaansa, pitäkää huoli, että myös saatte.

Eläköitymisen onni ja autuus: tulot laski yli 20%, verot nousi 4%. Indeksitarkistuksen lopputulos: käteen 4€ lisää. Mitä sanoo kansanedustajaehdokkaat?

Mistä tahosta me vanhukset saadaan vähän 2 kertaa viikossa apua käymäån kaupassa kanssamme kantamaan kauppapussi kotiin?

Suomessa maahanmuutto on muuttanut väestörakennetta jo siten, että muunkielisiä (muu kuin suomi, ruotsi, saame) alkaa olla jo lähes 10 prosenttia. Mutta onko se kansainvälistymistä? Ainakin tämä kehitys on muunkielistymistä. Se ei kuitenkaan ole vielä harmonista, kantaväestön kanssa yhteensulautumista, yhteen hiileen puhaltamista. Juuri keskeisen kommunikaation hankaluus, yhteisen kielen puute, vaikeuttaa edelleen positiivista kehitystä.

Jos nyt on ylipäätään aivan pakko lihaa puputtaa, niin eläin pitää tappaa ensin ennenkuin ryhdytään minkäänlaisiin teurastustoimenpiteisiin. Elävältä teurastus, myös mihinkään elämänkatsomukseen tai uskontoon pohjautuva, on silkkaa eläinrääkkäystä niinkuin turkistarhauskin. Molemmat pitäisi laeilla kieltää. Kasvissyönti on toki kaikkein paras vaihtoehto.

Onnea SeAMK! Mutta en ole niin innoissani, että tyttäreni opiskelee ”palkittua alaa”, kulttuuria. Boomerina epäilen, löytyykö tuolta alalta leipä. Tokikaan, en sitä ole hänelle sanonut. Katsotaan, miten käy... SeAMK Suomen paras AMK jossain kyselyssä. Onnea siitä! Mutta mutta. Miksi siellä on koulutusaloja, mistä opiskelija valmistuu suoraan työttömäksi? Vastustin aikoinani, ettei lapseni lähtisi opiskelemaan tiettyä alaa, koska siltä alalta ei leipä irtoa. Terveisin: Eräältäkin huuhaa- linjalta valmistuneen äiti.

Ruoka on kuulemma kallista. Ne mustat ja vihreät perunat ja valmiiksi mädät jäävuorisalaatit siis. No onpa hyvä että kaikkien kauppojen myynnissä olevista tuotteista puolet on kissan hiekkaa ja koiran ruokaa, karkkia, kaljaa, siideriä ja pullotettuja sokerin paloja. Vielä kun saatais viinit kauppaan. Kuka löytää ekana kaljan joka uhkaa mennä päiväysvanhaksi?

Bunkkeripapan puheet ovat opettavaisia. Minäkin opin vasta tiistaina hänen maratonpuheestaan, että Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan aloittikin – Ukraina!

Sinä työnjohtaja, joka kohtelet alaisiasi huonosti. Muistathan, että jos alaisesi vaihtavat työpaikkaa takiasi, työnne hidastuu sekä yrityksenne saa huonoa mainetta. Hyvät uutiset kantavat kauas, mutta huonot vielä kauemmas. Pidä tekijöistäsi parempaa huolta niin kaikki voivat hyvin.

Telia pyytää meitä paperilaskun saaneita ikäihmisiä siirtymään sähköiseen laskutukseen ympäristöjalanjälkeen vedoten. Huoleenne voitte itse vaikuttaa: laskuttakaa 3 kuukauden välein, niin kuin muutkin vakavaraiset yhtiöt, niin huolenne on ohi.

Keskustelussa itsehoitolääkkeiden saamisesta päivittäistavarakauppoihin unohtuu, että voihan kauppakin palkata alan ammattilaisia kauppaan töihin, toki samalla muihinkin töihin kaupassa, samalla tarvittaessa neuvomaan lääkkeiden käytöstä. Apteekkien monopoliasema tulee ehdottomasti purkaa saatavuuden/kilpailun/hintojen laskun ja apteekkien ylisuurten voittojen vuoksi.

Eikö yrittäjä pärjää yhtä hyvin 1 000 e eläkkeellä. Meidän eläkeläisten pitää pärjätä sillä ja vielä pienemmällä eläkkeellä... Älä valita.

Kiitos Simo Vaismaa kirjoituksesta.