Tätä mieltä tänään: "Ei ole ihmisiä, niin lokitkin puuttuu"

Hyvältä vaikuttaa! Pohjanmaan hyvinvointialue on hankkimassa uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän suomalaiselta yhtiöltä. Viime vuonna soten virkamiesjohto oli ajamassa amerikkalaisen jättiyhtiön järjestelmää hankittavaksi – kuin käärmettä pyssyyn. Melkein itku ja kiukku heille tuli kun järjettömyys ei mennytkään läpi. Luottamushenkilöt ansaitsevat nyt suuren kiitoksen. Kiitos.

Miksi Jymyjussit ei halua väkeä pesiskatsomoon? Ticketmaster ottaa 5,5 e palvelumaksuja yksittäisestä lipusta ja portilla yksi myyntipiste ja hirvittävät jonot. Miksi ei ole omaa nettiostospaikka, missä ei olisi noin älyttömiä lisämaksuja?

Onneksi perussuomalaiset eivät olleet hidastamassa investointeja vihreään siirtymään edellisissä hallituksissa. Puolueen ja sen kannattajien ajatusmaailma rajoittuu ilmastoasioissa Suomen päästöjen vertailuun Kiinan ja Intian päästöihin.

Vihreät haluavat osoittaa ymmärtävänsä talouden realiteetit. Niinpä he ehdottavat siirtymistä nelipäiväiseen työviikkoon. Just!

Juhannussaunan kirjoittajalle vain tiedoksi, että muut puolueet ei ymmärrä mihinkä edellinen hallitus tämän maan on vienyt. Nyt kokoomuksen pitäisi korjata tämä todella alas vaipunut maa jossa kaikki rapistuu. Että mieti tätä joutessas...

Olipa ikävä sävy pääkirjoituksessa lauantaina Haaviston presidenttiaikeista. Tulen äänestämään häntä nimenomaan työkokemuksensa, en puolueen takia.

Olisko kellään virkavallasta aikaa tulla karsimaan Sala-ampujankadun parkkeeraamista sakkopaikoilla, ruuhkaa kun jalkakäytävätkin jo tarvitaan. Autot ei pääse normaalisti kulkemaan.

Ei ole ihmisiä, niin lokitkin puuttuu. Sen verran viisaita, etteivät tyhjää toria valvo.

Työelämässä 42 vuotta, ei työttömyysaikoja, nyt eläkkeellä ja ikääntyvä. Ongelma yhteiskunnalle ei tunnu hyvältä.

Donald Trump, joka fanittaa Venäjän Putinia, olisi ollut nyt USAn presidentti, niin Suomi ei olisi nyt Naton jäsen.

Turha kadehtia opettajan kesätaukoa ja työpäiviä. Työpäivien pituus ei ole sama kuin oppilaan/opiskelijan tuntimäärä lukujärjestyksessä. Aikoinaan lapsena/nuorena seurasin opettajavanhempani työmääriä ja totesin varhain, että opettajan ammatti on poissuljettu vaihtoehto. Ihmisen työpäivän pitää loppua, kun työmaan ovi menee kiinni eivätkä työt saa tulla vapaa-ajalle ja kotiin. Lisäksi vielä koulutukset ja erinäiset pakolliset projektit päälle. Vanhempi oli tyytyväinen, kun vanhuuseläkepäivät vihdoin alkoivat.

Käsittämätöntä miten Wärtsilän työntekijät terrisoivat Vaskiluodossa asuvien ihmisten autojen parkkeerausta. Asukkaat asuvat alueella ja se on heidän koti, nyt Wärtsilän työntekijät valtaavat kaikki mahdolliset parkkipaikat myös Saaristokadulla, kun eivät jaksa kävellä omilta parkkipaikoiltasn töihin. Täytyisi ymmärtää, että tämä on toisten koti ja heidänkin täytyy saada elää normaalia elämää. Toivoisin, että johto ottaisi asian hoitaakseen, että kaikkien elämä sujuisi!

Ei termospullokaffia saanu syärä kaffiaikana.

Kyllä täytyy kiittää valtatie 19:n liikennejärjestelyjä tietöiden aikana. Liikenne on sujunut hyvin. Muutenkin on ollut mukava ajella, kun tietyöt ovat ehkäisseet kaahareita. Hatunnosto myös kaivinkoneiden kuljettajille. Olette taitavia ja teette siistä jälkeä.

Mielenkiintoista! Täällä valitetaan Vaasan keskustan näivettymisestä sekä kävelykeskustan kehittämisestä ja kävelykadun laajennuksesta. Kuitenkin Vaasan keskusta todettiin tutkimuksessa varsin elinvoimaiseksi ja kävelykadun laajennus palkittiin valtakunnallisesti.

Miksi ihmeessä Hietalahden vanha ja laho katsomo pitäisi säilyttää ja peruskorjata kalliilla rahalla, kun sitä ei voi edes käyttää silloin kun sitä tarvittaisiin kansainvälisissä ottelutapahtumissa? Ketä varten Hietalahden jalkapallostadion on olemassa, yleisöä vai Museovirastoa?

Haavisto asettuu nyt presidenttiehdokkaaksi siten, ettei hän ole vihreiden edustaja. Vuosikymmenten takaa muistamme hänet kuitenkin ”umpivihreänä” mielenilmauksissa nuoruusaikanaan luonnon puolesta. Vihreiden kannatus on laskenut alas huimasti alle 10 prosentin, joten kiinnittyminen puolueen ehdokkaaksi olisikin haitta. Mutta jospa hän hyötyisi kuitenkin ”käärijän-vihreydestä” pukeutumalla vaalitilaisuuksissa hauskasti käärijän tyyliin.

Nykyisessä maailmantilanteessa ei ole tarpeen pitää suvi- eikä muitakaan seuroja lentokenttäalueella.

Opettajien palkoista! Ne on nostettu tappiin verrattuna muihin sektoreihin. Hulppeat lomat ym. – on rahaa ja aikaa reissata. Nykyään ei edes liitupölyä tule neniinsä. Siisti sisätyö eikä vuorotöitä lain. Jostakin syystä ammattikunnassaan on paljon urputtajia – mutta se on toinen tarina se.

Mukavia kuvia näissä Pirkan kestokasseissa. Tuossa juurikin on komea oravan kuva. Aina jännitän, miltä seuraava kassi näyttää. Keräilen näitä, sopiva keräilyharrastus köyhän kukkarolle. Ei aina isot ilot, kyllä pienetkin riittää. Se on asennekysymys.

Avustajia 19 kpl, kyllä on kallis meno Suomen veronmaksajalle. Ihminen, joka tarvitsee pataljoonan avustajia, on täydellinen tyhjäpää.

Risto Holtin kannanotossa kotitalousvähennykseen jäi kokonaan huomiomatta se epäoikeudenmukaisuus, että avioparit saa kaksinkertaiset vähennykset yksinasuviin nähden ja on vain yhdet tulot, jolla pitää kustannukset kattaa. Tähän epäkohtaan ei kukaan halua ottaa minkäänlaista kantaa. Kyse on siis verovähennysoikeudesta.

Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys kyseli satamatiestä. Tilannehan on se, että Mustasaari ja sen maajussit ovat vastustaneet hanketta. Tiehän saattaisi jopa kulkea jonkun maanviljelijän pellonpienarta pitkin. Tämäkin taas todistaa, miten tärkeä Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitos olisi ollut. Yhtenä kuntana satamatien toteutus olisi jo pitkällä.

Sunnuntain lehdessä Haavisto sanoo että maaseutu tuottaa sen mitä kaupungit tarvitsevat, toisaalla Soininvaara ’vikisee’, että kaupunkilaisille maaseutu tulee ’kalliiksi’. Taitaa ns. vihreillä olla suunta hukassa, kun ei ole ymmärrystä asioista, kokemuksesta puhumattakaan. Toisten tuotantovälineitä on helppo ja kiva esittää ’suojeltavaksi’, kun itsellä ei ole muuta kuin valtion subventoima vuokrakämppä ja ansiosidonnainen tupsahtelee tilille laittamatta yhtään kortta kekoon yhteiseksi hyväksi.

Vihreiden uusi puheenjohtaja ei kannata liikennepolttoaineiden veron alennusta sekoitusvelvoitteen tuomien kustannusten kompensoimiseksi. Hän ehdottaa tilalle veronalennusta pieni- ja keskituloisille. Ei kaikki aja autolla, joten veroalennus valuu autottomille eikä näin ollen niille, jotka jakeluvelvoitteen maksavat. Veroale valuu kaupunkilaisille eikä pitkien matkojen maaseutulaisille.

Kaikki muistanevat vuosituhannen suurimman munauksen, kun Kataisen pääministerikaudella Carunan sähkönsiirtoverkko myytiin ulkolaisille sijoittajille. Tästä siis ”kiittäminen” Jyrki Kataista ja tuolloin vastuu- eli omistusohjausministerinä toiminutta Pekka Haavistoa. Katainen pakeni häpeäänsä Brysseliin heti kun pääsi, Haavisto vetäytyi julkisuudesta taka alalle, toivoen, että kansa unohtaisi. Kannattanee varmaankin miettiä löytyisikö seuraaviin presidentinvaaleihin ehdokkaaksi joku vähemmän tyrinyt ehdokas, jota kannattaisi äänestää seuraavaksi presidentiksemme?

Muinaisjäännös opettajien pitkästä kesälomasta pitää lopettaa ja suhteuttaa nykyaikaan. Lähtevät työmaalleen yheksältä ja palaavat yhen jälkeen. Samassa talossa voi asua kaksikin kansankynttilää.

Tavataan sanoa, että kateus voittaa kiimankin.

Siirretään Botniahalli, joka nyt on ihan väärässä paikassa linja-autoaseman paikalle, niin saadaan kaikki urheilutilat kutakuinkin lähekkäin. Paras paikka olisi ollut ravirata.

RKP:tä lähellä olevilla kulttuuri- ja muilla rahastoilla on miljardiomaisuus. Jos muiden maiden tukeminen on niin tärkeää, teillä on varaa tehdä se itse. Ei kaikkeen tarvita valtiota, varsinkaan omien etujen ajamiseen.

Kyllä opettajien ja siis myös oppilaidenkin lomat voitaisiin poistaa kuukauden kesälomaa lukuunottamatta. Se vain edellyttäisi sitä, että opettajien kuukausipalkka nostettaisiin yksityissektorin tasolle. Ja verokarhu tykkäisi, kun saisi kiskoa duunarilta veroja entistä enemmän. Lisäksi siitä olisi se hyöty, että kun opettajien sairaslomat lisääntyisivät nykyisestä paljon, niin tarjoutuisi sijaisuuksia työttömille opettajille. Päteviäkin opettajia on vailla vakinaista virkaa. Tämäkin tietysti lisäisi verotustarvetta huomattavasti, mutta tasa-arvostahan kannattaa maksaa.

Oli se vain niin hieno päätös ryhtyä opettajaksi! Siitäkin huolimatta, että kesäloma on enää kaksi kuukautta. Mitenkähän sen saisi pidennetyksi takaisin kolmeen kuukauteen?

Hymy suupielissä karehtii. Sellainen ei paljon muita kadehdi.

Opettajista on yhä enemmän pulaa. Väitän, että suuri osa pysyy yhä raskaammaksi käyneellä alalla sen vuoksi, että on tuo kesäloma, (joka muuten ei ala kevätjuhlasta ja loppuu heinäkuun loppuun). Muut lomat me aineenopettajat teemmekin usein töitä mm. koeviikkojen ja yo-kirjoitusten sijoittelujen vuoksi. Käykää tutustumassa päiviin, niin ei tarvitse luulla mitä tuo työ on. Ainakin aviopuolisoni on ollut järkyttynyt työn määrästä ja vaativuudesta. Yhä useampi ei kestäkään, vaan vaihtaa alaa.

I-P 11.6.2023. Vaasa/S:joki vertailu. Huom. kaupunkien välinen. Lakeuren käenpoikaa, jo Nurmo, Ylistaro, P: joki ruokki, ei kannata lähtiä tuohon kolhoosiin.

Soitin tässä keväällä Vaasan Sähkölle ja kysyin, miksi sähkölasku tulee nykyään joka kuukausi entisen 3 sijaan. Vastattiin, että kuulun palautuksen piiriin. No, kuinka voi saada palautusta, jos pitää maksaa enemmän kuin käytää. En ymmärrä.

Ei kuntaliitos Seinäjoen kanssa Ilmajoen keskustan näkymää ainakaan parantaisi. Päinvastoin. Sen sijaan ilmajokiset ” saisivat” mm. korkeammat kiinteistöverot, huonommat päivähoitopalvelut, ym. Eipä entisillä Nurmolla, Peräseinäjoella ja Ylistarollakaan niin erinomaisesti mene...

Menneessä elävien ilmajokisten kunnan keskusta on kyllä huvittavan hiljainen. ”Emäpitäjä”.

Eräässä maamme suurimmassa sanomalehdessä otsikoitiin, että Suomi ei saa hylätä köyhien maiden naisia. Hyvä. Tästä seurannee, että köyhien maiden miehet saa kyllä jättää oman onnensa nojaan.

Koskenkorvalla on Superpesiksessä diskomökä päällä ärsyttävän täysillä volyymeillä mutta tulostaulu on vielä ”manuaalinen” ja työllistää yhden ihmisen.

Joko se Evijärven vesi saatiin nostettua ennalleen?

Sinä, joka ehdotit Saarikentän aitaamista, kas kun et vaatinut Savonjokea täytettäväksi samantien, et taida paljon pesäpallosta älytä.

Jaa, että milläköhän rahalla maajussit on talonsa ja tavaransa ostaneet. Joku epäili, että tuskin velaksi, no milläs muulla. Tuskin kellään on niin paljon rahaa, että pystyy tilan käteisellä ostamaan. Aikoinaan oli meilläkin puoli miljoona mummonmarkkaa velkaa, onneksi saatiin kaikki maksettua ennekuin lopetettiin hommat.

Miksi ihmeessä hyvinvoiva Ilmajoki pitäisi liittää Seinäjokeen? Hyvinvointi loppuisi siihen. Kävisi kuten Ylistaron: lopetettaisiin pankkipalvelut ja esim terveyskeskus, jossa vielä pääset hoitoon.

Huonon pomon ongelmaan on vain yksi ratkaisu. Vaihda pomoa! Toki organisaatiokulttuuri on hieman monisyisempi ilmenteeraus, mutta useimmiten pomon vaihto on se sujuvin vaihtoehto. Helpointa on tietysti vaihtaa maisemaa. Molemmista on kokemusta.

Viesti tangomarkkinoiden johtajille. Olemme -95 vuodesta asti käyneet tangomarkkinoilla ja olleet tyytyväisiä mutta viime vuonna esitettiin kaikkea muuta kuin tangoja. Tulemme kuuntelemaan tangoa ja mieluiten vanhan ajan, mitä ei juuri nykyään esitetä. Torikeskus-tapahtuma on ollut myös kiva, ei mikään Ideapark. Seuraamme tilannetta vastaisen varalle. Emme ole

ainoita näin ajattelevia, Jokainen, kenen kanssa juttelimme, oli samaa mieltä.

Miksi Vaasassa on ruokaravintolat sunnuntaisin kiinni? Todella outoa toimintaa!

Onko ely-keskus muuttanut määräyksiä, kun Laihialla on liikennemerkkiin saanut kiinnittää marketin suuntaviitan. Saako nyt kaikki yritykset tehdä samoin? Olisiko elyn hyvä selvittää kaikille mitenkä saa menetellä?

Luulisi, että hallitusneuvotteluissa löytyisi sata tärkeämpääkin asiaa kuin joistakin kehitysyhteistyörahoista vääntäminen. Kertoo jotakin neuvottelijoiden ymmärryksen tasosta...

Keskustojen vetovoimakisassa Vaasa voitti Seinäjoen 10–0. Seinäjoella ei ole edes lentokenttää. Ilmajoella on veronmaksajien vankalla tuella jonkin sortin kenttä, jolla ei tosin juurikaan mikään lennä. No ehkä toivottavasti pörriäiset.

Euroopassa Ukrainan sota aiheuttaa eniten huolia! No Vaasassa ilmeisemmin huolenaiheena numero yksi on kissatalon kiemurat. Hoivayksiköissä on satoja vanhuksia ja sairaita ihmisiä. Monesti kaipaavat juttuseuraa ym. huomiointia, johon hoitajilla ei ole aikaa. Minusta arvot ovat nyt väärässä järjestyksessä – ja pahoin.

Suomen hyväntekeväisyyseurot ulkomaille voitaisiin toistaiseksi vähentää huomattavasti ja siirtää nekin eurot vanhusten hoivaan. Rkp:n Henriksson ja muutkin todellisiin töihin muutamaksi päiväksi ja yhtään ei nyrpistellä nenää.