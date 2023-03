Tätä mieltä tänään: "Ei ole olemassa liikenteelle vaarallisia paikkoja. On vain vaarallisia kulkijoita."

Ilmastopolitiikasta sellaista, että jokainen ihminen Suomessa, maailmalla voisi kasvattaa hiilinieluja teoilla, ei vain saastuttaa, pelotella puheilla. Voisi istuttaa yhden tai kymmenkunta, muutama sata puuta, pensasta hiiltä sitouttamaan, happea tuottamaan. Kaupunkipuistoja, niittyjäkin enemmän talousmetsien lisäksi. Metsänomistajat istuttavat tuhansia puuntaimia aina hakkuiden jälkeen. Kuuluu suomalaiseen metsänhoitoon, että on kaikenikäistä puustoa kasvamassa. Monissa maissa kasvaa vain muutama puu. Sinne olisi tarvetta istuttaa puita, pensaita, kasveja, tehdä keitaita, appelsiinilehtoja aavikkoon.. tutkittua tietoa hyväksikäyttäen, käytännössä. Ilmaston lämmetessä hiilinielujen toiminta voi tehostua, jopa viisinkertaistua. Suot sitovat paljon hiiltä, kuten kasvit yleensä. Keittiöpuutarha, parvekeviljely ovat myös ekoteko.

Ei ole olemassa liikenteelle vaarallisia paikkoja. On vain vaarallisia kulkijoita.

Omaishoitajalla ei ole omaa elämää. Hän on täysin sidottu hoidettavan tarpeisiin ja vaatimuksiin, vaikka asuisikin eri paikassa. Huoli on aina läsnä 24/7. Varsinkin muistisairaan hoitaminen ja huoltaminen on raskasta, kun sairaus oireilee sykleittäin välillä kiukkuna ja vihana ja sitten taas hyväntuulisena. Koskaan ei tiedä, mitä päivä tuo tullessaan. Tulevaisuus todellakin pelottaa!

Hannu Linna puhui todella erittäin hyvin ja toden peräisesti IP:ssä 21.3.2023. Tällaisia päättäjiä ihmiskunta tarvitsee niin EU:n, kuin Suomen eduskunnassa.

Suuret kiitokset Seinäjoen kaupungille, kun lahjoitatte käytöstäpoistetut sairaalatarvikkeet Ukrainaan. Kiitos myös entisen Huhtalan päiväkodin tiloissa toimiville aktiivisille tavarakeräyksistä ja kuljetusten järjestämisestä! Sydämellisten ihmisten hienoa työtä!

Me suuri ikäluokka eläkeläisiä ... eläke tosiaankin 1000–1300 välillä työvuosia kymmenittäin... Jätetään äänestämättä kun ei meistä kukaan puhu mitään. No voi olla parempi, ettei lupaa, kun unohtaa kuitenki vaalien jälkeen... Ei muuten toimittajatkaan huomaa kysyä... Odotan kuka ensimmäisenä ottaa kantaa ehdokkaista, jos lukevat näitä...

Hienoa Hannu Linna, jollakin on vielä järki tallella. IP 21.3.

Sportin Hiltunen avasi mukavasti tulevaisuutta Ilpossa. Onnea valitsemallanne tiellä. Yksi asia ei valitettavasti tullut esiin. Hyvään ottelutapahtumaan kuuluu jutussa mainittujen asioiden lisäksi aurinkoinen ja tehokas asiakaspalvelu. Valitettavasti Vaasan jäähallissa sellaista ei ole nähty. Ihan myötähäpeässä kokeilee kauden aluksi ostaa jotain mutta pian huomaa istuvansa erätauolla paikoillaan, kun ei enää jaksa edes katsoa käytävien sähläämistä. Toivottavasti löydätte oheismyyntiin ihmisiä, jotka ymmärtävät asiakkaan tarpeita ja tekevät ottelutapahtumasta kaikille miellyttävän.

Korkojen noustessa ongelmissa ovat pankit, eikä velalliset. Pankeissa uusi kokematon ekonomisukupolvi häärää kvarttaalitulokset silmissä kiiltäen.

Kiitos Fingridin hallituksen puheenjohtaja Hannu Linnalle loistavasta puheesta Vaasan Energy Weekin avajaisissa. Linna tuntuu olevan ainut energiasektorin johtohenkilöistä, joiden päätä tämä nykyinen sähköistämiskiima ei ole sekoittanut. Vanha sanalaskukin varoitteli jotain kaikkien munien laittamisesta samaan koriin.

Voihan vihreä siirtymä. USA, Kiina, Intia, pahimmat saastuttajat, Suomessa selitetään sähköautoista yms., vaikka tuhannen kilometrin päässä käydään sotaa. En vain jaksa ymmärtää.

Joku esitti kansanedustajien määrän vähentämistä 100:aan. Miksi ihmeessä sata on parempi kuin 200? Kas kun ei ehdoteta vähentämistä 50:een tai vieläkin ”paremmin” yhteen päättäjään, kuten oli 80 vuotta sitten Saksassa ja nykyään Venäjällä. Kansanedustajien määrän vähentäminenhän tarkoittaisi kansanvallan kaventamista, joten haudataan nyt lopullisesti moinen populistinen ehdotus.

Brysselissä on aivan viime aikoina laadittu ns. direktiivejä, joilla on ilmeinen tavoite puuttua kansallisten etujemme ytimiin. Direktiiveissä ei kohtuullisesti huomioida pohjoisen kylmän Suomen erityisyyksiä. Euroopan metsäisintä maata eivät metsänsä hävittäneet maat ymmärrä. EU vaatii luontomme ennallistamista ja kylmää vastaan rakennettujen talojemme kallista remontointia. Suomen EU-mepeistäkään eivät kaikki puolusta kansallista etuamme.

50-luvulla opettajamme sanoi, että ennen ihmisen tuloa Suomen niemelle metsiä hyödyntämään metsämaastot paloi poroksi noin sadan vuoden välein. Se oli tieteellisesti silloin jo tutkittu, ihan luonnollistakin se tietysti oli. Kuivana kesänä, kun tuli syttyi metsässä eikä ollut palokuntia sammuttamassa, niin paloihan ne.

Hannu Linna eduskuntaan!

Hoitajille voimme tehdä tulonsiirron lääkäreiltä. Jälkimmäisetkin saisivat mennä arvot, ei rahanteko edellä. Heidän epäkunniottava käytöksensä on todettu.

Vammaisten ei kannata tapella toisia vammaisia vastaan ja kadehtia toisen palveluita. Toki liikuntarajoitteisten on vaikea saada tarvitsemiaan palveluja pystyäkseen elämää yhdenvertaista elämää muiden ihmisten kanssa. Kannattaa seistä samassa rintamassa ja porukalla vaatia tarvitsemiaan palveluja.

Vaasan kaupunki myy terveysasemien rakennukset ja toisesta töötistä rakennetaan jo rakennetut pyörätiet uudelleen. On tämä hullu paikka.

Kohta vaasalaisten yhteistyökyky päättyy Rimalin risteykseen ennen Laihiaa, sellaiset on merkit.

Suomiko muka taas Onnellisin maa, ei kyllä siltä näytä kun uutisia katsoo ja lehtiä lukee, rikkailtako näitä kysymyksiä kysytään? Ei ainakaan köyhiltä eläkeläisiltä, nuorilta työttömiltä, nuorilta joilta on elämänhallinta hukassa, sairailta, asunnottomilta, leipäjonossa ruokaa hakevilta ja kaikilta niiltä, joilla rahat ei yksinkertaisesti riitä edes elämiseen. Täällä pahoinpidellään toisiaan, lapset ei osaa lukea jne. Kuulostaako muka onnelliselta, aivan naurettava tutkimus.

Ei voi kun ihmetellä tätä Huutoniemen muuttoa tuonne ahtauteen. Huutoniemellä tilaa ja ulkoilumahdollisuus, luonto on tärkeää kaikille, ei piirustukset aja samaa. Tilat on suuret ja remontti olisi ollut halvempi kuin tämä miljoonatalo.

Hovioikeudenpuistikon ja Pitkänkadun risteys on vaarallinen.

Nuoret aikuiset on kuulema uupuneet ja osa burnoutissa. Kuinkahan meidän vanhemmat ja varsinkin isovanhemmat selvis, kun tehtiin kuusipäiväistä viikkoa, äitiyslomaa oli muutama viikko ja muitakin lomia vähän sekä työolosuhteet kurjat!

Miksi Venäjän eliitti valehtelee omalle kansalle? Koska ne haluavat pitää rahan ja vallan itsellään.

Äänestämättä jättämisellä annat vallan pienemmälle porukalle.

Hauskaa kun apteekin hintoja joidenkin lääkkeiden osalta laskettiin ja toisten lääkkeiden hinta veivattiin vastaavasti ylöspäin.

Luin 22.3. Kauppalehdestä, että helsinkiläiset jatkavat kivihiilen käyttöä Salmisaaren voimalassa ainakin vuodella. Onkohan Helsingin muillakin voimaloilla sama tilanne?

Lähetin ystävänpäiväkirjeen 5.2.23 Helsingin Lauttasaareen, kirje ei ole vieläkään perillä, lähetin kortin Vaasaan samana päivänä ja se tuli perille 8.2.23. Posti pahoitteli ja selittivät, että mahdotonta jäljittää.

Vaasan kaupungilla on rahaa kaikkeen kivaan ja epäolennaiseen, kuin esim. katujen talvikunnossapitoon. Vähänkin syrjäisimmillä kaduilla on loskaa jopa 15 cm ja vesi lainehtii. Mitään ei tehdä.

Mulle käytiin samoin, kun osallistuin postikortilla kyselyyn. Laitoin kortin oikeaan reunaan vastaanottajan tiedot, vasempaan vastauksen ja yhteystietoni. Viikon päästä lähettämäni kortti oli omassa postilaatikossa. Vien sen uudelleen oranssiin postilaatikkoon.

Demokraattisessa valtiossa kansalaiset valitsevat vapailla vaaleilla päätöksentekijät. Näin päätöksenteossa otetaan huomioon erilaiset ja eriävät mielipiteet. Demokratia ei toteudu, jos jo ennen vaaleja esittävät mielipiteitään tulevasta hallituskokonaisuudesta. Kyseessä on vaalituloksen mitätöinti.