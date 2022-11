Tätä mieltä tänään: "Ei se hiilijalanjälki paljon paina kun pitää Suomesta 60 edustajaa lähettää ilmastokokoukseen Egyptiin."

Toimittaja oli tehnyt kuvien kera kisulin pelastusjutun, miehet ähersivät yli kaksi tuntia. Kiitos kaikille!

Jos olet ostamassa jälkikasvulle joululahjaksi elokuvalippuja, ota huomioon että Vaasassa ei ole Finnkinon teatteria. Finnkinon kalliita sarjalippuja kuitenkin myydään täällä, ja tuskin kerrotaan että raha voi mennä hukkaan.

Miksi Vaasan uutiset eivät kiinnosta Ylen paikallisuutisia?

Tällä palstalla jotkut irvailevat takavuosina rauhanmarsseihin osallistuneita. Mielestäni se, joka marssii sotaa vastaan, on aina oikealla asialla myös tänään. Amerikan kansalaiset, varsinkin nuoret, saivat Vietnamin sodan lopetettua valtavilla mielenosoituksilla aikoinaan. Samaa voisi toivoa tänään Venäjän kansalta.

Vaasan Sähkö toimii täysin selkeästi piiloverottajana Vaasan kaupungin eduksi, tämä on vastoin osakeyhtiölain kirjainta ja loukkaa kunnallisen itsehallinnon periaatteita. Euroopassa vallitsevan sotatilan aiheuttaman markkinahäiriön hyväksikäyttö yhtiön voittojen kasvattamiseksi ja taloudellisen aseman vahvistamiseksi on törkeää määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Mihinkähän on kadonnut paikallisten lvi-yrittäjien työmoraali? Jo kaksi yritystä tehnyt ”ohareita” vaikka luvanneet tulla tekemään pienen homman kylppärissä. Ilmeisesti liian pieni homma, etteivät ole ”vaivautuneet” lupauksista huolimatta.

Koska kielletään kissoilta ja koirilta lihansyönti. Mikä valtaisa saastuttaja ja ympäristöhaitta nämä ovat. Vaan eipä mitä. Vegetaristit ym. kieltävät lihan syönnin ihmisiltä. Ajetaan maataloutta alas, eikä ymmärretä miten paljon työpaikkoja katoaa sen myötä, kymmeniä tuhansia. Vaan ei se haittaa kun ideologia jyllää päässä.

Viime aikoina olen törmännyt usein tilanteeseen, että ihminen yrittää luoda itselleen sopivaa kuvaa Jumalasta. Lähtökohta tulee päinvastoin olla se, että Jumala on suvereeni ja on luonut meidät omaksi kuvakseen.

Ei ole todellakaan mitään järkeä siinä, että aina vain lisätään tuulimyllyjä, joiden alta hakataan valtavat alueet hyvää metsää. Sekä rakennetaan teitä rekkoja varten, jotka kuljettavat maaperästä louhittuja materiaaleja, joka louhinta jättää rumat jäljet luontoon ja pilaa kauniit maisemat. Miten suojellaan metsiä ja luontoa? Tuulivoimaloiden pystyttäminen sitä luontoa ja metsää ainakin tuhoavat, myös lintuja. Mutta omituista on, etteivät ympäristö/ilmastoaktivistit piittaa tästä mitään, heidän logiikkansa pettää. Ikään kuin tuulimyllyjen ja teiden alle jäävä metsä ei olisi samanarvoista kuin muut metsät. Mm. Santavuori ja sen historialliset paikat on pitkälti pilattu tuulimyllyillä.

Toivottavasi nuori yrittäjä sun yrityksen ovi käy tiuhaan, kun sulla oli varaa olla palvelematta. Minua, joka olisi ostanut lahjakortin, tylysti neuvoit menemään nettiin ja puhelinnumero on oves.

Taksi Vaasa, jos teiltä tilataan ennakkoon auto Vaasan lentokentälle yölennolle vastaan, niin silloin taksin on tultava sovittuun aikaan, eikä puoli tuntia koneen laskun jälkeen ja peritte vielä ennakkotilausmaksun. Hävytöntä asiakaspalvelua! Onneksi on kilpaileva yritys.

Kun nyt veroteeveessä on ollut Pohjanmaan alueuutiset jo pidemmän aikaa, niin eiköhän nyt jo olisi aika saada Etelä-Pohjanmaankin alueuutiset.

Nyt menee kovaa. Suomen delegaatio Sharm el Sheikin ilmastonostatuksessa oli peräti 70 henkeä. Mariinilla riittää tukihenkilöitä. Huh huh. Valmista tulee!

Voidaan melko perustellusti sanoa, että Tampere on Seinäjoen ”Helsinki”. Tampereen vetovoimatekijät ja kansallinen menestyminen monilla eri aloilla on valtakunnan kärkeä ja viime vuosina maine on vain kasvanut, jopa ohittaenkin joiltain osin pääkaupungin. Helsinki on suhteellisen kaukana, melkoisen ajallisen matkavaivan päässä. Vaasalaisetkin mieluummin lentävät sinne kuin junailevat ”puoli päivää”. Seinäjoelta Tampereelle ehtii tunnissa.

Ei se hiilijalanjälki paljon paina kun pitää Suomesta 60 edustajaa lähettää ilmastokokoukseen Egyptiin eikä näytä kustannukset merkkaavan mitään. Kyllä rahaa on kun vaan päästään huvimatkalle.

Jätä lääkkeet ostamatta...

Vai maksaa hyky joulubonusta 200 e työntekijöille. Ei tullut Kinnuselle ja Willmannille mieleen, että kustannus on 300 e per työntekijä, josta työntekijä saa verojen jälkeen 100 e. Olisitte antaneet 200 e epassina, niin olisi ollut winwin. Työntekijä saanut kolo summan ja hyky säästänyt 100 e per työntekijä.

Järki voittamassa? Koulukadun srk-keskus Vaasassa peruskorjataan eikä pureta uuden tieltä.

Mielenkiinnolla odotan vuoden 2022 verotietoja vuoden kuluttua. Pääsemme näkemään energiayhtiöiden johtoportaille maksetut bonukset. Tulevat muuten olemaan aivan omaa luokkaansa.