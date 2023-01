Tätä mieltä tänään: "Ei tarvitse marjansyöntiä lopettaa, jos ei ole ulkomaisia poimijoita. Voi jokainen ihan omin pikkujaloin kävellä metsään ja alkaa poimia."

Nyt tuli faktaa kehiin eikä ilkeilyä. Hallitusneuvos virkavastuulla kertoi, että sähkötukia alettu valmistella 13. joulukuuta. Marin kiirehti sanomaan, että 1. syyskuuta on budjettiriihessä annettu tehtävä. Unohtui pikku juttu, asia voidaan tarkistaa. Ei löytynyt kyseistä mainintaa budjettiesityksestä.

PS ja kokoomus saavat ääniä vaaleissa niin paljon, etteivät tarvitse pieniä apupuolueita hallitukseen.

Kiitos suomalainen mies Rajala, joka kerrot totuuden Marinin ja Lintilän puheista koskien sähkötukia. Totta saa puhua.

Ei tarvitse marjansyöntiä lopettaa, jos ei ole ulkomaisia poimijoita. Voi jokainen ihan omin pikkujaloin kävellä metsään ja alkaa poimia.

Sote-uudistus eli hyvinvointialuehallinto madaltaa kunnallisen itsehallinnon lähes minimiin. Merkittävintä siltä osin on enää kouluhallinto. Valtio kerää verot ja lisää vaikutustaan tässä aluehallinnossa. Kuntavero putoaa alle 10 prosentin. Ainoa keino puolustaa perinteistä kunnallista itsehallintoa on toteuttaa useita kuntaliitoksia. Etelä-Pohjanmaan alueella on nyt syytä ryhtyä niitä suunnittelemaan ja toteuttamaan mahdollisimman pian.

Jarkko Panu, syytät Seinäjoen valtuutettuja (IP 28.12.) politikoinnista, kun et saanut ehdotustasi läpi vaan kaupunginhallituksen yksimielinen esitys voitti. Kokoomuksen hallitusryhmästä ainoa, joka toimi ryhdikkäästi, oli Paula Risikko, joka ei politikoinut kuten muut kokoomuksen edustajat, jotka äänestivät valtuustossa omaa esitystään vastaan, kuten myös teki lupalautakunnan puheenjohtaja. Muiden hallitusryhmien kantti sen sijaan kesti. Eivät olleet samasta asiasta puolesta ja vastaan. Että tällaista politikointia tekee kokoomus.

200 000:ssa työttömässä on mukana työkyvyttömiä ja osatyökykyisiä. Terveet työttömät työllistyvät nopeasti uudelleen. Työkyvyttömyyseläkkeelle on vaikea päästä, vaikka ei olisi työkykyä jäljellä. Kun eläkkettä ei vakuutuslaitoksesta myönnetä, niin joutuu työkyvyttömänä työttömäksi työmarkkinatuelle. Myös työnantajat ovat tosi nihkeitä palkkaamaan osatyökykyisiä palkkatöihin ja räätälöimään työnkuvaa sopivaksi. Asiasta ei julkisesti huudella mutta ainakin osatyökykyiset sen kokemuksesta tietävät. Ei ole myöskään mitään järkeä yrittää tunkea väkipakolla fyysisesti toimintarajoitteista fyysisesti raskaisiin töihin tai mielenterveyskuntoutujaa paineiseen asiakaspalveluun ja tuumata, että kyllä se siitä kuntoutuu. Ei muuten kuntoudu vaan jää pitkälle sairaslomalle. Sama hölmöläisyys koskee kuntoutusta ja uudelleen koulutusta. Yhtään ei mietitä, miten olisi pitkällä aikavälillä järkevää toimia, vaikka hoitavilta lääkäreiltä olisi vino pino lausuntoja toimintakyvystä. Kuhan ruikitaan vähän sinne, tänne ja tuonne, jotta näyttäisi, että jotain on tehty. Työministeriä on asiasta turha moittia. Vika on lainsäädännössä, jota eri vakuutuslaitokset tulkitsevat omaksi edukseen.

Täyttä asiaa, kun joku kirjoitti Lakeuden Ristin kellon viisarien valoista, joita ei ole. Mitä iloa koko kellosta?

Seinäjoen ja Ilmajoen välisellä tiellä tulee vastaan paljon tiiviitä autoletkoja. Turvavälejä autojen välillä ei pidetä juuri edes kymmentä metriä. Mitä vanhempi ajoneuvo, sitä lähempänä on puskuri edellä ajavaa, jolloin ei ainakaan hätäjarrutus enää auta. On vain ajan kysymys, milloin letkassa kunnolla rytisee.

Suun soittoa, tyhjät sanat, ei lasketa työn tekoon.

Sähkötuki on susi jo syntyessään. Isotuloiset ja paljon sähköä käyttävät hyötyvät eniten. Pienituloinen, vaikka sähkölasku on kolminkertainen ed. vuoteen verrattuna, ei saa mitään apua sähkölaskuunsa. Näin toimii Marinin SDP ja vasemmistohallitus.

Laitoin juuri sähköauton lataukseen, kun pörssisähkön hinta putosi alle kolmen sentin kilowattitunnilta. Se ei vaikuta sähkölaskuuni, koska minulla on kiinteähintainen sopimus, mutta eipähän luo paineita sähköyhtiölle hinnan nostoon. Jos kaikki kuluttajat olisivat yhtä vastuullisia sähkön käyttäjiä kuin me sähköautoijat, sähkön hinta pysyisi kurissa näinä vaikeina aikoina.

Nyt kun ainakin Seinäjoen kouluissa on pitkä joululoma, on aikaa tarkistaa kotona oppilaiden luistinten ja hiihtovälineiden tilanne. Käykäähän liikkumassa lasten kanssa, nyt kun lunta ja jäätä on ja harjoitelkaa luistinten sitomista ja suksien laittoa. Koulussa aloitetaan hiihto tai luistelu heti kun taas koulut alkavat, ettei tule yllätyksenä! Kirpputorit kannattaa katsastaa välineitä hankkiessa.

Lämmin kiitos Alajärven kaupungille ja asiaan myötävaikuttaneille omaishoitajien saamasta ilmaisesta uintilipukkeesta (15 x/v). On ollut ilo uida ja saunoa upeassa uimahallissa. Tämä osaltaan auttaa jaksamaan arjen omaishoitotyössä. Suuri kiitos myös kaikille kaupungin vanhuspuolen työntekijöille ja toimijoille, jotka autatte meitä omaishoitajia monissa käytännön asioissa, ja siten mahdollistatte iäkkäiden omaistemme kotona asumisen.

Näitä työpaikkakiusaajia näyttää yhdistävän narsistiset piirteet. Jos en minä saa, niin ei sitten muillekaan, mielummin minulle kaikki. Minä olen ihana ja erinomainen. Muita pitää aina olla ojentamassa ja halveksimassa. Tallaa jalkoihinsa herkimmät ihmiset mennen tullen. Ei tervehdi. Valehtelee selän takana omaksi edukseen. Eristää. Ja jotkut menevät mukaan tähän epäasialliseen kohteluun, joko peloissaan tai tyhmyyttään eivätkä kyseenalaista sitä mitä kiusaaja heille valehtelee. Sitten ollaankin jo kiusaajan sisäpiirissä ja homma pyörii. Hyvät kohtelevat kaikkia asiallisesti ja tasapuolisesti. Kenenkään ei pitäisi puhua henkilöstä, joka ei ole paikalla, jos kiittää tahtoo sen voi tehdä kasvotustenkin.

Mitä liikkuu niiden nuorten päässä, jotka ajelevat mopoilla ja mönkijöillä yli 10 asteen pakkasessa? Entä kuinka vanhemmat edes sallivat sen? He ovat uhka itselleen sekä autoilijoille! Ei tarvitse ihmetellä miksei Suomen väkiluku kasva. Siittiötkin jäätyy ajellessa.

Hienoa Isokyrö! Teillä ei sitten enää köyhiä lapsiperheitä, kun MLL-yhdistyskin käyttää saamiaan avustuksia taivaalle ammuttaviin raketteihin. Nyt toiminnan arvot hukassa!!

Minusta on tosi typerää, että lehdessä julkaistaan tosi ihmeellisiä ruokareseptejä. Ei ajatella juurikaan, että esim. jaettavissa ruokakasseissa ei ole tällaisiin sapuskoihin aineksia. Ruokakassien varassa elävillä ei varmaan ole varaa edes uunia käyttää.

Koskahan kaupunki alkaa lähetellä omakotitaloihin niitä komposti-ilmoituslomakkeita?

On todella aataminaikusta, että kaikista ammattiin valmistuneista kaikilla aloilla ei ole ajantasasta rekisteriä. Sitä vain syydetään päämäärättömästi valmistuvia ulos kouluista. Ja sitten ihmetellään, kun ei saada väkeä töihin, kun ei ole sitä rekisteriä, minkä kautta lähetettäisiin kutsuja lähialueilla asuville alan hallitseville työtä vailla oleville. En uskonut aluksi kuulemaani.

Lämmin kiitos Kauhajoen terveyskeskukselle hyvästä hoidosta ja ystävällisestä palvelusta, jota perheestämme 3 henkilöä sai nopeasti joulun aikana flunssaoireiden tiimoilta. Jaksamista.

Ongelmallisimmissa puukkojunkkaripitäjissä tapahtui keskimäärin yli 20 henkirikosta 100 000 asukasta kohti. Se on noin kymmenkertainen määrä 2000-luvun alun Suomen henkirikoslukuihin verrattuna. Tällä hetkellä katuväkivallan uhriluku on toistaiseksi nolla. Toki taponyrityksiä löytyy ja tuomioita niistä on ainakin pääkaupunkiseudulla. Pääpointti on, että sekä puukkojunkkarit aikoinaan että nykyiset katujengit ihannoivat kunniaväkivaltaa ja väkivaltaa. Väkivallan ihannointi on vain ja ainoastaan sairasta. Olipa kyse puukkojunkkareista tai nykyisistä katujengeistä.

Kuntatekniikka voisi ilmoittaa veronmaksajille heijastettavan liikennemerkin hinnan.

Kynttilöiden vieminen Isonkyrön hautausmaiden pimeille haudoille on kaunis ajatus. Toivoisin kuitenkin, että jatkossa vietäisiin vain hautakynttilöitä ja lyhdyt jätettäisiin omaisten käyttöön. Käyn haudoilla aattona alkuillasta ja olisin halunnut tänäkin vuonna ihan itse laittaa kynttilän omaiseni haudalle hankkimaani lyhtyyn.

Hyvää Uutta Vuotta 2023 kaikille tätä tekstaripalstaa lukeville!

Hyvä idea valolla heijastaa liikennemerkit tien pintaan mutta miten ne näkyvät kesän auringonpaisteessa?