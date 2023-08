Tätä mieltä tänään: "Eihän nämä pojankollit lupaa muuta kuin sadetta ja sadetta ja välillä vaihteeksi sadetta

Turha on tosiaan verrata Marinin ja Purran kirjoittelua. Marin hoiti viestittelynä Uniper-kauppaa. Jos ei Fortum olisi saanut myytyä Uniperiä, olisi Saksa katsellut sivusta Fortumin rahojen valumista saksalaisille veronmaksajille. Fortum olisi saattanut mennä konkurssiin ja Saksa olisi ottanut Uniperin haltuunsa pilkkahintaan. Kun Saksa osti Uniperin, se pumppasi yhtiöön 50 miljardia rahaa ja alkoi säätelemään markkinoita niin, että nyt Uniper tuottaa voittoa.

Vihreät vastustavat tehokasta metsänhoitoa, jonka ansiosta saamme noin kaksi kolmasosaa metsäteollisuuden viennistä. Leikattaisiinko puuttuvat verotulot opetuksesta, terveydenhoidosta vai eläkkeistä? Vastaus on tietenkin: leikataan ”haitallisista” maataloustuista. Eli niistä rahoista millä alennetaan ruuan tilalta lähdön hintaa sekä tuetaan hömppäheinän maahanniittoa.

Miksi viljellään lupiinia oman tontin tien vierillä? Vapaaehtoiset yrittävät niitä kitkeä.

Ei ole äänestetty väärin eikä tietämättömyyttään. Kyllä maahanmuuttokriittisyys on ollut tiedossa ja nyt näyttää siltä, että sen kannatus on kasvussa. Demokratiaa tämäkin.

Olipa hyvä, että tuli katsottua TV:stä vanha ohjelma Karposta uusintana. Karpolla kun oli aina asiaa. Joutaisi jo ruveta olemaan Orpollakin.

Purra on Suomen naisten ääniharava. Äänestän edelleen sinua. Olet sisukas nainen paikallaan.

RKP on tässä hallituksessa vihervasemmiston Troijan hevonen.

Nyt on korkea aika Seinäjoen kaupungin laittaa Puuttomantien hiekkaosuus turvallisesti ajettavaan kuntoon! Ajoin 2.8. tätä tietä ja se oli täysin ajokelvottomassa kunnossa, täynnä pesuvadin kokoisia kuoppia! Seinäjoen kaupungilleko saa jatkossa lähettää korvausvaatimuksen autoihin tulleista vahingoista? Alueella on asutus lisääntynyt huomattavasti ja sitä myöten liikennöinti tällä tiellä. Rahaa kaupunki hussaa turhempaankin!

Syntyvyyden romahdus Suomessa on perin vakava asia. Kun Suomessa 1940-luvun jälkipuoliskolla syntyi vuosittain yli 100 000 lasta, syntyy tänä vuonna vain noin 42 000. Se on pienin määrä Suomessa yli 120 vuoteen. Jotkin tahot ovat ilahtuneet siitä, että nettomaahanmuutto Suomeen on tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä ollut ennätykselliset 22 749 henkeä. Mutta miten käy kantasuomalaisten osuuden jatkossa? Jääkö se vähemmistöksi?

Kirkollisveron maksajissa on monenlaisia ihmisiä. Osa haluaa karhata kirkosta pois vääränlaiset ihmiset ja toiset haluavat pitää vuorovaikutuksen avoimena moneen suuntaan. Kirkon pitää myös puolustaa ihmisyyttä ja olla heikoimpien puolella.

Onneksi olemme Natossa ja 5. artiklan suojassa. Kirjoittaa putinistit mitä hyvänsä.

Katsoin I-P-lehden pientä kuvaa herättäjäjuhlilta. Kuin Tanskan Louisianan taidemuseo tai joku muu vastaava paikka, puistokin sen sorttinen. Ihmiset ja toiminta kuvassa toki vastaavat jutun aihetta, joten täytyy sen ihan Seinäjoelta olla. Leikkasin kuvan talteen ja olen sitä ihmetellyt ja ihaillut. Ja viimein välähti, että kuvahan on todellakin otettu maailmankuulun kohteen puistosta, mutta siis Seinäjoelta!

Minne katosi se Marinin hallitus joka pelasti Suomen koronalta ja turmiolta? Nyt en näe Orvon jutuissa kovin hyvää vaikka aikaa heillä on.

Meillähän on jo Vapaudentien jatke! Sen nimi on Törnäväntie. Se vain pitäisi saada museon kohdassa tunneliin.

Suomessa ei tajuta ettei islamilaisissa maissa ole sellaista demokratiaa kuin meillä. Uskonto on meillä vain joidenkin harrastustoimintaa jolla ei ole sananvaltaa hallinnossamme. Jos joku poliitikko vetoaa Raamattuun, häntä pilkataan ja jopa syytetään oikeudessa. Islamilaisissa maissa Koraania käytetään kuin meillä lakikirjaa ja se määrittelee monta elämän alaa pukeutumisesta alkaen. Tästä huolimatta jos joku arvostelee tätä ”koraanidemokratiaa”, häntä syytetään rasistiksi, miksi?

Vimpelin Vedon johtoko tuli järkiinsä: Veto-Kempele ottelussa mökämusa oli vaimennettu eikä sitä soitettu ”pelin päälle”. Olipa mukava seurata rauhassa itse peliä, muilla kentillä en enää käy käsiä-käsiä-discoissa.

Muistit väärin. Marin ei valinnut ministereitä, sen teki Rinne. Sanna vain hyppäsi valmiiseen pöytään. Kannattaa lopettaa se Sannan palvonta.

Mikä tämä kohu on? Nytkö suomalaiset muka kannattavat talibanien naisille määräämää pukeutumista?

Mikko Savola lausuu: Hallituksen tulisi siirtyä maakuntien asialle. Seinäjokinen keskustan äänestäjä lausuu: E-P:n keskustan tulisi vähitellen siirtyä Etelä-Pohjanmaan asialle. Myös Seinäjoki kuuluu siihen.

Tupakkamiehet- ja naiset on saatava ruotuun, tupakan tumpit heitellään surutta luontoon, luonnosta ja ympäristösiisteydestä piittaamatta.

Kesäloman päätteeksi ajelin autolla Helsingistä Tampereen kautta kotiin tänne aurinkoisimpaan, eli Vaasaan. Kyllä kelpasi päästellä, kun Vaasa-kyltit ohjasivat kotiin niin Hämeen moottoritiellä, kuin Tampereen keskustassakin. Miten löytää kotiin seinäjokinen, kun ensimmäinen opaste tuli vastaan Jalasjärvellä? Niin kaukana teirät tunnetaan.

Kun perussuomalainen pääsee hallitukseen ja ministeriksi, niin yhtäkkiä hänen arvonsa ja asenteensa muuttuvat. Mielenkiintoinen tulkinta!

Voi noita Lounean ”poikii”, vetää verkkoja maahan, kaivaa ja rikkoo katuja ja pyöräteitä, mutta korjaa jälkensä todella huonosti! Työt ovat heikon ja välttävän välillä!

Mika Aaltolalla on runsaasti annettavaa presidentinvaalikeskusteluihin.

Mistä saataisiin politiikan tekijöitä/hoitajia Vaasaan. Nämä nykyiset säätäjät voisi siirtää kaikki sivuun.

Matias Mäkysen ulostuloihin ei aina ole ollut luottamista. Eiköhän kirjeenvaihtajamme Aasiassa ole tilanteen tasalla, onko asiassa perää vai ei.

Ennen oli silmälasit, nyt silmämuovit. Siinä syy likaantumiseen.

Vaasan bensahinnoissa on se kuuluisa kielilisä.

Kyllä hallitusta hajotetaan sisältä päin, ei opposition toimesta. Ulkomailla ministerit pyytelevät anteeksi hallituskumppaneidensa puheita ja tekoja. Varsinaisia oman pesän likaajia. Pudottaisivat riitelyn sijaan polttoaineiden ja sähkön hinnat. Niillä lupauksilla moni heistä eduskuntaan äänestettiin.

Matias Mäkynen, entä sitten vaikka venäläinen media levittää tapansa mukaan valhettaan vai onko nyt yhtäkkiä tullutkin levitettyä totuutta?

Eikö nyt jo voisi laittaa kaikki TV-kanavat maksuportin taakse. YLE-vero pois ja jokainen maksaisi vain niistä kanavista mitä haluaa katsoa.

Kalle Rovanperällä on torella posetiivinen vaikutus seiskakolomoshen boomerhin, joka Kallen jokaases kilapaalus herää henkhin psyykkisestä ja fyysisestä masennustilasta. Muuten istuskeloo pöyrän ääres Davy Croketti lakki silimillä ja murahteloo.

Jutta Urpilaisen perään kirjoittaneelle: sotilasvallankaappaus tapahtui Nigerissä, ei sen etelänaapurissa Nigeriassa. Kannattaa ottaa ensin asioista selvää, ennen kuin ryhtyy kommentoimaan.

Kiitos Vaasan Mailattaret! Mailattarien ansiosta pesäpallon suosio on nyt nousussa Vaasassa. Toivottavasti menestys jatkuu, sillä pesäpallo on todella hieno ja jännittävä laji.

Kiitos kirjoittajalle, toit esille tosiasian, mikä kuuluu, näkyy ja etenkin tuntuu, nimittäin kielten tasa-arvoisuus, siis tasa-arvottomuus näillä main, näin näköjään on edelleen, kuten Raippaluodon kirkon juhlakonsertissa.

Kyllä pitäisi saada Kerttu takaisin kertomaan säästä. Eihän nämä pojankollit lupaa muuta kuin sadetta ja sadetta ja välillä vaihteeksi sadetta.

Olishan se hyvä apu, jos television ohjelmatiedoissa olisi maininta, monesko uusinta nyt näytetään.