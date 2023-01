Tätä mieltä tänään: "Eihän tämä nykytekniikka ja digitalisaatio muuta kuin tekee ihmisestä ihan patalaiskan, kun kaiken pitäis olla niin helppoa ja vaivatonta!"

On se kumma kun puhutaan autourheilusta, eihän siinä ole mitään tekemistä urheilun kanssa, esim. Bottas vaihtoi huonompaan ja hitaampaan autoon, ei siinä auta urheilu yhtään, kyllä lajin nimi pitää olla autokilpailu.

Kiitos opetusneuvos Matti Sippolan selkeästä yhteenvedon sisältäneestä kirjoituksesta (Il-Po 20.1.) Suomen perusopetuksen nykytilasta. Teksti sisälsi kipukohdat, jotka on korjattavissa pikaisesti. On vastuutonta tuhlata osan kallisarvoisten nuortemme tulevaisuus ja samalla ”Sivistyksen Suomi” sekä antaa Isänmaamme rapautua.

Seinäjoki ja nyt koko maakunnan opiskelijat saavat kärsiä tuon yliarvostetun, joillekin jumalaksi korotetun Alvar Aallon vuoksi. Kertokaa nyt ihan rehellisesti – ilman aaltolaseja silmillä – olisiko tuo Sedun tontin vieressä oleva virastotalo niin ihmeellinen, jos ei sen suunnittelija olisi Aalto. Samanlainen tasakattohökötys, joita koko kaupunki täynnä. Lakeuden Risti ja kaupungintalo ovat hienoja, mutta epäkäytännöllisen, tavallisen näköisen virastotalon ihailua en ymmärrä. Muutaman ihmisen lähes uskontoon verrattava Aaltopalvonta tulee veronmaksajille kalliiksi.

Keneltä on tullut lupa, ettei vanhuksia tarvitse hoitaa? Aivan tavallisessa infektiossa jätetään viiden päivän antibiootti kirjoittamata. Vanhus saa kahden kuukauden kidutukset taudin kourissa ja kahden kuukauden sairaalakierteen ... lopulta kuolema. Vahvistus asialle tuli yhdeltä lääkärinpalstalta, että näin on asiat korona-aikana totuttu tekemään. Näyttää touhu jatkuvan. Eutanasia on inhimillisempi.

Muutetaan kaikin Vaasaan. Siellä ainoat ongelmat ovat kävelykadut, kissatalo ja rantahyyskän sijainti.

Minkähän takia aiemmat rikokset ovat uusinta tuomiota alentavia seikkoja? Kansalaisten oikeustaju, lautamiesjärki ja rikosten kohteet katsovat, että se on tuomiota korottava tekijä! Poliitikot ovat asia erikseen, ei yhteyttä ihmisiin.

Kyllähän Seinäjoen keskustassa pitää joku nähtävyys olla, monttu.

Ilpossa kuvat virastotalosta ja suunnitellusta kampusrakennuksesta. Samanlainenhan laatikko tuo koulurakennus olis kuin virastotalo. Ja komieekin vielä. Valittajien kannattais tulla 2000-luvulle!

Useimmille liikuntaa inhoaville tulee liikunnasta vain enemmän ja vähemmän huono olo, vaikka liikkuisi vuosia säännöllisesti.

Kissat ovat ihmisten armoilla. Ihmisistä myös johtuu se, että kissat on heitteille jätetty ja kissataloja jouduttu perustamaan. Jos jokainen kissan omistaja toimisi vastuullisesti, ei kissataloille olisi mitään tarvetta. Tähän juurisyyhyn pitäisi tarttua tiukemmin. Kissat verolle ja rekisterin piiriin! Siitä voisi sitten muutaman roposen antaa löytöeläimille.

Oli hyvä lyhyt mielipidekirjoitus 16.1. itsepalvelukassojen poistamisesta. Eihän tämä nykytekniikka ja digitalisaatio muuta kuin tekee ihmisestä ihan patalaiskan, kun kaiken pitäis olla niin helppoa ja vaivatonta! Tätä mailmaa ei vie kuin kaksi asiaa: laiskuus ja ahneus. Eikä muu ole koskaan vienytkään.

71-vuotiaan omainen piti päivystyksen ruuhkan syynä sitä kun suuret ikäluokat täyttävät nyt joka paikan. Ja sitten vanhuksia hyppyytetään ympäri maakuntaa. Ei hyvä. Mutta kun ne suuret ikäluokatkin ovat jo 73–78-vuotiaita, siis yhtälailla vanhuksia.

”Oppimistulokset uudelleen nousuun”, otsikoitiin opetusneuvos Matti Sippolan kantaaottava kirjoitus perusopetuksemme tilasta (I-P, 20.1.). Kirjoitus oli erinomaisen hyvin tilanteen syitä ja taustoja selvittävä. Sen lukeneena sanoisin, etten useista vastaavasta aiheesta kirjoitetuista asiantuntijoiden artikkeleista ole tullut yhtä vakuuttuneeksi syiden ja seurausten todellisista vaikutuksista. Ehkä kirjoittajan oma opetuskokemus on taustalla.

M. Mantila tässä taannoin kaipasi 90-luvun päättäjien ”Aho, Viinanen, Lipponen, Niinistö” rohkeaa leikkauspolitiikkaa. No tänä päivänäkin maamme kärsii niistä ratkaisuista. Syrjäityneisyys periytynyt.

Maassamme on monilla aloilla työvoimapulaa. Siihen on helppo ratkaisu: muutama yliopisto nurin, meillä on julkisella aivan liikaa kaiken turhan tutkijoita ja neuvonantajia, samoin valtion laitoksia mm. Sitra, Suomen pankki, jotka ovat politikkojen suojatyöpaikkoja. Julkiselta voidaan siirtää 100 000 avoimiin työpaikkoihin.

Pitäisköhän se ”maailmankuulu Aalto-keskus” siirtää siihen pellolle Ideaparkin kupeeseen. Lakeuden ristin voi jättää paikalleen tuleville sukupolville merkiks missä kaupunki joskus oli.

Matti Sippola kirjoitti täyttä asiaa 20.1. mielipiteet-palstalla. Hän luetteli juuri ne syyt, jotka ovat aiheuttaneet nykykoulun alasajon. Kuka vie nuo terveiset päättäjille vai viekö ne Matti itse? Terveiset Laihialta!

Urakoitsija ei päätä milloin tiet/pyörätiet lanataan tai minkälaisella kalustolla, asiakas päättää eli kertauksena valtion teillä päättää ely-keskus, kunta kunnan teillä.

Häpeän olla EU-kansalainen. Naapuri tarvitsee apua ja sitä uskalleta antaa. Pelkurikansat Saksa, Ranska, Espanja. Nyt ne leopardit Ukrainaan. Mitä te pelkäätte? Me pelkäämme teidän saamattomuuttanne. EU on tosiaan itsekkäiden ”sivistys”valtioiden liitto. Juuri kuten Putler on laskenut. Ukraina taistelee ja länsi jahkailee.

Seinäjoen tori puhuttaa ja syytä onkin. Tulipa esiin, että parikymmentä vuotta sitten pidettiin Keskuspuistossa viehättäviä joulumarkkinoita. Silloin myynti tapahtui sievistä punaisista mökeistä! Missä nuo mökit nyt ovat? Kyllä ne toisivat jouluiloa uudelle torille – aivan kuin Keski-Euroopassa.

Valtion menot alkavat olla nykyään kestämättömällä tolalla, vaikka suurimmat menoerät ovat tietysti perusteltuja; koronaan liittyvät ja nyt Ukrainan avustaminen. Eikö nyt voisi esim. kehitysapumäärärahat keskittää Ukrainan avustamiseen Afganistanin ja useiden Afrikan maiden sijaan. Näiden maiden avustamisesta ovat monet paikan päällä asioita seuraavat olleet sitä mieltä, että apu ei mene kohteeseen, vaan liukuu maiden johdolle aivan toisiin tarkoituksiin.

Mikähän ristus mus on vikana kun ei keksi mitään valittamista. Kolmen kuukauden sähkölaskutkin yhteensä alle satasen. Seinäjoen pyöräteiden auraamatta jättäminenkään ei harmita yhtään koska paras tapa edetä 10 sentin syrpys kevyenliikenteenväylällä on juokseminen. Kokeile jos et usko ja kroppa kiittää.

Venäjä ei voi tunnustaa omaa historiaa. Historia pitää käydä läpi. Totuuskomissio Etelä-Afrikan ja Saksan tapaan puhdistaisi kansakuntaa. Sotakommunismi Pohjois-Korean tyyliin ei tee hyvää. Tuo pelkää kurjuutta.

Seinäjoen uusi toripavilijonki. Onko arkkitehti suunnitellut paviljongin kattoon alumiiniset putket, vai ovatko ne jonkun muun ehkä ”sähkärin” keksintö? Miksi ei mustat, ehkä kupariset ? Alumiini ei sovi tyyliin.

Luin lehdestä yhden hiihtäjän laihdutussekoilusta, eikö valmentajilla ole vaakaa ja silmää nähdä missä mennään. Juha Mieto löi aikoinaan vetoa, että pystyy laihduttamaan paljon, sen jälkeen hän totesi, ettei suksi kulje. Niin se on tänäkin päivänä.

Vakuuttava esiintyminen Marinin hallitukselta. Vaikeaan paikkaan.

Nyt tuntuu, että pitää ruveta pitämään seurantaa ylipäätään laskuihin.

Voisiko joku tuulivoimapäättäjä olla ”kulttuurimaisemahaittojen” lisäksi huolissaan myös ihmisistä? Minimietäisyys asutukseen kolmeen kilometriin! Terveisin nimimerkki: Reilu km ”äänettömään” rahasampoon, josta ”ei ole mitään haittaa”. Hyvää yötä, niille joilla semmoinen vielä on.

Kelataksit, huomio! Kun kuljetatte potilaita, niin ottakaa kuopat ja töyssyt varovasti. Se röykytys sattuu.

Ehkä järkevintä Pukinjärven kanssa olisi tehdä vaihtokauppa Kemiran tontista ja peittää koko järvi. Tarvitaan kuitenkin maankaatopaikkoja, nykyinen suljetaan pian. Järven tilalle tulisi urheilupuisto ajan kuluessa ja Kemiran tontille asuinalue. Järvi kasvaa kuitenkin umpeen.

Ainoat terveelliset ruuat, jotka kaupastani löytyy, ovat lohi ja kana. Kyllä on tylsää elämää!