Tätä mieltä tänään: "Eikö kansanedustaja voisi kulkea ison lentokoneen asemesta taksilla? Köyhän mummonkin on käytettävä taksia bussin asemesta."

Eikö kansanedustaja voisi kulkea ison lentokoneen asemasta taksilla? Köyhän mummonkin on käytettävä taksia bussin asemesta.

Asiallinen ja ajankohtainen kirjoitus Heikki Peltolalla (1.2.)! Kun on ajettu omavaraisuutta alas, onko ajateltu mitä sitten seuraa? Fosforia pitää maaperään kasvun ja suomalaisen ruuan turvaamiseksi saada. Sehän on myös alkuaine. Lehmien pierentä huolestuttaa, mites muiden maiden lehmät – Intiassa, Euroopassa? Entä onko parempi tuottaa valtamerilaivoilla kvinoat, riisit ja geenimuunnellut tai antibioottipumpatut ruuat – saatikka uudet ’tekolihat’? Miksi Suomesta ajetaan alas se, millä tässä maassa saa kotimaista ruokaa, viljaa, lihaa, maitoa ja maitotuotteita? Liiaksi riistetään heiltä, jotka maata viljelevät ja maito- tai lihakarjaa kasvattavat. Pelkkien koneiden, lannotteiden ja rakennusten hinnat ovat kovat! Polttoaineet, eläinten ruuat ym ’normaalit kulut’ siihen päälle. En voi kyllin kiittää teitä maanviljelijät puhtaasta kotimaisesta ruuasta. Kiitos, että yritätte pitää omavaraisuuden rippeistä huolta. Vaan nyt olisi arkadianmäkeläisten ymmärryksen ja rahoitustuen aika!

Kasperissa ei ole kuntosalia, jonne autottomat eläkeläiset saisivat mennä itseään kuntouttamaan pienillä vastuksilla. Lintuviidan koulun kellarin kuntosalissa käy pari eläkeläisryhmää kuntoilemassa, mutta se on niin pahasti sisäilmaongelmainen, että siellä mennään ojasta allikkoon. Mitä tulee entisen K-hallin tilalle?

En halua asioida liikkeissä, jotka ei pidätä ja tilitä työntekijöiden ay-jäsenmaksuja.

Saksassa metalli ja teknologiateollisuus teki palkankorotuksista 8,5% sopimuksen ja 3000e korvauksen ilman veroja, Hollannissa sovittiin 11% korotus 16 kuukaudelle, me Suomessa ollaan sovittu jo vuosia vain muutaman prosentin palkankorotuksista.

Sairaat ja eläkeläiset maksavat palkat sote-alueen johtajille. Johtajia on pilvin pimein.

Vaasan kaupunki mainostaa sivuillaan, että kaupungissa on tyytyväisiä yrityksiä ja yrittäjiä. Pitäisikö sivujen tekstejä uusia?

THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, onko se sitä, mitä sen pitäisi olla? Tiedän että, jos potilas on yli 80-v. ja dementoitunut, niin häntäpä ei enää hoideta, vaan saa kuolla pois!Ja jos yli 65-vuotiaalle pitäisi tehdä joitain kalliita kokeita, niin niitäpä ei heille enää tehdäkään! Muutenkin THL on aivan liikaa sidoksissa lääkefirmoihin, ja sekään ei ole hyvä asia!

On se vain niin hienoa, että saatiin uudet hyvinvointialueet, joiden tarkoitus on sekä tehostaa potilas- ja sosiaalityötä että säästää niiden kustannuksia.

Saksalaisten lanseerama termi finnlandisierung (suomettuminen) on meille hankala. Toki vieläkin vähäsen totta. Mutta alunperin ja varsinkin nyt Ukrainan tuhoamisen myötä on kiistatta tullut esille, että Saksa on ollut ja on edelleen aivan omassa kastissaan. Siksi termin kuuluu olla deutschlandisierung.

Telkkarin ohjelmat pilataan musiikilla puheen päälle, että siitä ei saa selvää erkkikään. Niitä rustaavat ”kouluja” käyneet osaajat, mutta kysyisivät vain rohkeesti vaikka joltakin timpurilta, mitenkä saadaan musiikki pois pilaamasta dokumentteja.

Jännä katsoa Vaasan Sähkön tulos, kun pörssisähkö huitelee 2–12 centin kWh-hinnoissa. Mitenköhän öljykellarin kaukolämpövarasto toimii, voittoa tulee sieltäkin.

Ruotsi ei olis todellakaan jäänyt Suomea odottelemaan Nato-kysymyksessä. Ruotsi on Norjan ja Suomen välissä ihan turvassa.

Paras ratkaisu Ruotsille Nato-asiassa olisi, että Suomi liittyisi yksin. Ruotsi olisi kuin ”herran kukkarossa”. Nato-maat, Norja toisella puolen ja Suomi toisella, eikä maksaisi heille mitään. Kyllä se on ennen kaikkea Suomen etu saada Ruotsi samanaikaisesti Natoon.

Yritetäänkö työperäistä maahanmuuttoa kiirehtiä siksi, että maahan saataisiin lisää halpatyövoimaa, vai siksi, ettei maamme ammattikouluista valmistu enää osaajia?

Lappajärvi, tehkää Kivitipusta senioritalo, täyden palvelun hoivakoti yhteistyössä EP:n hyvinvointialueen kanssa. Myös päiväaktiviteetit muille. Tarve on suuri! Matkailun voi unohtaa turkistarhojen ja samean järven takia. Kun ei matkailijoita, ei siis kysyntää eikä edellytyksiä liiketoiminnalle vanhalla kaavalla. Uskokaa jo!

Kokoomuksen liberaalidemokraattien (70 % kokoomuslaisista) kannattaisi siirtyä vihreisiin, ja keskustan perusdemokraattien (50 % kepulaisista) kannattaisi loikata demareihin!

Musta Hevonen voisi laukata jo johonkin toiseen lehteen tai ihan minne vaan!

TPK näyttäisi valmistelevan puolueiden johtoa vähemmistöhallitukseen. Tärkeämpää olisi käskeä ministeriöiden kansliapäälliköt toteuttamaan uudenlainen organisaatiokulttuuri ns. demokraattisen dialogin keinoilla – ja keinoihin! Tieteellisesti tutkittu, käytännössä koeteltu ja toimivaksi havaittu täysin asiallinen päätöksentekotapa.

Kansalaiset ovat jonkin kyselyn mukaan sitä mieltä, että Suomen olisi luiskahdettava Natoon heti ensi tilassa, eikä odotella Ruotsia. Joo ei. Yhdysvaltain ja Naton kanta on edelleen se, että Suomesta ja Ruotsista tulee täysjäsenet samalla kertaa, yhdessä. Niin että se siitä. Pidetään vain alkuperäinen marssijärjestys.

Kaupungin kävelykatupäällikkö meinas, et kun kävelykatu yltää hovioikeuteen asti, niin se on Suomen pisin. Onko se hyvä asia, joku meriitti ... jaetaanko siitä jossain palkintoja? Anna mun kaikki kestää. Vaasan yltiöpäisille ja järjettömän hintaisille kävelykatu- ja pyörätiehankkeille on suurimpana suunnittelijoiden motivaattorina, miten saada autoilijoiden olo tukalaksi. Kirkkopuistikon yksisuuntaiset pyörätiet suunnittelun helmi. Lumivallit ajoradan puolella, ei bussit mahdu. Jalankulkijoille ja pyörille aurattu 2/3 ... eikä yhtäkään pyörää yli tuntiin. Nauraisin mut kun itkettää.

Aallon ihannointi on aiheuttanut Seinäjoella varmaankin jo yli 10 Me ylimääräiset kustannukset ja lisää tulee.

Nyt on juuri nähty Turhapuro osina armeijan leivissä. Nyt voisi kaikki laittaa taas alusta, Roki Balboa alusta ja Bonditkin alusta. Rambotkin voisi katsella alusta. Järjetöntä, kuka näitä ohjelmia valtsee.

Helsinkiläisten jätevedet ei Vantaanjokea myöden päädy Itämereen vaan Suomenlahteen.

Mielestäni kansanedustajat, jotka ovat poissa tärkeistä äänestyksistä, ovat lusmuilijoita ja vastuuttomia selittelijöitä. Heidät on valittu sinne siksi, että he uskaltavat olla jotakin mieltä!

Soitin muutama viikko sitten oman asuinalueen palvelunumeroon, ei ole kuulunut mitään vastausta sen jälkeen. Vanhuksista on kysymys, me eläkeläiset maksetaan myös veroa!

Koirien todellista jätösongelmaa vähätellään kautta linjan. Järjestyslain mukaan koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. Koiran suolinkaiset voivat helposti levitä ulosteen välityksellä. Osa suolinkaisista on zoonooseja eli voivat tarttua ihmisiin. Tämä tapahtuu esimerkiksi, kun lapset leikkivät pihalla ja jopa syövät lunta tai nuolevat hanskojaan, mihin on voinut päätyä suolinkaisen toukkia. Suolinkaistoukat voivat aiheuttaa mm.aivokuumetta, vaeltaa silmään ja sokeuttaa.

Sinä, joka moitit presidentin puhetta härskiksi. Mielestäni kommenttisi oli sellainen. Et näköjään kannata säästöä, vaikka Suomi on velkaa korvia myöten. Ja julkinen hallinto on jo meillä liian suuri. Enemmänkö suuri palkkaisia turhia virkoja pitäisi perustaa? Outoa.

Nyt kun viranhaltijat päättävät omaishoitajille maksettavista korvauksista, tekevätkö he päätöksensä pärstäkertoimen mukaan? Vai miten on mahdollista, Etelä-Pohjanmaalla viereisessä kunnassa saman vaikeusasteen/hoidettavuuden vammaisen omaishoitaja saa satoja euroja enemmän kun toisessa kunnassa?

Eduskunnan kyselytunti on lähinnä hupaisaa seurattavaa. Kyselyn aloittava puolue kysyy samaa asiaa ainakin kolme kertaa eikä ymmärrä/ole ymmärtävinään vastausta.