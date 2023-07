Tätä mieltä tänään: "Eikö näille sähköpotkulautojen käyttäjille saada mitään tapoja, tuskin ne kaikki on niin tyhmiä, kun jätetään pyöräteille pitkin ja poikin ja osittain ajoradalle."

Ei ole olemassa villikissoja. On vain ihmisten hylkäämiä kissoja, jotka ansaitsevat kodin. Kissatalo tekee arvokasta työtä, korjaa ihmisten laiminlyöntejä. Älkää vaikeuttako turhaan pyyteetöntä hyväntekeväisyyttä.

En ihan heti muista, että Halonen olisi vaatinut Suomen liittämistä Neuvostoliittoon.

Suomen presidentin valtaoikeuksia jatkossa kehiteltäessä nousee esiin erityisesti perinteen jatkaminen. Kun arvioidaan presidenttiemme onnistumista koko itsenäisyyden ajalta, on pakko myöntää presidentin valtaoikeuksien toimineen kansallisen edun näkökulmasta hyvin. Erityisesti nousee esiin Risto Rydin ja Urho Kekkosen historialliset roolit. Tarvitsemme edelleen auktoriteettia tiukkoihin tilanteisiin, joita jatkossakin tulee.

Väylävirasto voisi nyt jo viimein sulkea tuon VT19 Tepon risteyksen, ennenkuin siinä rytisee pahemmin. Kaide Teposta ja Isokoskentietä tuleville, onhan nurmoolaasille rakennettu liikenne ympyrä, joka mahdollistaa turvallisen liikkumisen. Nyt vielä kun tuo VT19 remontti kerää jonoja normaalia enemmän, on Tepon risteys todella vaarallinen.

Hieno oivallus tuo purkufirman mainos Hietalahden vanhassa katsomossa.

Mahtavaa vimpeliläiset, kun ette soita sitä älämölöä peleissä, tullaan kauempaakin saareen katsomaan pesistä ja nauttimaan sen tunnelmasta.

Nyt joutui lukemaan kahden nuoren henkilön menehtyneen auto-onnettomuudessa nopeuden ollessa huima. Osanotto omaisille. Tämä on valtavan surullista. Kyläteillä nuoret ajavat hurjaa vauhtia (kuuluu ilmeisesti nuoruiteen). Monet kerrat olen väistänyt ojaan (kävelylenkillä), että selviäisin kohtaamisesta hengissä. Nuoret, miettikää onko ajotyylinne järkevää. Lisäksi, tulisi muistaa noudattaa nopeusrajoituksia. Samat ajatukset myös viritetyillä mopoilla ajaville pojille.

Kaupungit kerää hulevesimaksuja. Korvaako kaupungit vahingot, kun sateen aikana viemärit eivät pysty huoltamaan suuria vesimääriä?

On hienoa, että suomalaiset matkustavat etelän lämpöön nyt kun paikalliset rikkaammat asukkaat matkustavat helteitä pakoon esim. Suomeen. Näin saadaan Finnairin tulosta parannettua ja samalla tulee poltettua miljoonia litroja kerosiinia ”taivaan tuuliin” ilmastoa lisää lämmittämään. Tämä on kai sitä kestävää kehitystä, josta niin paljon puhutaan.

Eikö näille sähköpotkulautojen käyttäjille saada mitään tapoja, tuskin ne kaikki on niin tyhmiä, kun jätetään pyöräteille pitkin ja poikin ja osittain ajoradalle. Oli tiistaiaamuna Kasperissa erään kadun päässä yksitoista lautaa. Voi pyhä yksinkertaisuus. Kyllä kunto nousee nousee. Ei ole ihme, ettei armeijaan kelpoisia enää löydy.

Aika ”paljon” kirjoitellaan vaihteeksi (!) juurikin Ruukintien surmanloukuista. Kaupungin ”liikenneneroille” kyseessä on arvovaltaongelma, eikä turvallisuuden eteen tehdä mitään. Päinvastoin. Lisätään nopeusmittareita!

Kiitos Pohjanmaan hyvinvointiin asiani eteenpäin viemisestä ja kiitos silmäpolille jatkuvasta huolenpidosta kontrollikäynteineen.

Sjoki Ruukintie, tuohon nyt keskusteluun nousseeseen tiehen parannusta!! Kirkkokadun risteyksestä Törnävälle asti, tie on 1,5-kaistainen suuntaansa, aivan liian kapea kahdelle autolle rinnakkain ajaa. Kaivoja ja kuoppia tiheässä, eli kahdelle autolle rinnakkain ajaa ei soveltuva ollenkaan!! Muuttakaa selkeästi tie yksikaistaiseksi suuntaansa, riittää näille liikennemäärille. Tuosta jäävä ”ylimääräinen” osa, tehkää pyöräbaanaksi polkupyörille ja potkulaudoille. Nykyiset kevyenliikenteen väylät jäisivät yksinomaan jalankulkijoille.

Ruukintien liikenneongelmat, vauhti ja vaaralliset tilanteet pitää katsoa kauaskatsoisemmin. Kauempaa kuin juuri siitä onnettomuuskohdasta. Ruukintien vauhdiajot alkavat nimittäin suoralta, joka sijaitsee Törnävän kirkon kohdalta Ruukintieltä ja Vuoritien liikenneympyrän väliseltä suoralta. Olen yli 20 vuotta katsonut alati kasvavaa liikennemäärää ja kiihdytyksiä ja todella reilua ylinopeuksien reilusti yli 100 km tunnissa 50 km rajoitusalueella. Olen kysellyt monesti liikennemerkkiä kyseiselle alueelle, mutta liikennemerkit ovat ilmeisesti kullasta tehty kaupungilla, koska niitä ei saa ei sitten millään. Nopeuskameravalvonta (peltipoliisi) olisi ainut ratkaisu. Sillä mitä tältä suoralta vauhtia otetaan, sillä mennään tuonne Ruukintien onnettomuus alueelle. Tämä suora on se avaintekijä missä nopeus otetaan ja jatkuu siis tuonne keskustaan päin. Kun edes kerran näkisi myöhäisillalla ja yöllä nopeusvalvontaa tällä suoralla. Luulenpa, että kortti lähtis välittömästi useimmilta kaahaajilta. Mutta tämä sama meno on jatkunut vuodesta toiseen ja miksei jatkuisi, kun valvontaa ei ole. Tiedän mistä puhun, kun on aitiopaikka seurata näitä vauhtiajoja vuodesta toiseen. Siis peltipoliisi tälle suoralle, niin rauhoittuu koko Ruukintien liikenne.

Tälle proteiinitieteilijälle ehdottaisin, että olisi esittämättä kaikkea mitä toi mielipiteissän julki. Laktoosittomien tuotteiden käyttö ei ole halusta kiinni vaan pakon sanelemaa. Pitkä oli kirjoitus mutta osittain vailla tietoa.

Vai on väärät henkilöt äänestetty eduskuntaan. Tiedätkö, se kuuluu demokratiaan. Esim. itänaapurilta se puuttuu kokonaan. Voi hyvä sylvi.

Koska Avaruuden Pääkaupunki on monessa asiassa edistyksellinen, voisi se ottaa oppia verrokkikuntiensa parhaista käytänteistä. Esimerkiksi Varkaudessa toimii Ankkuri, joka on matalan kynnyksen sairaanhoitajavastaanotto, ilman ajanvarausta. Toimitilat ovat pääkirjaston yläkerrassa, joten saavutettavuus on esimerkillinen. Siellä mm. annetaan pistoksia, poistetaan tikkejä, voi vaikka tarkistaa oman verenpainemittarinsa sikäläisen kanssa ja niin edelleen. Palvelu lienee tarkoitettu vain kuntalaisille, mutta minäkin sain kesälomallani tarvitsemani pistoksen, tuosta vain (ampulli oli itselläni, joten vain pistäminen tarvittiin). Käynti oli helppo ja nopea. Ankkurin käytössä oli kaksi huonetta, yksi sairaanhoitaja kummassakin. Ilman ajanvarausta olevan palvelun kustannus ei liene sen suurempi, kuin ajanvarauksellisenkaan. Päinvastoin, hoitaja voi toimia portinvartijan asemassa havaitessaan potilaassa jotain vakavampaa ja näin ohjata hänet lääkärin vastaanotolle ajoissa, mikä säästää kustannuksia jatkossa.

Toin vieraita Vaasaan ja kun piti tehdä kaupunkikierros, en täällä asuneena keksinyt mitä täällä näyttäisi. Täällä ei ole mitään näytettävää. Ehkä mainittavimmat on harmaat ABB:n tehdashallit sekä keskustan Wärtsilän tyhjät tehdashallit. Ehkä vinossa oleva Elisa Stadionin katsomo voisi olla kuvattava kohde, myös rakentamaton ent. ravirata sekä uusi raviradan tontti. Pienellä ajelulla siitä voidaan kohdata rakentamaton akkutehdasalue. Kaikki näitä meidän verorahoin rahoitettuja huippukohteita. Vielä kun rakentamiseen päästään jo tehdyillä pyöräteillä, niin tullaan tulokseen; muutetaan nopeasti pois.

Sitaatti Mannerheimin puheesta 16.5.1933: ”Mutta aikamme on levotonta ja uhanalaista... Ojentakaamme sen tähden veljenkäsi jokaiselle, joka tahtoo tehdä työtä ja on valmis täyttämään velvollisuutensa maansa puolesta ... eikä meidän siis tarvitse kysellä, missä hän oli 15 vuotta sitten.” Tämä sitaatti sopii meidän aikaamme täydellisesti, kun muutamme lopun kuulumaan: ... mitä hän kirjoitti 15 vuotta sitten.

Turha päivitellä ja moittia Purran vanhojen kirjoitusten kaivelua. Eikö hän ole niille julkisuutta halunnut kun on ne Internetissä julkaissut? Pitäähän kansan tietää mitä poliitikko ajattelee.

25–30 vuotta sitten lähes koko Suomi katsoi television pääkanavilta Tangomarkkinoiden finaalit ja karsinnat. Nyt näkee jotain kanavalta 17. Tangot on nykyään vähemmistön marginaalitapahtuma. Nimim. Satumaa Seinäjoki.

Tottakai moititaan ja saadaan moittia, koska hallitus ei ole vielä tehnyt mitään!

Kirkkolain mukaan ev.-lut. kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa sekä jakaa sakramentteja. Lisäksi kirkon tulisi levittää kristillistä sanomaa lähimmäisenrakkauden toteutumiseksi. Kirkollisveron maksajilta saatu tehtävä edellyttää muuta kuin politikointia. Kirkon tulisi pysyä lestissään.