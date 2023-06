Tätä mieltä tänään: "Eikö ole selvä, että kun urheilijaeläkkeessä on hakijan tuloraja, ei voi tehdä poikkeusta kenenkään kohdalla."

Vaasassa Hietasaarenkadun laatukäytävähanke on peruttava! Vaasassa on taatusti tärkeämpiäkin rahareikiä kuin asfalttipinnan uudelleenasfaltointi punaiseksi. Yhtä järjetön hanke kuin yritys siirtää pesäpallokenttä veden päälle. Jotain järkeä nyt tähän touhuun!

Ilmaston pitääkin maksaa suomalaisille. Törsäämme Ruotsiin verrattuna tuplasti/henkilö. Intialaiseen verrattuna 10 kertaa enemmän ja afrikkalaiseen nähden ero vieläkin isompi. Se maksaa, joka p...aa. Niin yksinkertainen asia käsittää – ainakin voisi olettaa olevan.

Nyt on aloitettava tohtori Jenni Haukion vaalikampanja seuraavaksi presidentiksi! Fiksu, älykäs, kouluttautunut nuori varteenotettava ehdokas, jolla asioista jo kokemusta perhepiirissään, ja asuukin jo valmiiksi presidentinlinnassa. Kannatusta löytyy varmasti.

Investoijia joka lähtöön. Tulee mieleen arabi-miljardööri, jonka seuruetta täysivaltainen ministerimme liidätti ympäri Suomea. Tuet jäivät kuitenkin lupaamatta ja tilasi vain sitten Kalle Anttilan postimyynnistä hetekan.

Kyllä sosiaali- ja terveysalallakin pärjää opettajan koulutuksella; sosiaali- ja terveysalan ammatillisen opettajan koulutuksella. Tosin vain oman professionsa tehtävissä. Mutta kuitenkin...

Polttoaineen jakeluvelvoite Ruotsissa on laskettu 6 %:iin. Suomi senkun nostaa: v. 2022 jakeluvelvoite oli 12 %, tänä vuonna 13,5 %, ensi vuonna 28 % ja vuonna 2030 jopa 34 %. Onko tässä mitään järkeä? Polttoaineiden hinnat nousevat kohisten ja maaseudun kansa maksaa. Kaupungeissa kuljetaan polkupyörillä, sähköautoilla ja julkisilla liikennevälineillä, joita kaikkia tuetaan verovaroin. Kalliiksi tulee ”vihreä aate” ainakin maaseudun ihmisille ja kuljetusalan yrittäjille.

Kaupungin kadut on verorahoin rakennettu. Ei niitä osoiteta asukasparkeiksi, ellei asukkaat maksa niistä vuokraa. Vielä ehtii ottaa järjen käteen ja perua.

EP:n hyvinvointialue sai Eparissa 7.6. piikkisiä risuja. Vapaasti tulkiten kirjoittaja toteaa, että johtajia piisaa, mutta johtajuus loistaa poissaolollaan. Kentältä katsoen professiojohtajien heivaamisella häkkyrä kevenisi. Tulisi niitä kaivattuja säästöjä johtamisvastuiden selkiytymisen lisäksi.

Yksiovinen: yleensä asunnossa on ikkuna, jonka voi avata. Läpivetohajut katoaa?

Niin se kieli vain muuttuu. Vakoilukin on nykyään vain tiedustelua.

Vaasan tori torstai 8.6.23 klo 11.39. Torilla on kaksi ihmiseksi tunnistettavaa ja yksi myyntikoju. Kaksi naisoletettua ikäihmistä kulkee torin ohi. He kääntyvät siinä rupatellessaan katsomaan Suomen vilkkaimman ja seitsemänneksi elinvoimaisimman kaupunkikeskustan torin sykettä ja draivia.”Onkos täällä joku toripäivä, vai?” ihmetteli seniorikansalaisista toinen.

Eikö ole selvä, että kun urheilijaeläkkeessä on hakijan tuloraja, ei voi tehdä poikkeusta kenenkään kohdalla.

Vaasan keskussairaalan päiväkirurgian kahvihuone. Tulin toimenpiteen jälkeen välipalalle. Kahvin lisäksi oli tarjolla pelkästään gluteenipitoista leipää, erittäin makeita jukurtteja, sokerisia virvoitusjuomia ja 30% sokeria sisältäviä mehuja. Kyse siis sairaalasta! Tarkoitus lienee, että tulen jatkossa diabetespotilaaksi. Tyydyin kuitenkin vain kahviin.

Maailman suurin ”vitsi” on YK:n turvallisuusneuvosto. Valtio, joka tehtailee sarjatyönä toinen toistaan pahempia sotarikoksia, saa olla siinä jäsen. Ja sitä ei muka voi edes saada siitä ulos, kun laissa on niin kirjoitettu.

Maksullisilla parkkipaikoilla olisi syytä lopettaa parkkisakko kokonaan niissä tilanteissa, joissa parkkimaksua on kuitenkin maksettu. Jos on menossa vaikkapa puolen tunnin, kolmen vartin toimenpiteeseen, niin normaalisti maksetaan tunnin parkkilippu. Jos sitten myöhässä alkaneella vastaanotolla porataankin hammasta oikein hartiavoimin, niin tuulilasissa odottaa monen kympin lisäveloitus. Ei mennyt ihan oikein. Vai onko autoilijankin osattava parkkilippuautomaatilla osoittaa sellaista uusveeärrämäistä logiikkaa, että mitä milloinkin ja paljonko kulloinkin?

Seinäjoen ydinkeskustaan saataisiin tilapäinen ilmaisparkkialue melkein ilmaiseksi, kun tasattaisiin ja merkittäisiin kalkkiviivoin ja liikennemerkein Sedun tontti parkkipaikaksi. Sitä ei tietenkään tarvitsisi edes asfaltoida muutaman vuoden takia.

Seinäjoen keskustan elävöittämiseksi tarvitaan vain kaksi hyvin yksinkertaista keinoa. Ensimmäinen on tarjota yrittäjille sen verran edullisia toimitilavuokria, että niissä kannattaa ylimenokauden kituuttaa pienelläkin katteella, hetken jopa nollakatteella. Kun olisi enemmän tarjontaa, olisi enemmän trafiikkia ja kysyntää. Tämä siirtymä ei tosin synny yhdessä yössä. Kun ei ole asiakkaita, ei kannata maksaa korkeita vuokria, ja kun ei ole kauppaliikkeitä, ei ole asiakkaitakaan. Toinen keino on ilmainen tai osittain ilmainen maanpäällispysäköinti. (Parkkihalleista koituu kuluja, koska niitä pitää lämmittää, että lasit pysyvät sulina. Maksullisista parkkialueista on vain maksunkeruu- ja valvontakulut, joita ei ole ilmaisparkissa.) Nythän ensimmäinen tunti maksaa euron, seuraavat 2 e/h, mikä on lähes ryöstöhinnoittelua. Vähintäänkin yksi tai kaksi ensimmäistä tuntia tulisi olla ilmaisia. Tässä maakunnassa autolla pitää päästä ovelle, korkeintaan 50 metrin päähän. Toisaalta on vähän hassua, että ’Aatepuistossa’ auton kyllä voi jättää melkein kilometrin päähän ovesta, kun se on kerta ilmaista.

Mansikkasaaren telakkahalli syytä purkaa. Rakennettava korkeita pistetaloja tilalle. Rantapromenadi kiertämään saaren ympäri.

Muuriparan eres 15 tupakin tumppia. Mitä mahtoo olla lomittajan syrämmen päällä?

Meille veronmaksajille pitää vakuuttavasti perustella, mihin vuosikymmeniä jaetut kahitysavut ovat menneet? Koskaan emme ole kuulleet vaikuttavuusarvioita. On syytä epäillä, että ”tavan” vuoksi pistetään hyvää rahaa jakoon. On myös todellista, että korruptio ottaa osansa. Tätä emme hyväksy! Vaikuttaa siltä, että tulokset ovat vaatimattomat. Henrikssonin on rehdisti kerrottava mikä on tilanne.

Onko Vaasassa aprillipäivä 8.6, vai mikä toi päivän Mansikkasaarijuttu I-Pssa oli?

Joskus kuulee väitteitä, että kotitalousvähennys nostaa hintoja. Lienee sitäkin yritetty. Mutta se ei ole kannattavaa. Jos palvelun reaalihinta nousee, niin kysyntä laskee. Kuluttajat osaavat myös kilpailuttaa hintoja ja yrityksiä. Esimerkiksi Seinäjoella edullisimman siivousyrityksen tilauskirjat ovat täynnä pitkälle syksyyn. Miksiköhän? Juuri siksi, että kuluttaja ei halua maksaa samantyyppisestä palvelusta enempää, kuin on tarvis. Tällainen kuluttajakäytös hillitsee muiden vastaavien yritysten hinnankorotuksia pelkän ’ahneusinflaation’ nojalla. Reaalinen kustannuskasvu (palkat, materiaalit) on sitten asia erikseen. Yleisen kustannustason nousun takia moni apua tarvitseva eläkeläinen jää maksullisen avun ulkopuolelle.

Kyllä kraappii hermoja, kun jysthin perustetulta hyvinvointialueelta kysyy omaa inr-arvua, niin tekoäly käsköö painamhan ykköstä kun haluaa suameksi palavelun, nokun painat, sama tekoäly paahtaa jotakin kiältä esti, sitte vasta suamia.

Kotipalveluyrityksistä kotitalousvähennyksineen on tullut osa hyvinvointialueiden kotipalvelua. Kotipalveluyritykset (siivous- ja muut palvelut) saavat tietyin edellytyksin kotipalvelustatuksen, jolloin ne voivat toimia ko. palvelun antajina vanhuksille ja muille avun tarpeessa oleville. Näissä, hyväksytyissä tapauksissa palvelun saaja saa laskun alvittomana. Oi voi, taas jää verotuloja saamatta. Mutta mutta. Paljonko taso nousee ja hinta asiakkaalle laskee, jos tämäkin palvelu siirretään takaisin kunnan tai hva:n järjestettäväksi? Kunnalle tai hva:lle tästä työstä ei kaiketi koituisi kuluja? Varsinkaan, kun työvoimaa pitäisi palkata kunnalle tai hva:lle lisää? Mutta sehän taisikin olla niin, että hyvinvointialueiden menoilla ei ole merkitystä, sillä valtio maksaa! Ja rahaa valtiolle löytyy tietenkin EU:sta...

Kyllä, ehkä on syytä harkita uudelleen 3-tien rakentamista Rudolle uudelleen, viime vuonna Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan väkiluku pieneni tuhat henkeä. Mikä se on tämän vuoden jälkeen, jää nähtäväksi, lisäksi liikenne on vähäisempää etätyön ansiosta. Rahtiliikenteen Vaasan ohitustie etelästä pohjoiseen on välillä Jalasjärvi–8-tie. 358400161263

Kotitalousvähennyksen poistaminen tai huonontaminen olisi erittäin epäoikeudenmukaista naisia kohtaan. Kotitalousvähennyksen tulon myötä erilaisia naisten perustamia yrityksiä on syntynyt ”pilvin pimein”. Ne taas ovat usein esim. siivousyrityksiä, jotka puolestaan työllistävät muitakin naisia. Miksi aina naisilta ja vammaisilta leikataan ensin? Jos kotitalousvähennys poistettaisiin, se aiheuttaisi melkoisen ’Tiklas-ilmiön’ maamme talouteen.

Varakkaat käyttäisivät palveluita ilman kotitalousvähennystäkin, varmaan verollisinakin. Mutta on paljon niitä ei-niin-varakkaita, joille vähennys laskee palvelun reaalihintaa juuri sen verran, että sen raskii ostaa. Tämä myös lisää laillista toimeliaisuutta. Kotitalousvähennys on epäoikeudenmukainen niille, joilla ei ole veroja, joista vähentäisi. Kotitatalousvähennys on oikeudenmukainen yhteiskunnan tukea saaville, koska veropohja laajenee. Ja tämä on totta tilatuista ’tutkimusraporteista’ huolimatta.

Hyvä kirjoitus Heikki Peltolalta 8.6. Ilmeisesti Helsingistä päin katsellaan muuta Suomea makaroninputken läpi.

Äitienpäivä on virallinen liputuspäivä. Lipun nosto salkoon on kunnianosoitus äideille, jotka ovat kantaneet huolta lapsistaan, huolehtineet heidän hyvinvoinnistaan avustaneet lapsuus-, nuoruus- jopa aikuisiän aikana. On häpeällistä nostaa lippu salkoon heiltä, jotka ei ole kunnioittaneet äitinsä panostusta ja ovat monien vuosien ajan laiminlyöneet huolehtia äitinsä hyvinvoinnista vastavuoroisesti. Ja kun on hoitanut oman äiti roolinsa omaa lastaan kohtaan todella huonolle tolalle.

40 000 peruskoulun käynyttä nuorta ei ole hakeutunut jatko-opintoihin, jostain syystä. Työvoima-sosiaali ym. -virkailijat, joille asia kuuluu: Etsikää heidät ja ohjatkaa koulutukseen. Osaavat kielen, eläminen maassa tuttua. Eikä tarvita perheen yhdistämisiä. Olisi hyödyksi yhteiskunnalle ja nuorelle.

Vaasan keskustan elinvoima sai kiitosta tehdyn selvityksen perusteella. Vastaavasti Seinäjoen keskusta sai miltei ”takaisin kauppalaksi -tuomion”. Kyllä Vaasallakin on lähistöllään kauppakeskus, mutta sen vaikutus ei ole musertava. Seinäjoen osalta lähistön jättikauppakeskus hiljentää keskustan. Voi vain kuvitella miten valtava olisi elinvoimatilanteen ero Seinäjoen keskustassa tänä päivänä, jos kaikki liiketoiminta olisi vain keskustassa.

On siinä urheilijaeläkkees myös sosiaalinen näkökulma. Olisko vaikuttaneet asiaan painijan tapauksessa?

Miksi urheilijoiden pitäisi saada eläkettä jo 60-vuotiaana, kun muut saavat vasta noin 64–65-vuotiaina?

Jahas! Opettajat on jo kadehdittu, nyt on maatilallisten vuoro.

Viikkokausia on käyty hallitusneuvotteluja täysin epäolennaisista asioista. Ykkösasia olisi valtion turhien instanssien ja henkilöstön lakkauttaminen ja siirto sote-hommiin”sama kunnissa”. Mutta eihän hyvät veljet tätä tee.

Suomessa asuu maailman onnellisin kansa, mutta tyhmin. On helppo arvata, mistä onnellisuus johtuu.

Jos Orpo ei saisikaan hallitusta kasaan Rkp:n (edustajia 9) kovien vaatimusten johdosta, niin ratkaisuksi voisi ottaa Ruotsin mallin, jossa vähemmistöhallitusta tukee, eli pitää sitä pystyssä, Ruotsidemokraatit. Ko. puolue saa näin tahtojaan läpi. Vastaavasti Orpo voisi pyytää keskustapuolueen (edustajia 23) hallituksen taustatukijaksi ja suostua moniin kepun vaatimuksiin. Näin kepu oppositiostakin käsin olisi mukana hallitustyössä. Aivan OK.

Siis oikeasti? Eikö tuota Mansikkasaaren betonirauniota voi purkaa. Autoliikenteelle toinen silta pohjoispäähän yli salmen. Nykyinen silta pelkästään pyörätieksi.

Olen samaa mieltä, joka kirjoitti kansanedustajien sopeutusrahasta. Pois vaan ja jos ei muut työt kiinnosta, niin karenssia päällensä.

Toivottavasti hallitusneuvottelut kestävät vielä pitkään. Säästytään monelta huonolta päätökseltä, vrt. taksiuudistus.

Kyllä vakiasukkaatkin vie muovit keskustaan keräykseen kauppareissulla.

Lämpimästi tervetuloa kunnalliselle puolelle töihin pitkien lomien paratiisiin! Voit alkuun miettiä mikä se lemppariala voisi olla; opettaja, soteala vai siivous tai ehkä jokin muu ja eikun mukaan juhlimaan. Eläköön hyvinvoiva suomalainen kateus. Vielä kerran, tervetuloa!

Yksi tuhoaa Ukrainaa minkä kerkiää, hirvittävällä vimmalla. Ja me kiltit eurooppalaiset ja yksittäiset rahan lahjoittajatkin autamme, minkä pystymme. Yritämme korjata sitä mitä vallanhaluinen ja julma diktaattori vihassaan tuhoaa. Sillä ei rajaa ei määrää. Mutta näköjään ei mikään eikä kukaan tuota Putinia pysty pysäyttämään.

Saatiinko ne Evijärven vaakunan kalat jo syvemmälle veteen vai jäävätkö kokonaan kuiville?

Eipä paljon kierrätykset ja kompostoinnit kiinnosta, kun näkee tv:stä miten vaikkapa Aasiassa ja Intiassa on joet ja meret täynnä muovia, itänaapurista nyt puhumattakaan, Murmanskissa makaa ruosteiset ydinsukellusveneet upoksissa satamalaitureissaan ja me vaan maksamme ympäristöveroja viimesen päälle.

Tuleeko Vaasan vanhan linja-autoaseman korttelista uusi tapaus Mansikkasaari? Kaupungin häpeäpilkku ja romuvarasto useiden kymmenien vuosien ajaksi.