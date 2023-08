Tätä mieltä tänään: "Eikö tuota rasismikeskustelua voisi laajentaa todelliseen ongelmaan eli ikärasismiin"

Hyvä, että kansan terveyden edistämiseen kiinnitetään huomiota ja siitä valistetaan. Elintarvikkeista ilmoitetaan pakkauksissa ravintoarvot, jolloin voi valita itselle sopivat terveelliset tuotteet. Jos on huonovointisuutta, niin lääkäriin ja hän voi todeta oikean sairauden ja siihen hyvän, henk.koht. hoidon, oli kyseessä sitten laktoosi-intoleranssi, maitoallergia, ym. Kansalaisia on jo kauan valistettu liiallisesta suolan, sokerin, kovien rasvojen, hiilihydraattien liiallisesta käytöstä. Ja kehotettu välttämään tupakkaa, nuuskaa, alkoholia, huumeita epäterveellisinä aineina. Terveyttä kannattaa edistää.

Valtonen ei pian muuta ehdikään kuin lennellä ympäri ämpäri pyytelemässä anteeksi ministereiden puheita ja kirjoitteluja. Mutta onneksi osaa hyvin saksaa.

Poliitikkojen yksityisviestien julkaisemisesta on jo ajat sitten muodostunut suorastaan maan tapa. Miksi se nyt sitten juuri persujen kohdalla koetaan erityisen kohtuuttomaksi.

Siirtäkää naisten MM-pelit maksukanaville, koska näillä kanavilla on asiantuntijat ja selostajat oikeita asiantuntijoita. Nyt nämä selostajat ja asiantuntijat Ylellä eivät ymmärrä edes hidastuksia.

Minkä ihmeen takia keskustelu Ruukintien liikennejärjestelyistä leimahti liekkeihin sen jälkeen, kun yksi hurjasteli 200 km/h aamuyöllä. Ei näillä asioilla ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Syy onnettomuuteen on vain ja ainoastaan ratin ja penkin välissä.

Jos lentomatkailu lopetetaan, ketkähän sitten elättävät ne turismista elantonsa saavat maat?

Eikös Unkari voisi jo vähitellen erota EU:sta ja liittyä Venäjän federaatioon? Emme me tuollaista myyrää EU:ssa tarvitse.

Mistä ihmeestä saamme Suomeen uuden presidentin, joka on yhtä luottamusta herättävä, karismaattinen ja selkeäsanainen kuin Sauli Niinistö. Vaikea kuvitella hänen tilalleen ketään ehdokkaiksi ilmoittautuneista.

Jos pesäpallo-ottelujen meteli häiritsee, suosittelen yleisurheilu- ja maastohiihtokilpailuja. Meteli ei häiritse, kun katsojia on enintään kymmenkunta, keski-ikä noin 80 vuotta.

”On välttämätöntä, että me ainakin nyt jätämme pois tuon ainaisen toisten vikojen ja heikkouksien kaivelemisen, joka tekee sekä julkisen että yksityisen elämän täällä niin pieneksi, karuksi, katkeraksi ja pahansuopaiseksi. Koettakaamme kerran kiinnittää huomiotamme vain ihmisten hyviin puoliin! Pahan juuri on joka tapauksessa vain meissä itsessämme. Maailma meidän ulkopuolellamme olisi parempi ja valoisampi, jos me itse olisimme voimakkaammin hyvyyttä ja valkeutta ympärillemme heijastaneet.” - Eino Leino

Päätoimittaja kauhisteli 28.7. suomalaisten syntyvyyslukuja. Mielestäni ne ovat loistavat kun väki pikkuhiljaa vähenee. Sama tahti pitäisi saada koko maailmaan. Telluksen ylivoimaisesti suurin ongelma on liian suuri ihmismäärä: jo yli 8 miljardia kun esim. toisen maailmansodan jälkeen luku oli 2,5 miljardia. Väkiluku on siis yli kolminkertaistunut 80 vuodessa ja kasvaa edelleen kiihtyvällä vauhdilla.

Keskustassa Vaasassa viedään jatkuvasta p-paikkoja autoilta. Miksi ihmeessä näin? Nyt kuulemma jälleen vähenee, saa laittaa palveluille ja varsinkin iltapalveluille lapun luukulle!

SDP tiedotti 2019 vaaleja ennen: Jokainen eläkeläinen saa 100 €/kk lisää rahaa ilman että se vaikuttaa veroihin, sosiaalitukiin ym. Onko se kiihottamista kansanryhmää vastaan, tasapuolisuutta, arvoja loukkaavaa vai vaan tavallista valehtelua? Rahaa ei ikinä äärivasemmistohallitus maksanut.

Sinä, joka et löytänyt vieraillesi näytettävää Vaasasta, kommentit kirjoitukseen. Ettekö hyvät kirjoittajat ymmärtäneet, että kyse oli sarkasmista. Googlatkaa sana jos haluatte sivistää itseänne.

Turha verrata Purraan ja Mariniin kohdistuvaa kirjoittelua. Marin lähetteli viestejä Ruisrockista kollegalleen Saksaan Uniper asioista eikä keskeyttänyt lomaansa niinkuin Scholtz. Suomi kärsi miljardien tappiot ja nyt Uniper takoo jättituloksia. Purra on joskus kirjoittanut jotain vähemmän soveliasta nettiin.

Eikö tuota rasismikeskustelua voisi laajentaa todelliseen ongelmaan eli ikärasismiin. Vaimo teki gradun työn ohella lähes kuuskymppisenä. Luulisi työantajien olevan kiinnostuneita työntekijästä, joka moiseen pystyy ja työvuosia jäljellä enemmän kuin kolmekymppiset pysyvät yhdessä työpaikassa. Ei yhtään haastattelukutsua vaikka vastaavaa CV:tä ei monelta löydy.

Lauantain lehdessä uutisoitiin Olli Rehnin kampanjoinnista Seinäjoella. Artikkelin perusteella voi sanoa, että hänessä on presidenttiainesta. Vastaukset olivat aika Niinistömäisiä.

Kari Homi on oikeassa. Kaupungin on nyt vihdoin laitettava Vapaudentien jatke vireille lopullisesti. Ruukintielle lappaa autoja jo monitasoristeyksestä Eskoon takaa kun sieltä asti on puhkaistu liittymä Ruukintielle. Lisäksi asutus on levinnyt jo sinne monitasoristeyksestä asti, joten liikenneruuhka on kasvanut valtavasti eikä kaupunki ole vieläkään laittanut Vapaudentien jatketta vireille. Peljästyivät muutamista yleisöosaston kirjoituksista niin että terve järki unohtui. Nyt täytyy ajatella järjellä eikä tunteella. Törnävän kirkkotie ei ole mikään pyhiinvaelluskohde joka olisi niin pyhä ja koskematon ettei siihen voisi kajota. Kyllä nämä liikenneruuhkat pitää ottaa nyt huomioon todella konkreettisesti. Vapaudentie jatko, eikä lässyttää kirkkotien pyhyyden puolesta.

Mitenkä ihmiset ovat niin sinisilmäisiä ja luulevat, että rasismi ja kiusaaminen saadaan maailmasta loppumaan, kun kansat ja kansakunnat ovat sotineetkin kautta maailman historian, eikä niitäkään saada loppumaan ja sodissa ihminen yritetään saada tahallaan hengiltä.

Omituista - kun kielletään totuuden puhuminen muka rasistisena. Muuttaako se asiaa että ei puhuta, mutta ollaan puhumatta kuitenkin samaa mieltä kuin ennen.

Vapaudentien jatke ei ratkaisisi Ruukintien todellista ydinongelmaa eli huippukorkeita ylinopeuksia taajamassa. Jatkeella saataisiin miljoonien investointien ja suojelualueiden tuhoamisen jälkeen vain siirrettyä ydinongelmaa alle puoli kilometriä, ei suinkaan ratkaistua sitä!

Jaa että miksi pankit eivät maksa korkoa, vaikka takovat hyvää tulosta? Höh. Juuri siksihän ne vaurastuvatkin, kun ei tarvitse maksaa korkoja. Maksuja peritään kyllä.

Tämäkö räksytyspalsta? Eihän. Hyvin epäviisaat pärskähdykset ovat vähemmistönä ja monet valitukset ovat aivan asiallisia. Lisäksi palstalla on hyviä oivalluksia ja rakentavia ehdotuksia. On vitsikkäitäkin paukahroksia. Ja huumoria, jota oli ennen vanhaan enemmänkin, kun sai kirjoittaa nimimerkillä. Nythän mielipidepalsta on hiukan tylsä.

Lentolippujen hinnat olisi korotettava vähintään nelinkertaisiksi. On väärin, että varakkaat lentelevät mielin määrin, vaikka meillä muilla ei siihen ole varaa.

Jalkapallo on yhä pohjalaisten keskuudessa suosittu laji, vaikka tällä vuosituhannella perusmuutoksena on ollut pelaajien eri kasvuympäristö. Vaasalaisten ja seinäjokelaisten seurojen pelaajat korkeammissa sarjoissa olivat hankkineet taitonsa pääosin samassa kunnassa. Paikkakuntahenki peleissä olikin etualalla. Tänään em. kaupunkien pelaajat ovat pääosin hankittu muualta, lukuisine ulkomaalaistaustaisineen. Menestys riippuukin nyt hankinnoista.

Eiköhän olisi aika palauttaa vuonna 1969 rikoslaista poistettu ”Kansalaisluottamuksen määräajaksi menettämispykälä” takaisin rangaistuslistalle. Saataisiin rasistit ja pikkukelmit ainakin hetkeksi pois politiikasta, julkisista viroista ja bisneksenteosta.

Joku kirjoitti, että ”En heti muista, että Halonen olisi vaatinut Suomen liittämistä Neuvostoliittoon”. Luepa, mitä Karjala-lehti kirjoitti Halosen 1.5.1976 pitämästä puheesta Helsingin torilla! Ehkä muistisi palautuu.

Ymmärsitkö, tiedätkö, kysyitkö, välitätkö? Millaista on yksinäisyys? Kun aina jää/jätetään ulkopuolelle. Millaista on olla olemassa kun kukaan ei kysy mitä kuuluu? Kukaan ei kysy haluatko mukaan kun suunnitellaan yhdessä menemistä. Kun illasta toiseen ja viikonlopusta seuraavaan puhelin pysyy vaiti. Ei viestiä, ei puhelua. Kuinka monta yksinäistä unohdit tänään(-kin)?

En ymmärrä unisexvessoista vouhottamista. Käytäntö ilman varsinaisia unisexvessoja on ollut ainakin parikymmentä vuotta käytössä yökerhojen ja baarien vessoissa ihan käytännön syistä. Kun naisten vessoissa on ollut tungosta ja sietämättömän pitkä jono, osa naisista on käynyt miesten vessoissa, jos niissä on ollut sisäpuolelta lukittavat kopit, kun kärsivällisyys kovassa pissahädässä on loppunut. Lisäksi monilla festareilla ja muissa ulkoilmatapahtumissa on ollut jo vuosia unisexbajamajat. Eivät unisexvessat mikään uusi ilmiö ole. Vähentäisikö unisexvessat nykyisten naisten vessojen tungosta ja lyhentäisi naisten jonotusaikaa yleensäkin vessaan?

Miksi tupakoidaan ikkunoitten lähellä? Tulee hajua sisälle asuntoon.

Pietarsaaressa mielenosoitus. Loppuuko suomenkielistenkin rasistinen kohtelu omassa kaupungissa?

Vimpelin kotiyleisön kannatusmetelistä närkästynyt seinäjokelainen, mene Sotkamon kotipeliin kuuntelemaan niin järkytyt, Sielläkään mekkala ei sovi heikkohermoiselle kukkahatulle.

Ihminen voi tuhota kokonaisen valtion yhdellä napin painalluksella, mutta metsäpaloja, tulvia ei saada hoidettua. Eikö olekin kummallista. Luonto näyttää voimansa.

Riikka Purran ja Wille Rydmanin kirjoitukset ovat niin karmaisevia, että ne eivät todellakaan sovi valtion johtaville politiikoille. Kummankin ministerin tulisi hakea eroa tehtävästään.

Linnut ja muut eläimet kuolevat turhaan. Miksi linnut pyrkivät ruuanhakuun tarhoille, kysyn vaan.

Purrahan kirjoitti nuo tekstit aikuisiässä yliopistosta valmistumisensa jälkeen ja vielä 2019 hän nimitteli maahanmuuttajanaisia mustiksi säkeiksi. Nämä Purran tekstithän ovat samanlaisia kuin perussuomalaisten someviestittely nykyäänkin. Mitenkä persut nyt maahanmuuttovastaisuudesta ja kovasta kielenkäytöstään pääsisi?

Tietääkö kukaan mitä oli koirankeksit 50-luvulla? Tänä päivänäkin myynnissä.

Ihmetellään kun muuttolintuja ei ole paljon laulamassa. Ajat sitten oli kirjoitus kuinka isoilla verkoilla Etelä-Euroopassa pyydystetään muuttolintuja. On kuulemma hyvä elinkeino. Näin EU:ssa saa tehdä.

Ei pysy sadevesi Evijärvessä. Pinta sen kun alenee.

Mikseivät asiantuntijat ota kantaa nykyajan huonoihin silmälaseihin? Mistä se johtuu kun koko ajan pitää putsata, hinnat nousee ja tuotteet huononee niin kuin monessa muussakin tuotteessa. Tiedän mistä puhun vuosikymmeniä laseja pitäneenä. Voisko joku kommentoida kun silmälasiliikkeessä ei tiedetä.

Yksityiset (teksti)viestit kuuluvat lakisääteisen kirjesalaisuuden piiriin siinä kuin sähköpostitkin, mutta eivät ne mitään viranomais-, terapia- tai rippisalaisuuksia ole! Jos viestit paljastaa ”kirjeen” saaja tai lähettäjä, on salassa pidettävyyden rikkominen lähinnä eettinen ongelma.

Kaupunki on säästänyt pitkän pennin kun ei ole tarvinnut etsiä suurperheen lapsille hoitopaikkoja. Mutta kenen selkärangasta tämä on otettu? Mumma ei ole saanut itselle mitään tukia tai apua. Kaikki pyydetyt avut on evätty. Näin toimii toimeentulotuki täällä. No työntekijät saaneet syödäkseen ja juhlia festareilla.

Mikähän kumman muoti lieneekään, että ravintoloissa ei malteta keittää porkkanoita ym. kypsiksi asti? Potutkin paistetaan kuorineen päivineen.

Urheilutoimittajat, miksi ihmeessä teidän pitää tunkea se mikrofoni urheilijan suun eteen heti suorituksen jälkeen? Eikö niille voi antaa muutama minuutti aikaa vetää henkeä ja säästää kuulijoiden korvia huohottavilta selityksiltä miksei suksi luistanut tai keihäs lentänyt? Samoin talvisin lähikuvat hiihtäjistä räkä poskella. Todella vastenmielistä.

ViVe! (I-P 30.7.) En ollut uskoa silmiäni lukiessani Lakaniemen ja Latvalan kommentteja koskien musiikin soittamista pesäpallo-ottelussa! Kannattajien, siis maksavien asiakkaiden palautteet tyrmättiin täysin, eikä niille annettu mitään arvoa -pääasia, että pelaajat tykkäävät! Annettiin ymmärtää, että pitkäaikaiset, varttuneemmat kannattajat, jotka eivät diggaa AC/DC:tä, voivatkin pysyä poissa ja vaihdetaan mieluummin nuoriin faneihin. Viesti tuli perille, ja RuutuTv saa taas uuden katsojan!

Olipa erikoista kommenttia Vedon johdolta; muualla ottelutapahtuma on maksavalle yleisölle, Vimpelissä näemmä pelaajille.

Jos olen huono insinööri, ei minulla ole töitä eikä toimeentuloa, mutta jos olen huono kirjailija tai muu taiteilija, saan vuosiksi apurahoja ja muita palkintoja veronmaksajilta.

Kuka älypää on suunnitellut liikennejakajat Vaasan Vesilaitoksentielle? Täysin älytön teko. Tie on muutenkin kapea ja nyt kavennetaan näillä täysin turhilla kivityksillä. Haittaa tulee talvikunnossapitoon sekä tiellä kulkeville rekoille. Miettikää joskus tarkemmin mitä olette tekemässä.

Filosofian tohtori, Suomen pankin pääjohtaja ja presidenttiehdokas Olli Rehn loihe lausumahan: ”Korkohuippu mahdollisesti saavutettu”. Voi kuinka tuo tietäjä iänikuinen pystyykin noin viisaita puhumaan. Käy korkojen kanssa kuinka tahansa on hän oikeassa.

Laajametsässä onkin hyvät rullahiihtobaanat. Liikenne ei ole haitaksi.