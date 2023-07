Tätä mieltä tänään: "Eipä ihme, että jätettä kertyy. Juustonsiivutkin pakataan kelmuun yksitellen."

Seinäjoen keskussairaalassa on jatkuva pysäköintiongelma. Y-talon pysäköintialue on aina täynnä ja kantasairaalan parkki liian kaukana, varsinkin sateella ja talven liukkailla. Ratkaisu tähän ongelmaan löytyy Savosta ja Karjalasta. Sekä Kuopion että Joensuun keskussairaaloissa on parkkitalo aivan sisäänkäynnin tuntumassa ja niin tyrkyllä, ettei eksymään pääse. Joensuussa kävelyosuus on lähes kokonaan katettu, joten paljon ei ehdi sateella kastuakaan. Joensuussa on myös skannaava porttijärjestelmä, eli sisään ajava auto saa rekisterinumerolla yksilöidyn maksulipukkeen, jonka maksettua puomi nousee ulosajoportilla ylös itsekseen. Seinäjoella voitaisiin panna paremmaksi. Ensinnäkin siirtymä parkkitalon ja sairaalan väliin olisi tehtävä tunnelin kautta ja toisekseen hinnoittelu olisi saatava kohtuullisemmaksi. Se tapahtuisi siten, että pari ensimmäistä tuntia olisivat kalliimpia ja seuraavien tuntien hinnat alenisivat asteittain jopa nollaan asti. Näin ei pitempiaikainen tutkimus tai osastolle joutuminen veisi potilasta konkurssiin parkkimaksujen takia. Idea on käytettävissä ilman konsulttipalkkiota.

Toimittaja Toni Viljanmaa 27.7.23 Näkökulma-kolumnissaan: Rasismi-datan perusteella PS:llä on todistustaakka niskassaan. Mitä mieltä Toni on RKP:n vielä 2007 jakamasta ”kallonmitaaja” Axel Olof Freundenthal mitalista? RKP ei ole vieläkään päättänyt lopettaa mitalia, saati pyytää anteeksi suomenkielisiltä? Siinä on sentään kyse koko puolueen virallisesta kannasta, ei yksittäisen poliitikon kommentista. Nyt puolue toimii tuomarina asiassa, jossa sillä itsellä on painavampaa todistettavaa. Olisiko kolumnin paikka?

Se, jonka mielestä vaaleissa valittiin vääriä henkilöitä eduskuntaan, kannattaa katsella Kiinaan, Pohjois-Koreaan ja Venäjälle. Siellä ei valita vääriä, kun ehdokkaiksi pääsevät vaan oikeat ehdokkaat.

Eipä ihme, että jätettä kertyy. Juustonsiivutkin pakataan kelmuun yksitellen.

Näyttää Stormossen jakaneen uudet biopöntöt ok-talojen pihoille turhaan, vaikka olisi 4-lokero entuudestaan. Hakekoot pois.

Pääkirjoitus (27.7.) pelkää, että X:ksi muuttunut Twitter noudattaa Elon Muskin visiota. Se visio on sananvapauden lisääminen. Olisihan se todellakin aivan järkyttävää, jos yhä useammat voisivat viestiä kansalle ilman median vartiointia siinä välissä.

Nöyrä pyyntö. Mielestäni olisi oikein ja kohtuullista, että I-P käyttäisi päteviä toimittajia tekemään objektiivisen jutun RKP:n toiminnasta ruotsalaisalueen ja siirtolaisten asuttamisasioissa. Tarvitaanko totuuskomissiota?

Voikun tua istuntotauko loppuus, olis kiva kattella töllöstä uutta hallitusta ja muistaa, jotta velakaa ei enää tuu joka tiima 1,4 milioonaa eurua, vassarihallitukses tuli neliä pitkää vuatta.

Koko kylmä sota on saatava urheiluareenoille. Jääkiekon ja baseballin huiput kuuluvat yhtälailla itäiselle pallonpuoliskolle. FIFA Champions League ratkokoon parhaan. UEFA, CONCACAF et al. World Leaguen mannertenväliset playoff-karsinnat täydentävät. Nämä kelpuuttavat vain ihmisoikeusvaltiot.

Kiitos upeasta Vaasan kaupunginorkesterin puistokonsertista! Hienoa oli nähdä paljon ihmisiä nauttimasta upeasti toteutetusta ja viihdyttävästä konserttitapahtumasta!

Persut valittavat ”ajojahdista”. Että muita ei näin muka media kohtele. Väärin. Muistetaan esim. kuinka Anneli Jäätteenmäki (kesk) joutui eroamaan pääministerin paikalta. Samoin erosi Antti Rinne (sdp). Samoin ulkoministerin paikalta edesmennyt Ilkka Kanerva (kok). Nyt vain ensimmäistä kertaa persut joutuvat hallituksessa vastaamaan sanoistaan ja tekemisistään.

Miksi alueen perussuomalaisia ärsyttää sateenkaariväestä puhuminen, pride ja priden kanssa yhteistyötä tekevät yhteisöt, yritykset ja kunnat? Tekeväthän esimerkiksi kunnat yhteistyötä vaikka paikallisten yrittäjärjestöjen kanssa. Ei yhteistyö sen kummallisempaa priden kanssa ole. Kyllä joku voisi vetää herneen nenään samalla tavalla yrittäjäjärjestön kanssa tehtävästä yhteistyöstä, koska palkansaajat eivät jaa samanlaista ajatusmaailmaa yrittäjien kanssa. Ei minua pride ahdista. Antaa ihmisten juhlia moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia.

Kuka viisas selittää Vaasan vanhan postitalon edustan liikenteen idean?

Perussuomalaisten pitäisi jo lopettaa valittaminen Purran saamasta kohtelusta. Purraa on käsitelty silkkihansikkain, jos verrataan Sipilän saamaan kohteluun. Kritiikin saaminen kuuluu ministerin luontaisetuihin.