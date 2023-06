Tätä mieltä tänään: "Ensio Itkonen aikoinaan opetti, että jalankulkijan tulee käyttää vasenta reunaa. Tällöin ei pyöräilijät yllätä takaapäin. Tätä ei enää ymmärretä."

Miten hallitus luulee lisäävän työllisyyttä kepittämällä työtöntä. Työllisyys on ennätyskorkealla ja tilastoista on varmasti perattu kaikki kynnelle kykenevät. Jäljelle jääneet eivät työllisty korkean iän tai sairauden vuoksi. Työtön on jo nykyisin velvoitettu hakemaan vähintään neljää paikkaa kuukaudessa eikä työllisty niin miten tukien leikkaaminen auttaa. Tästä porukasta moni tekee kuitenkin pientä keikkahommaa ja sijaisuutta. Poistamalla 300€ suojaosa loppuu kannustavuus niihinkin. Se pitäisi korottaa 500€ kuten koronan aikana niin kannustaisi tekemään enempi. Luulen, että tästä tulee kärsimään työntekijäpulana myös yritykset ja yksityiset, jotka tarvitsevat esim. henkilökohtaista avustajaa muutamaksi tunniksi viikossa.

Ensio Itkonen aikoinaan opetti, että jalankulkijan tulee käyttää vasenta reunaa. Tällöin ei pyöräilijät yllätä takaapäin. Tätä ei enää ymmärretä. Kävelkää siis puistopoluillakin vasenta reunaa.

Työtön ei ole työtön, koska työtön työllistää viranhaltijoita.

Keskusta ei nouse kannatuksessa ennen kuin puheenjohtajan aateväri ja ajatusmaailma muutu. Pian on ynnä muut puolueet.

Myöntäkää nyt Vaasan Sähkö, että tyrittyä tuli kun kokemattomat ekonomit lähtivät leikkimään johdannaiskaupoilla. Olen pitänyt yhtiötä vakaan toiminnan kannattajana. Pettyä täytyi. Vielä yritetään kuluttajariitalautakunnan selvä päätös vesittää.

Työnantajat: miksei teille kelpaa vanhempi ikäpolvi töihin? Ettekö pysty vastaamaan?

Kaistavahdit uusissa autoissa ei ymmärrä keltaista väriä...

Ei pidä yleistää krapulapäiviin kaikkia sairauksia, esim. migreenipotilas voi selvitä 1 päivän saikulla ja on taas työkuntoinen. On riski lähteä ajamaan autolla töihin migreenin ollessa päällä sekä muille kanssakulkijoille että itselle.

Kuvitellaan, että kissat voivat asua huonokuntoisessa navetassa, totuus on toinen. Kissatalolla käyvät valvontaeläinlääkäri kaupungin eläinlääkäriä myöten tarkistamassa tilat. Kaupungin ohjaamaan navettaan joutuisi tekemään mittavan remontin, kuitenkin vuokra yli 700€ sekä lisäksi lämmityskulut päälle. Navetta on purkutuomiolla, joten kummallista, että kaupunki edes kyseistä kohdetta ehdottaa kissataloksi.

Eiköhän Merenkurkkuun tule maayhteys, kun vain malttaa odottaa...

Miten olisi Seinäjoen kiittäminen ulkopaikkakuntalaista Seinäjoen historiallisten arvojen, erityisesti rakennusten, säilyttämisestä jälkipolville. Petri Pihlajaniemi on vähintään kotiseutuneuvoksen arvon ansaitseva, vaikka hän asuu Kristiinankaupungissa. Uuteen eloon on hänen toimestaan herätetty mm. kulttuurisesti merkittävä Rautatieläisten talo, Kalevan navetta, Pollarin talo, ja nyt ehkä jatkossa v:n 1883 veturitallit kongressikeskukseksi.