Tätä mieltä tänään: "Gerbynrinteen asuntoalueen voi sijoittaa Laajametsään. Siellä infrat valmiit."

Ihmettelen todella, ettei kaupunki järjestä mitään tekemistä lapsille syyslomalla. Taas säästetään väärässä paikassa kun vain komiaa koitetaan rakentaa. Erityisesti nyt kun perheiden talous on tiukilla, olisi tähän voitu satsata.

Viime vuonna soihdutettu taivaan tuuliin maailman öljykentillä 144 miljardia kuutiota maakaasua kertoo IEA ja Maailmanpankki. Se on yhtä paljon kuin Venäjän myymä kaasu Eurooppaan. Tällaisia lukuja tuumiessa mietin, pystynkö pelastamaan maailman ilmakehän, jos onnistun sytyttämään tulen takkaan oikeaoppisesti päältäpäin viranomaisten opetusten mukaan!

Vaasalaiset gloryhunterit ”rakastavat” Sportia, kun tulee yksikin voitto mutta puukottavat selkään, kun menee huonosti ja eniten tarvittais tukea ja arvostelevat koko seuraa junioreita myöden toki joskus aiheellisestikin, koska sieltä ei pelaajia ole tulossa ainakaan nykyisen päävalmentajan aikana, eivät nuoret saa mahdollisuutta.

Metsänomistajat: Myykäämme vanhat metsät pois, kun puu käy vielä kaupan, etteivät puut mätäne metsään vaan tulevat hyötykäyttöön.

Kun kerran sähkönhinnan viisinkertaistuminen johtuu todellisuudessa kaupungin rahantarpeesta, miksi yhdenvertaisuuden nimissä ei myös kaukolämmön hintaa viisinkertaisteta?

Toyotan kokoontumisajoissa jaetaan pisteitä varmaankin: Kuka ajaa kesällä karvalakki päässä eniten, 2,5 pistettä. Kuka aiheuttaa pisimmän letkan perään, 5 pistettä. Ja kaiken huippu! Kuka ajaa aina ilman takavaloja, 20 pistettä.

Koira riehui Ylöjärvellä. Nyt jokaiselle oman tontin ulkopuolella kuljetettavalle koiralle pakollinen puremisen estävä kuonosuoja.

Venäläisten on opittava. Ottakaa vastuuta eikä aina luoteta ”suureen johtajaan”. Kansa on pilattu suurella propagandalla. Breznevin/ Kekkosen sukupolvien on väistyttävä...

Ruotsi on tekemässä maahanmuuttopolitiikassaan uuden hallituksen myötä ajatustavan eli ”paradigman muutoksen”. Näin ilmaisi eräs hallitusneuvottelija. Kiintiöpakolaisten vuosittaista määrää 6 400:sta alennettaisiin 900:aan ja turvapaikkaoikeus muuttuisi EU:n sallimalle minimitasolle. Kiristyksiä tulisi myös oleskelulupiin, työperäiseen maahanmuuttoon ja kansalaisuuden saamisen ehtoihin. Ottaako Suomi nyt oppia Ruotsista ? Ensi kevään vaalikysymys.

Venäjä murenee. Valko-Venäjä murenee. Vuoden päästä meillä on uusi Eurooppa.

Alakylän häirikkönuorista 16.10. kirjoitellut. Kyllä juttu niin on, jotta vaikka näille herranlahjoille nuorisotiloja tehtääs, niin Apsin nurkilla ne luuhaa ja kirkkoveneitä spreijaa. Turhaa paapoa näitä pilalle passattuja ja rahaa haaskata.

Alakylän nuoret. Kirjoitus nuoriso- ym. tilasta. Hyvä jos se saatais, mutta tuskin auttaa näihin häirikköihin. Luultavasti häiriköisivät siellä. Nämä on jo kasvatuksellisesti häiriintyneitä ja ilman rajoja kasvaneita tyyliin ei meidän lapset, pojat on poikia jne. Asuttiin itse paikassa, missä ei ollu toimintaa, 5 lapsen kans. Sitä kehitettiin itse lapsille ym. ja rajat oli. Mitään ei sattunut koskaan. Ovat just aikuisia ja hyvin fiksuja ihmisä. Kyllä kaikki lähtee kodeista ja meistä vanhemmista. Jos emme pärjää, apua on kyllä saatavilla. Nuo Alakylän tapaukset ovat kyllä nuorten hätähuuto, et auttakaa meitä oikeaan, välittäkää, lastensuojelu puuttukaa...

Miksei Vaasassa hammashoidossa anneta palveluseteleitä yksityiselle, kun jonot ylittävät hoitotakuun moninkertaisesti. Y-puolella olisi kapasiteettia.

Onko Vaasan Käpylinnunkujan tienoilla jokin laite tai kone, joka pitää häiritsevän jurisevaa ja matalaa ääntä melkein kokoajan? Omistaja ystävällisesti korjatkoon.

Vaasan Sähkö myynyt tuotantonsa halvalla pitkillä sopimuksilla. Nyt köyhät maksaa kiiltävissä puvuissa kulkevien hölmöilyt.

Hyvä päätoimittaja Mantila, sanotte (I-P 16.10.), että Ukrainan sota ei ole tavallisen venäläisen sota. Miksi sitten niin moni Suomessa asuva venäläinen kannattaa Putinia? Täällä todellista tietoa Ukrainan tilanteesta on ollut saatavana alusta lähtien ja vähän ennenkin.

Nämä, jotka vetoavat määräämisoikeuteen omaan kehoonsa, voisivat vaatia myös omaa määräämisoikeutta oman kehon käsillä hankitun ansiotulon käytöstä. Nythän valtio ja kunnat ottaa pakolla suuren osan. Myös asevelvollisuus on ongelma, kun siinä viranomaiset pakottavat velvollisen siirtämään oman kehonsa varuskuntaan. Translain läpimenon jälkeenkään ei kehomme ole vielä vapaita.

Olipas sunnuntain Ilpossa valtava raportti Kiiston ensimmäisestä futsal-ottelusta!

En oikein saanut kiinni suurlähettiläs Juha Ottmanin jutusta, Suomen päätökset yhä lähempänä EU:n itälaitaa? Voisiko kenties johtua siitä, että meillä on pitkä itäraja, jota esimerkiksi Keski-Euroopassa ei ole.

Järjestetään mielenosoitus Vaasan Sähkön yksipuolisia hinnan korotuksia vastataan. Ja jos joku tekee kanteen, niin lähdetään siihenkin kaikki mukaan. Luokatonta toimintaa Vaasan Sähköltä. Hävetkää päättäjät siellä.

Eräässä pääkaupunkilehdessä sanotaan, että ”pakkauksista kannattaa poistaa näkyvät jäämät, eli juustopaketista poistetaan vanhentuneet juustonsiivut ennen kierrättämistä ---”. Pitääkö tuokin erikseen sanoa? Ei mitään käyttökelpoista biojätettä heitetä hukkaan, vaan kompostorin ja kompostin kautta kasvimaalle, kukkapenkkiin tai puskien juurelle. Ilmaiseksi sitä ei jätefirmoille anneta.

Eikö nyt vihdoinkin pidä aktivoitua Vaasan Sähkön törkeää oikeusvaltion vastaista politiikkaa vastaan. Ehdotan ryhmäkannetta siviilioikeudessa.

Haluan päästä junalla suoraan Vaasasta Jyväskylään, kuin ennen vanhaan. En halua mennä Tampereen kautta, mikä on aivan naurettavaa. Haluan ihailla vanhoja, pieniä asemia Keski-Suomen radalla. Haluan pysähtyä Tuurin seisakkeella tai Ähtäri Zoon, josta voin kävellä suloisen metsän ympyröivän matkan hot. Mesikämmeneen. Haluan tämän kaiken takaisin. Miksi ihmeessä VR vesittää unelmani!? Ainakin joskus vanha olisi parempaa.

Vaasan Sähkölle. Olemme olleet asiakkaana 40 v. ja nyt muistetaan tällä lailla. Nyt joutuu pienituloinen eläkeläinen jättämään lääkkeet ostamatta ja ruokaakin vähemmän. Ei hyvältä näytä.

Onko oikein, että Seinäjoen Energia joutuu nostamaan sähkön hintaa toteuttaakseen kaupungin osinkovaatimuksen. Tämä johtaa siihen, että sähkölämmitteisen talon omistaja maksaa mm. keskustan kehittämisestä. Eikö se kuulu tehdä tasapuolisuuden nimissä verotuloilla? Osinkovaatimus johtaa siihen, että Energian on näytettävä liikevoittoa. Se antaa henkilökunnalle ja luottamushenkilöille hyvät kannustinpalkkiot. Miksi Energian pitää olla sponsorina jokaisessa kissanristiäisessä?

Gerbynrinteen asuntoalueen voi sijoittaa Laajametsään. Siellä infrat valmiit.

Suomi on peneplaani eli puolitasanko. Kolmasosa pinta-alasta on suota. Kuulumme humidiseen alueeseen. Sataa enemmän kuin haihtuu. Vesi ”viihtyy” maaperässämme. Rahkasammal kasvaa ja ”nielee” hiiltä tällä valtavalla alalla. Ne pitää kirjata hiilinieluiksi! Ojitus on välttämätöntä vesitalouden järjestelyä. Yhteiskunnan varoja ei pidä laittaa suo-ojien tukkimiseen. Ne umpeutuvat ihan itsestään. Kiirettä ei ole kuin ”kaupunkivihreillä”.

Joku ihmettelee miten Turkki on Nato-maa. Pitää muistaa, että maa oli ihan erilainen aikanaan, kun liittyi puolustusliittoon. Niin ja nyky-Unkaria ei kelpuutettaisi edes EU:n jäseneksi.

Sinä, joka uumoilet Vaasan kävelykadulle ravintoloita, putiikkeja. Perusta itse sinne sellaiset. Kyllä sitä kaikkee potaskaa saa lukea.

Jokaisella, joka on sijoittanut omaan osakkeeseen, on oikeus puhtaaseen ilmaan omalla parvekkeella!

Kertunlaakson koiraväki! Keräämmehän tänä talvena koiriemme jätökset pois! Koulunkin kohdalla todella ruokottoman näköistä viime talvena, kun tien vierus tykitettynä täyteen kakkaa!