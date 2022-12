Tätä mieltä tänään: "Haloo päättäjät, kaupunginjohtajan ehdotus harjakattoisista kerrostaloista oli suurenmoinen kaupunkikuvaa kohentava idea. Harjakattoiset kerrostalot ovat kotoisannäköisiä. Kaupunkikuva kaipaa piristystä."

Elämme vaarallista aikaa. Niinistö jatkoon.

Mistä johtuu, että Seinäjoella Niemistön alueella ei ole jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle omia väyliä? Esim. Keikkoahde, Auneksennotko ym. tiet ovat suoranaisia surmanloukkuja lapsille. Ja kun tuolla alueella talvikunnossapitokin on täysin luokatonta, on tilanne vielä pahempi. Missä on kaavoittajan ammattitaito?

Kamerat karkottaa harrastelijat.

Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla alkaa: Alussa olivat suo, kuokka ja Jussi.

Eikö keskustan mielestä 64- tai 65-vuotias ole työnsä tehnyt ja eläkkeensä jo ansainnut. Mitä suurempi kiitos eläkkeensaajalle työvuosista, sitä suurempi verotus. Palkan verotus eläkkeen verotuksen rinnalla on kalpenemisen sijasta jo sinistynyt. Puuttukaa ensin ongelmaan, eli eläkkeen verotukseen. Onko se keskustan mielestä oikein, että vanhat pierut jatkavat työssään ja meitä nuoremmat ovat työttömänä?

Sähkönsäästöä tulis, kun sammuttaas katuvaloja pitkiltä mettätaipaleilta, missä ei mitään asutusta, nykyään autoos hyvät valot.

Olin jo vaihtamassa Vaasan Sähköstä toiseen yhtiöön!! Vertailessani hintoja totesin, että Vaasan Sähkön sähköjakeluhinta onkin huomattavasti edullisempi kuin muissa yhtiöissä.

13.12. mielipidepalstalla surtiin kuinka talousahdingossa ”Lemmikki lentää ulos ensimmäisenä”. No mutta tietenkin!

Onkohan väreillä lämpöarvoja? Vihreällä se on näyttäisi olevan hyvin kylmä. Ainakin näin talvella.

Juttu 3.12. Ilpossa, Harjakatoille täystyrmäys: Haloo päättäjät, kaupunginjohtajan ehdotus harjakattoisista kerrostaloista oli suurenmoinen kaupunkikuvaa kohentava idea. Harjakattoiset kerrostalot ovat kotoisannäköisiä. Kaupunkikuva kaipaa piristystä.

Maakunnat toivovat usein aluejohtonsa suulla edistymistä kansainvälistymisen saralla. Mutta mitä on toivottava kansainvälistyminen? Ei ainakaan Suomen poikkeuksellisen hyvään sosiaaliturvaan hakeutuminen. Tätä ilmiötä on ainakin Helsingin seudulla, jossa tapahtuu jo asumisessakin eriytymistä kantaväestöstä. Oikeaa kansainvälistymistä onkin tulijoiden aito integroitumishalu yhteiseloon ja yhteiseen hiileen puhaltaminen kantaväestön kanssa.

Mitä iloa on Lakeuden Ristin kellosta pimiällä? Numerojen paikat kaikki tietää, mutta viisaria on vaikia lähtiä arvoottelemahan. Ainakaan kiiruhulla.

Surullinen ja ahdistava joulumainos Pinocchion kohtalosta.

Veronalennus niille eläkeläisille, jotka ovat kasvattaneet nykyiset eläkemaksujen maksajat. 1 prosentti jokaisesta lapsesta. Parempi kannustin lasten hankintaan.