Tätä mieltä tänään: "Huolen sodasta ja lakoista ymmärrän, mutta huolta hiihdon nykytilasta en. Sehän ei vaikuta mihinkään. Viihdettä vain."

Parempi suomettuminen kuin miehittyminen tai kuubattuminen. Kun Suomi onnistui taiteilemaan ilman miehitystä samaan aikaan, kun Saksassa miehitysjoukkojen panssarivaunuletkat ajeli pitkin moottoriteitä, aiheutti tämä tietenkin saksalaisissa kateutta. Täytyi tästä jotain vikaa löytää. Keksittiin termi finnlandisierung eli suomettuminen. Termiä käytetään edelleen Suomen sisäpolitiikassa negatiivisena asiana, vaikka oli pienen sodassa turpiinsa saaneen maan keino selvitä sotilasmahdin naapurissa itsenäisenä. Turha tuota Natoon liittymistään on spekuloida. Suomi on demokratia. Natoon liitytään vasta silloin, kun kansan enemmistö niin haluaa. Ennemmin ei halunnut.

28.2 -23. Pultrantie. Tiekarhu. ”Kiitos ja kumarrus”!

Joku jo vaati, ettei tuulivoiman suurista heilahteluista ja muista ongelmista saisi kirjoittaa täällä. Kuvittelee varmaan, että ongelmat häviävät, kun niistä ei puhuta. Että sellaista sananvapautta meille tarjoillaan. Onkohan se sitä wokea?

Suomettumisesta 2.3.2023 kirjoja suositellut ei aivan osunut oikeaan. Kyllä Ahtisaaren aikana hallitsi Lipposen hallitukset, 8 vuotta, jossa istuivat kokoomus ja kaikki sateenkaaren värit. Mutta ei keskusta. Silloinkin ulkopolitiikkaa hoiti valtioneuvosto presidentin kanssa. Osoite tai kirjailijan muisti ei oikein täsmännyt. Ahtisaaren jälkeen hallitsi Halonen 12 vuotta. Historiaa ei voi kirjoittaa uudelleen, niin kauan kuin lukijat muistavat.

Keskiviikon (1.3.) ILPO:ssa joku kertoi punninneensa omalla digi-vaa’alla kaupasta ostamansa tuotteet. Oli saanut eri tuloksen, joten epäili kaupan vaakaa. Entä hänen oma vaakansa? Koska se on viimeksi kalibroitu? Kaupan vaa’at kalibroidaan säännöllisesti. Satuin kerran paikalle, kun Vaasan Prisman vaakoja tarkistettiin. Luuleeko valituksen kirjoittaja, että kun jossain laitteessa tai mittarissa on digitaalinäyttö, niin se tekee laitteesta tarkan? Ei tee, näyttö ja itse laitteen anturi ovat kaksi eri asiaa. Se että näyttö ilmoittaa tuloksen useiden desimaalien tarkkuudella, ei tee itse laitteesta jotenkin erinomaista ja tarkkaa.

Kun tuulee, pörssisähkö maksaa alle 1 snt/ kWh, mutta valtio maksaa tuulivoimayhtiöille 8 snt/kWh. Miksiköhän kiima rakentaa lisää tuulimyllyjä on niin kova? Säätövoimaa tarvitaan kipeästi lisää ja nopeasti. Olkiluodon haasteet jatkuvat – seuraavaksi uusittava vanhentuneet ohjauslogiikat. Vedystä ei ole vielä 10 vuoteen apuja säätövoimaan.

Niin se maailma muuttuu. Seinien töhriminenkin on nykyään taidetta.

Eipä ollut ennenvanhaan lakkoilua! Pehtoorit ja tehtaanpatruunat tiesivät tarkalleen, paljonko rengeille ja työläisille tarvitsee maksaa.

Huolen sodasta ja lakoista ymmärrän, mutta huolta hiihdon nykytilasta en. Sehän ei vaikuta mihinkään. Viihdettä vain.

Keskiviikon Ilkka-Pohjalaisen kirjoitus isännöintifiman valintaperusteista oli luotaantyöntävä mainosvetoomus. Vai oliko peräti hätähuuto?

Olipa kerrassaan melkoinen kirjoitus mielipidesivulla isännöitsijän toimista. Kirjoittajan mukaan suuri on hyvää ja kaunista ja pienempi yhtiö ei pysty hoitamaan asioita kunnolla.Olen ollut vuosia taloyhtiön hallituksessa ja tiedän että ihmisläheinen isännöinti on kaikkien tärkein asia.

Suomella on 105 vuotta itänaapurin hyökkäystä torjumaan harjaantuneet, Pohjois-Euroopan vahvimmat puolustusvoimat ja Nato-prosessikin edennyt ennätysnopeasti vaikka viimeisiä ratifiointeja joutuukin vielä odottelemaan. Silti suomalaisten käytös on kuin täpötäydessä ulkomaisessa turistirysässä: Haukutaan ja örvelletään, kun juuri meitä ja meidän isoja mahoja ei palvella heti kun sormia napsautamma! Mikä maksaa, mulle kaikki heti nyt!

Kuinka se on nykyaikana, että Ylistaron keskustassa vesi lainehtii, sataa vettä tai lumi sulaa. Yksikään katukaivo ei vedä vettä.

”Suomi painui taantumaan viime vuoden lopulla”. Onneksi se meni ohi niin, ettei huomattukaan.

Kaikkea sitä tutkitaan. ”Sosiaaliturvan leikkaukset haittaavat pienituloisia enemmän kuin veronkiristykset suurituloisia.” Seuraavaksi varmaan tutkitaan, että yön jälkeen tulee aamu.

Jos kuntaliitosasukasluvut vähennetään, niin Vaasa 7% (63t) ja Sjoki 30% (42t). Oleellinen muutos.

Jäi sanomatta, että verokertymien vertaaminen osoittaa miten massiivisesti isommat muskelit Tanskalla on. Molemmissa maissa on noin 4,4 miljoonaa veronmaksajaa. Suomen verokertymä oli 54,2 miljardia euroa. Tanskan kertymä 100,5 miljardia. Demarit haluavat nostaa Suomen veroasteen Tanskan tasolle. Veroaste 45,9 %. Mitään vajetta valtiontaloudessa ei kuulemma silloin olisi. Tanskalaiset kuitenkin ovat meitä vauraampia ja maksavat noita veroja huomattavasti suomalaisia korkeammista tuloista. Bruttokansantuote per nuppi on Tanskassa 56870 €, meillä 46770 €. Veronmaksajien meridiaani näyttää eron vielä tylymmin: Tanskassa hän tienaa 4700 € kuukaudessa, Suomessa vain 3400 €/kk. Meridiaani on se lukumääräisesti keskimmäinen veronmaksaja. Niitä, joiden tulot ovat häntä pienemmät, on yhtä monta kuin niitä, joiden tulot ovat häntä suuremmat. Luvut kertovat miten tanskalaisten veronmaksukyky on paljon suomalaisia vahvempi.

Ei mitään uutta auringon alla. Ilmasto on kautta aikojen elänyt omaa elämäänsä. Näin jatkuu, tehtiinpä mitä tahansa. Hiilidioksidia on vähän. Ilmakehässä vaivaiset 0.04 %. Aatelkaapa ite!

Kyllä urheilijoille pitäisi antaa huomattavasti esiintymis- ja puheopetusta. Hitaammin, rauhallisemmalla ja matalammalla äänellä.

Ei tarvitse olla psyk. alan ammatti-ihminen, että pystyy erottamaan räikeät valheet totuudesta. Vain maalaisjärkeä sekä oikeudentunto kohdallaan.

On se niin hölmöä ja nurinkurista! Viimeisten vuosikymmenten aikana on surutta monin eri tavoin maapalloa saastutettu ja luontoa tuhottu, ja nyt kun vihdoinkin ollaan asiaan oikeasti herätty, niin huudetaan joka puolelta kovaan ääneen metsiä pelastajaksi, lasketaan niiden hiilinieluja ym. Aktivistit sitovat itsensä puihin, istutaan Mannerheimintiellä jne. Metsiä ei saisi kaataa eikä hoitaa, sen pitäisi vain antaa olla ja lahoa. Eiköhän olisi syytä huutaa niille, jotka ovat saastuttaneetkin. Heidän kuuluu asiat hoitaa ja laskut maksaa, ei metsien eikä meidän metsäläisten.

Kovasti kummastuttaa, miksi Vähänkyrön Tervajoella Hiirikosken energia ei ole toiminnassa vaikka vettä riittää näin kalliin sähkön aikaan?

Annan ääneni kansanedustajalle, joka lupaa ajaa asiaa valtiojohtoisten yritysten johtajien ja johtoryhmien bonuspalkkioiden poistamiseen. Eiköhän Fortumin johtajallekin taas pitäisi uuden tuloksen perusteella bonuksia kiireesti maksella?

Kokoomuksella on erittäin huono vaalitaktiikka: Puhua totta! Velkaantuminen pitää tulevien polvien turvaksi lopettaa. Eli pitää leikata kuluja. Demarit ei leikkaa mitään, päinvastoin lupaa vaan lisää rahaa/velkaa! Ja sitähän kansa haluaa, ei se välitä tulevaisuudesta vaan paljonko rahaa tulee seuraavalla vaalikaudella. Eli demarit menee vasemmalta ohi ja alkaa puhumaan pakollisista leikkauksista vasta vaalien jälkeen! Herätkää kokoomus! Puhukaa kansalle mitä se haluaa kuulla, ei kurjistumisesta!

Vai on Kiina hyvää tahtoaan lahjoittanut pandat Suomeen. Tuotahan ei usko naapurin Erkkikään. Älkää nyt olko naiiveja.

Lopettakaa puhumasta tuulivoimapuistoista. Ne eivät ole puistojen kanssa missään tekemisissä!

Joukossa tyhmyys tiivistyy. Se niistä äijäparlamenteista.

Rautieaseman eteen Vaasassa on rakennettu kasvihuone. Kätevää.

I-P voisi tehdä artikkelin eduskunta- ja ministeriavustajien määristä ja niiden palkkamenoista. Näin vaalien alla monia varmaan kiinnostaa.

Ideanikkarille. Asuntojen tosijoittajille mätkäistävistä lisäveroista seuraisi ainoastaan vuokratason nousu, josta puolestaan tarve asumistukien korotuksiin. Parempi vaihtoehto voisi olla kuntien asuntotuotannon lisääminen ja tyhjillään olevien sijoitusasuntojen verovähennyksien poistaminen.