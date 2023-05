Tätä mieltä tänään: "Hyvät ihmiset. Valaiskaa minulle mikä on ”rantakunto”? Näin keväällä siitä saa lukea niin paljon ja kuulla pyrkimyksistä päästä siihen. Muistan aiemmin, kun puhuttiin rantojen miehistä."

Ilpo:n juttu 16.5. Vähänkyrön tonteista paljasti, ettei Vaasan kaikki valtuutetut edes tiedä missä Vähäkyrö on. Todellisia kuplassa eläjiä, jotka luulevat Vaasaa maailman navaksi, eivätkä tiedä, että joku Seinäjoki on jo valovuoden heitä edellä.

Hyvät ihmiset. Valaiskaa minulle mikä on ”rantakunto”? Näin keväällä siitä saa lukea niin paljon ja kuulla pyrkimyksistä päästä siihen. Muistan aiemmin, kun puhuttiin rantojen miehistä. Onko näillä asioilla jotain yhteyttä?

Vaasassa käydään keskustelua sisäsataman terassista ja sen olemassaolon oikeudesta suhteessa Kuntsin museoon! Jotta keskustelu saataisiin oikeille raiteille, voitaisiinko julkaista ensiksi molempien paikkojen vuotuiset kävijämäärät ja sen jälkeen pohtia kumpi paikka sopii/ansaitsee parhaiten olla kyseiselle paikalle. Jos museolla on vähemmän kannatusta niin kuin todennäköiseti on, niin Vaasasta löytyy kyllä huomattavasti sopivampia paikkoja museolle kuin mitä nykyinen paikka. Kaupungin ranta on nykyisin kaupunkilaisten ja turistien olohuone kaikkine ravintolapalveluineen!

Nyt on miljardit sitten loppuneet, kirjoitti joku. Ei ne loppuneet ole, ne vain siirretään nyt Orpon avustuksella sellaisiin taskuihin, joissa euroja on jo yli oman tarpeen.

On silmät ja korvat täynnä jo Käärijää, vois lopettaa tuo kauhee vouhkaaminen, liika on liikaa, kun ei edes tullu voittoa Suomeen, lehdet ja media syytää Käärijää, Käärijää, Käärijää...

Maria Tolppanen (sd.) Vaasan kh:n pj. Vastasit 16.5. I-Pssä kuntalaisen kysymykseen. Vastaus oli kuin pahimman politrukin kynästä. Asemassasi sinun tulee tuottaa kuntalaisille yhdenvertainen ja asiallinen palvelu, eikä suoltaa tuollasta vihervassariliturgiaa! PS. Edustamasi puoluehan kuului myös vaalivoitajiin, kun teille muilta vihervassareilta (ml. kepu) valui ääniä enempi kuin menetitte niitä tuleville hallituspuolueille.

Mikko Honkanen, Radio Cityn juontaja sanoi, että hänestä olisi voinut tulla myös urheilutoimittaja. Sitten kun jatkoi ko. juttua, niin tuli selväksi, että urheilutoimittajan työ olisi jääkiekon selostusta, että sillai.

Onpa hyvä, että Stora Enso iskee Pohjanmaalle. Olen kuullut, että kirves on paras metsänhoitaja ja kasvattajakin. Hyvä, hyvä.

Maria Tolppanen, miksi pilasit hyvin alkaneen Tukholman matkaa koskeneen mielipidekirjoituksesi loppupuolella olleella propagandalla? Olisi kannattanut pitäytyä vain tosiasioissa. Nyt alensit itsesi kyläpoliitikoksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan arvolle kirjoituksesi loppuosa ei todellakaan ollut sopiva.

Käärijä, kieli pitkällä huutava ns. artistimuusikko Suomi-kuvaa viemässä maailmalle ja lehdistö kirjoittaa kuinka suomalaiset rakastui esitykseen, pienet ja nuoret hoilaa, kuinka pitää tuopista kiinni. Kyllä en ole ilmeisesti suomalainen, koska en tuollaista kieli pitkällä huutoa puolialasti riekkumalla ymmärrä. Tänne pilalle menneeseen maailmaan se sit varmasti sopii, voi voi.

Oliko poliisilla kokoontumisajot samaan aikaan, kun Keuruulla putosi Hawk-kone. Oli meinaan runsaasti poliisiautoja. Uteliaisuuttako?

Sellaiset suuryritykset, jotka tekevät suurta voittoa omin voimin, eivät tarvitse verovaroista tai valtion ulkomaanvelalla maksettavia yritystukia.

Vaasan kh:n pj. Maria Tolppanen vastasi kyselijälle, ettei kaupunginhallitus ollut Tukholmassa opintomatkalla. He kävivät siellä muuten vaan! Loppu olikin sitten kiukuttelua siitä, että kansa äänesti ek-vaaleissa Tolppasen mielestä väärin. Yrittäkää kestää siellä Vaasassa!

Olen miettinyt, että miten se haittaa, jos naapurissa on kissatalo? Kissathan ovat sisällä eivätkä kuljeskele pitkin markkia? Mitä en ymmärrä?

Kovin on käytäntö ihmeellistä ja erilaista hätäpalvelussa. Tuttavamme soitti hätätilanteessa miehelleen ambulanssin. Kun ko. henkilöstö saapui ja hänen miehensä tuli kamarista ja tuumi, ”hyvä lähdetään”, niin nämä ihmisten palvelijat tuumasivat, ettei täällä tarvitakaan kyytiä, kun potilas voi itse kävellä ja lähtivät pois. No vaimo otti miehensä ja ajoi omalla autolla sairaalaan. Miten kävikään, hänen miehensä kuoli. Olisiko ensiapu ambulanssissa ja nopea kyyti voinut pelastaa? Kuinkas kävikään tässä tässä Ilmavoimien koneen miehistölle. Saivat kyydin ilman selityksiä, mutta ymmärrettäväst he sen kyydin tarvitsivat.

Euroviisut on täyttä feikkiä koko juttu, ollut jo 30 v. ja kaikki hurraa. Kuten politiikka.

Huumeongelma rehottaa käytön ja myynnin käytännön oikeuksien takia. Molemmista täytyy riistää vapaus tarpeeksi kauaksi.

Koska Hovioikeudenpuistikon ja Pitkänkadun risteys korjataan vaarattomaksi? Nyt hirvittävä. Varokaa yliajoa.

Komissaari Urpilainen puhuu Brysselin suulla. Velkaa vaan lisää ja rahat Afrikkaan.

Hyväntekeväisyysraha on lainarahaa. Suomella ei ole takataskussa antaa rahaa ulkomaille vaan se maksetaan palkansaajan veroista korkoina.

Arvoisa kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen. Voisit jo lopettaa Petteri Orpon nälvimisen, kun sanoit, että Orpo on nukkunut oppositiossa. Tietääkseni valtion rahanjaosta ei päätä oppositio, vaan hallitus, pääministeripuolue SDP:n johdolla ovat nukkuneet, koska eivät ole hoitaneet soten vaatimaa rahoitusta niin, ettei rahat olisi loppuneet heti alkumetreillä.

Niin mites sinne satamaan pääsis ahtaajaks töihin? Ois kova hinku. Pitääkö olla suhteita? Kehen? Voisko joku valottaa. Mäkin haluun vallankäyttäjäks, kun muuten oon vaan tavallinen tappi. Ois hienoo olla tultasyöksevä ahtaajaässä ay-liikkeen kalliiden pöksyjen takataskussa. Sais nähä, miten Suomi polvistuu mun edessä. Nätisti neito niiaa.

Miksi mikään tutkiva journalismi ei kerro kuinka paljon veronmaksajat ovat tukeneet muita maita? Summahan on pelkästään 2000-luvulla kymmeniä miljardeja, mukana saajissa mm. Venäjä ja Kiina! Oikeesti!

Presidentinvaalit ovat Suomessa jo nurkan takana ja aikaa ehdokkaiden pohtimiseen ei paljoa ole. Julkisuudessa esillä olevista kandidaateista ei kukaan ole merkittävästi edukseen eronnut. Mitä osaamista ja kokemusta nykytilanteessa heiltä voisimme vaatia. Miten olisi vaikkapa kansainvälispoliittinen kokemus. Ainakin yhdellä sitä olisi. USA:n nykyinen suurlähettiläämme toimi samassa tehtävässä myös Moskovassa. Olisiko jo meriittiä riittävästi?

Sanna Marin valitti, että mitta tuli täyteen ja et aina kuulemma teki jotain väärin. Kannattaisi Sannan muistaa miten itse arvosteli kaikkia muita, eikä välittänyt kenenkään muun mielipiteistä, ainakaan politiikassa, kotiasioista tietää vain mies ja lapsi.

Suomen Käärijä tuli toiseksi, mutta Ruotsin Loreen voitti. On Marokon ”siirtolais/pakolaislahja” Ruotsille. Kappale & esitys oli 11 v. vanha toisinto. Loreen oli kuin muumioitunut. Vain kynnet oli kasvaneet. Kappale Tattoo oli ”iltasoitto” sanoitusta myöten. Saman asian ajaisi, jos Lordi lämmitettäisiin ja lähetettäisiin ensi vuonna Eurovision laulukilpailuihin Ruotsiin. Hard Rock, Halleluja! Ajaisi saman asian. Ei siis mitään uutta.

Uusia maksuja jätehuoltoon mutta Vaasassakin on talouksia, jotka eivät ole missään jätehuollossa mukana, miksei määrätä sanktioita. Koko jätelautakunta pelkkä vitsi. Lopetan kanssa koko jätekuljetukseen osallistumisen.

Suomalaisten liikalihavuus on huomattu. Mutta ei kumma, että ihmiset ovat ylipainoisia, kun katsoo ”terveellisiä” ravintosuosituksia. Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala!! Koko ajan pitäisi syödä. Kyllä riittää aamupala, päiväkahvi ja päivällinen. Ei makeisia eikä limsoja, ei aspartaamicokista!

Sedun kulmatontin maisemaan sopimattomat metalliaidat on poistettu, joten avoin, villi ja vapaa kaupunkiniitty saa hakea muotonsa. Kiitos!

Stadilainen Seagulls (suom. Merilokit) ansaitusti ensimmäiseen SM kultaansa voittamalla reilusti runkosarjan voittajan, Kauhajokelaisen Karhubasketin (suom. Karhukori) Helsingin vanhassa Kisahallissa!