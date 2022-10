Tätä mieltä tänään: "Hyvinvointialueille on palkattu suuri määrä isopalkkaisia johtajia. Kannattaisi kiinnittää huomiota muuhunkin. Nyt heti pitää saada palvelupuhelimet ja sähköiset ohjelmat toimimaan."

Kiitos Tiina Juujärvelle hyvästä hintavertailujutusta. Tällaista on kaivattu. Ostokorin hintaero eri kauppojen välille ei ole suuri, mutta arvokas tieto sekin.

Miten mahdollista? Raja-aidan teko Suomessa kestäisi 4 vuotta, Unkari ja Puola tekivät rajoillensa viikossa aidan, josta ei läpi tulla, mutta palkataan ranskalaiset töihin, niin kestää 14 v. ja sutta tulee.

Ilpo 25.10. uniapneasta, minullakin on vaikea, mutta se on pienin ongelma jos sähköt katkaistaan. Mitä tehdään lapsiperheen jääkaapin ja pakastimen elintarvikkeille? Ja miten tämän maan lapsiperheet pärjää, kun hinnat nousevat edelleen. Suomalaisista jo puolet on pienituloisia ihmisiä. Eikö lapsien pitäisi olla tärkeintä mitä meillä on? Vai onko meistä tullu barbaareja?

IlPo 25.10. Timo Airaksisen kolumni. Oikein hauskasti kirjoitettu. Mutta otin tosissaan Sauli Niinistön nostamisen valtakunnan ykkösihmeeksi. Tästä tulee tunne diktatuurin toivosta, jota Suomen rikkaimmat ihmiset toivovat saadakseen itselleen yhden sätkynuken, jota ohjailla mielensä mukaan. Nykymallissa joutuvat vielä vähän vääntämään saadakseen haluamansa.

Hyvinvointialueille on palkattu suuri määrä isopalkkaisia johtajia. Kannattaisi kiinnittää huomiota muuhunkin. Nyt heti pitää saada palvelupuhelimet ja sähköiset ohjelmat toimimaan.

Murehtii joku fases sähkön hintaa. Eipä luulis päätä vaivaavan moisilla. Tämän tästä reissataan, jos ei ulkomailla niin kotimaassa, nauttien viineistä ja herkuista. Jätä ne reissut ja nauti sähkön hinnasta.

Eiköhän lasten ja nuorten pahoinvointi ja oireilut johdu mm. vanhempien päihteidenkäytöstä, välinpitämättömyydestä ja suorastaan sairaista some-esimerkeistä, joiden tuomat paineet pilaavat haavoittuvien nuorten psyykeen. Isäni opetti, että hutsun näköisenä ei ulos ole asiaa. En todellakaan traumatisoitunut vaan kasvoin terveeksi aikuiseksi.

Kotiseutuväki voisi miettiä Seinäjoen tunnetuimmalle iskelmätähdelle, Paula Koivuniemelle nimikkokatua. Kyllä hän sellaisen ansaitsee.

Onneksi olkoon Vaasan sairaanhoitopiiri! Olemme toisena Suomen SHP:stä mielenterveyshoitajien vähyydessä per 1 000 asukasta. Vain Etelä-Karjalan SHP:ssä on vähemmän ;(. Eihän täällä tarvetta lienekään, kun ollaan niin onnellisia.

Mitenkä ihmiset, jotka vaaleissa äänestävät rähinöitsijöitä, joille vain riidanhaastaminen ja möykkääminen on ainoa tapa yrittää hoitaa yhteiskunnallisia asioita, kuvittelette että oikeita päätöksiä syntyy? Kyllä kansanedustajan, kuin myös kuntavaikuttajan pitää kyetä avaamaan suunsa fiksusti asialinjalla. Vastuuttomia riidanhaastajia ei kaivata päättämään asioistamme!

Vaasan tori ei kaipaa lisää puita ja kaikenlaista joutavaa turhaketta!

Mahtoi olla kova voihke ja valitus kun gerbyläisten omia tontteja raivattiin.