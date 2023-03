Tätä mieltä tänään: "Ihmetyttää tämä valitus, että me ylipainoiset täytämme lääkärien vastaanoton! Se on todella harhaluulo, kyllä siellä näitä ns. normaalipainoisia istuu rivissä vaivojaan valittamassa!"

Ihmetyttää tämä valitus, että me ylipainoiset täytämme lääkärien vastaanoton! Se on todella harhaluulo, kyllä siellä näitä ns. normaalipainoisia istuu rivissä vaivojaan valittamassa! Itse nyt 15 vuotta eläkkeellä olleena olen intin jälkeen 3 kertaa vastaanotolla käynyt tuhlaamassa yhteiskunnan rahoja!

Olen samaa mieltä Suomalainen menestysresepti -kilpailun voittajasta, että näissä ei ole mitään suomalaista, enkä aio ostaa ainoatakaan näistä tuotteista. Olihan siellä vielä Happy Soup, saa sekin jäädä hyllyyn. Tällaisessa kilpailussa ruokien nimet pitäisi olla ehdottomasti suomen kielellä jos kisan nimi on Suomalainen menestysresepti. Mutta onhan niin, että monessa asunnossakin nykyään ilmoitetaan, että talossa on hometta, kun eteisessä on kyltti ”Home”. Ollaan niin kansainvälisiä.

Kyllä politiikka on ihmismielen manipulointia näin vaalien alla. Politiikka ei ole rehellistä Suomen asioiden hoitoa vaan on menty ala-arvoiseen Amerikan malliin jossa oma etu ja toisen panettelu ovat etusijalla.

Yrittäjänä en ymmärrä, miten viiden päivän työt voi tehdä neljässä päivässä, ehkä jos juoksee kävelyn sijasta. Onko työntekijöillä tosiaan niin paljon ilmaa työpanoksissi, että tämä ajatus on mahdollista.

Turha nostaa mölyä leikkauksista nyt, jos ei saanut suutansa auki hallituksen ottaessa velkaa. Kaikella on hintansa, myös etuuksilla.

Planicassa liika lyhyet radat, siksi suomalaiset eivät pärjänneet ja osa jopa keskeytti, kun mono ei syönyt.

Joku ja kuka joku on keksinyt nämä tonttiliittymien auraukset, jotka eivät kaikille toimi. Siis tähänkin on joku keksijä, kuka? Eli politiikka ei tällaisia itse keksi.

Satuin katsomaan tämän Pohjanmaan sankarit -sarjan jakson, että tällä lailla sitä Vaasan ruotsinkielisyyttä tuodaan muulle Suomelle tietoon ja päinvastaista yritetään viralllisesti muuta väittää. Sitä saa, mitä tilaa.

Omassa kodissa pitäisi olla mukava asua, mutta onko se aina näin, moni asia vaikuttaa viihtyvyyteen!

Hallituksen piirissä on nyt laadittu luonnostelua eläkkeiden indeksitarkistukseksi, jotta tästä saataisiin tulevina vuosina muutama 100 milj. euroa valtion velkoja helpottamaan. Eläkeläiset ovat jo pari vuosikymmentä olleet ns. taitetun indeksin uhreina, mikä on heikentänyt vastaaviin palkkoihin verrattuna eläkkeen ostovoimaa. Nyt vaalien alla eläkeläiset seuraavatkin tarkasti, mitkä puolueet kannattavat eläkeensaajien etujen heikentämistä.

Valtiovarainministeriö: ehdotatte lukuisia toimenpiteitä kansan kurjistamiseen. Mitäs jos tehtäisiin oikeita säästöjä eli kansa tietää, että maassa ja nimenomaan Helsingissä on kymmeniä tuhansia suojatyöpaikkoja hallinnoissa ja ministeriöissä plus turhia laitoksia ja yhdistyksiä.

Kenen keksintö on tuo lasihökkeli aseman edessä? Nimiä tänne nyt! Selvitys hinnasta; 500 000,00 veroeuroa!

Onnea Vaasa! Vaasan poliitikot ja virkamiehet saivat vajaan millin, että voidaan pilata Hietasaarenkatu. Nyt valtuutetut herätys!

EK vaatii työvoiman maahantuloon valtiolta tuntuvia tukiaisia. 50 000 maahanmuuttajia ja 15 000 opiskelupaikkaa vuosittain. Tarkoitus on saada kouluttautumattomia työntekijöitä kolmansista maista, siis halpatyövoimaa. Kysyn paljonko EK ja yritykset ovat itse valmiit maksamaan työvoimansa saamisesta. Ilmaisia kustannuksia ei ole kenelekkään olemassa. Nyt julkinen valta ja Kela maksaa koulutuksen ja tyhjäkäynnin ja elämisen kustannukset. Jos yritykset itse kattaisivat 50 prosenttia näistä kustannuksista, niin eiköhän EK:nkin maahanmuuttopuheiden lukumäärä alkaisi pienentyä varsinkin, kun ukrainalaisia tulee koko ajan lisää entisten työttömien maahanmuuttajien lisäksi. Vai ollaanko me vanhassa sloukanissa, että kyllä portin ulkopuolella on tulijoita, jos ehdot eivät miellytä.

Koska ely-keskus, kaavoittajat ja kunta piirtää ja rakentaa nämä Jalasjärven pyörätiet valmiiksi. Taajamassa 100 m pyöräteitä, jotka päättyvät kuin seinään, ajaudut ajoradalle tai toiselle puolelle katua, sitten löytyy taas pieni pala pyörätietä. Pääkatua paikataan joka viikko, pitäisi saada kanta-Kurikasta vähän asfalttia ja taajamalaatoitusta.

Vaasa jää koko ajan Pohjanmaan alueuutisissa julkaisematta. Miksi?

Postiko hukkaa minun ET-lehteni, kun ei tule? En enää tiedä mistä alkaisin kysellä sen perään.

Päihteettömyys- ja raittiuskasvatusta kouluihin, oppilaitoksiin, ym. Ei viiniä ruokakauppoihin, vastuutonta lapsia ja nuoria kohtaan.

Kouluihin, oppilaitoksiin puistomaiset, kukkaisat pihat, joita voivat oppilaat vaalia, hoitaa. Lisäävät hyvinvointia. Voisi olla myös hyötykasveja koulujen keittiöitä varten. Myös harrastusvälineitä kouluihin. Vastuullinen, ohjaava aikuinen aina mukana.