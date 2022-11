Tätä mieltä tänään: "Itsenäisyyspäivän iltana käydään koululla sytyttämässä kynttilät. Eikö tosiaan löydy aikuista, joka viikonlopun juhlapäivinä kävisi vuorollaan vetämässä koulun lipun salkoon?"

Kaarinassa lehtitietojen mukaan lapset pahoinpitelevät estoitta toisiaan koulussa. Minun lapseni ei liikahtaisi kotoa tuollaisen koulun suuntaan. Nössöjä vanhempia siellä!

Luin juuri lehdestä, että Citymarketin uudet kylmälaitteet toimivat hiilidioksidilla. No eivät ole pitkäikäisiä, kun vihreät haluaa poistaa hiilidioksidin maapallolta.

Joskus vaan pitäisi päättää ja muuttaa seurakuntavaalit niin, ettei puolueita näkyisi ollenkaan ehdokkaiden listoilla. Reilusti aakkosjärjestyksessä vaan yhdelle listalle. Se olisi tasapuolista niille, jotka eivät laita suuria rahamääriä lehtien mainontaan. Vaalithan on pitkälti henkilövaalit. Samalla voisi jäädä ne ehdokkaat pois, jotka vuodesta toiseen haluavat kirkkovaltuustoihin, antaa tilaa uusille naamoille. Itsekin vanhana seurakuntalaisena ymmärrän, että voi antaa tilaa nuoremmille. Kokemus voi sinänsä olla liian vanhoillista, joten nuoremmilla on mahdollisuus muuttaa vanhoja käytäntöjä ja asioita. Tietenkin meillä äänestäjillä voisi myös olla rohkeutta äänestää uusia ihmisiä kirkkovaltuustoihin. Kaksi tai kolme kautta olisi hyvä rajoittaa ehdokkuudelle, se toisi varmasti uusia ehdokkaita.

Voi hyvä äiti, voisit yhtä hyvin mainita kaikki muutkin puolueet, kaikki ne syyllistyvät hyvä kaveri -toimintaan ei yksin Petteri. Ja tämä hallitus olisi aivan yhtä hyvin voinut noita mainitsemisiasi lakkautuksia tehdä. Eipä ole mitään kuulunut, ei edes mainittu.

Kun vanhana sairastat koronan, niin sinulle selviää, kuka todella on huolissaan terveydestäsi!

Ei mene minun oikeustajuuni, kun kuluttajat kiristävät kukkaronnyöriään viimeiseen senttiin ja vielä ylikin, sähköyhtiöt, kaupat ym. tekevät moninkertaisia voittoja. Miksi ei voi tällaisena aikana tyytyä vähän pienempään voittoon ja jakaa tätä kurjuutta tasapuolisesti. Hallituskin täysin avuton, ainoastaan velanoton hallitsee hyvin. Ei enää onni syntyä Suomeen.

Eukko sanoi: Tätä meidän huushollia pitää päivittää. Vastasin: Aukaise sälekaihtimet ja päästä valo sisään.

Nyt saa Keski-Pohjanmaan liittää pikimmiten Pohjanmaahan! Esim. pelastuslaitos on surkeassa jamassa uusien hyvo-alueiden aloittaessa. Päättäjät herätkää, ei noin pientä maakuntaa kannata ylläpitää väkisin, alle 70 tuhatta asukasta, vaan se on liitettävä Pohjanmaan maakuntaan.

Seinäjoen kaupunki muistaa taas lapsiperheitä suurella sydämellä päättäen antaa korotetun kuukausimaksun iltapäivätoiminnasta. 150e iltapäivätoiminnasta, mitä sillä saa? Miksi kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa kuin erityisoppilaille? Toivon aamutoiminnan tarjoamista myös 1. lk. oppilaille, innostan myös muita vanhempia vaatimaan vastinetta rahoilleen ja olemaan aktiivisia. Kaikki varmasti haluavat ienelle koululaiselle turvalliset olosuhteet ennen ja jälkeen koulupäivän.

Me istumme kuin elokuvateatterissa katsomassa Ukrainan kansan kärsimystä. Näemme räjähdyksiä, sortuvia rakennuksia ja hädissään juoksevia ihmisiä etsimässä suojaa. Kuolleita, itkusta täriseviä lapsia ja vauvan, jonka pommi on silponut. Koko Eurooppa seuraa tätä kammottavaa ”elokuvaa”. Olemme ukrainalaisten puolella. Haukottelemme, väsymme katsomaan ”aina tätä samaa” ja turtumus valtaa mielemme. Me kaikki tiedämme, että on ihan sairasta katsella vierestä, kun lasta pahoinpidellään, tässä on kysymys samasta asiasta. Me sallimme elokuvan jatkuvan. Eikö tämä ole uskomatonta, että koko maailma istuu katsomossa ja antaa kaiken tämän tapahtua, jälleen kerran.

Itsenäisyyspäivän iltana käydään koululla sytyttämässä kynttilät. Eikö tosiaan löydy aikuista, joka viikonlopun juhlapäivinä kävisi vuorollaan vetämässä koulun lipun salkoon? Ilman ay-asennetta tai kaupungin yliorganisointia? Sivistyslaitos. Haloo.

On se mykistyttävä määrä mitä on valittu johtajia ja johtajien johtajia hyvinvointialueelle. Kukahan siellä varsinaiset työt tekee? Kyllä on kallista touhua mutta eihän sen väliä, kun vanhukset ja sairaat maksaa hölmöläisten touhua.

Sinikukka Saari luetteli A-studiossa 17.11. Venäjän kansan mielipidetiedustelun tuloksia. Ne kuulemma kertovat, että kansan enemmistö tukee Putinia ja sotaa Ukrainassa. Kukahan tämän 145-miljoonaisen kansan mielipidetutkimuksen on tehnyt? Sinikukkako vai Kreml?

Kissat ja joutsenet ”pelastetaan” resursseja säästämättä, ihmiset sen sijaan jäävät toissijaisiksi ja aiheuttavat vain kulunkeja, eikä heistä tehdä ”näyttäviä” lehtijuttuja, joutsenia on Suomessa ainakin satatuhatta, joten pelastettavia riittää!

Maanpuolustusta arvostavat varmaan ihmettelevät, ettei tämän lehden levikkialueella, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, ole enää yhtään varuskuntaa. Tilanne on melko nurinkurinen kun arvioida voi, että ko. alueella perinteinen maanpuolustustahtokin on suhteellisen korkea. Vaasa ja Kauhava olivat varuskunnistaan hyvin tunnettuja. Mutta aina voidaan toivoa, että jossain vaiheessa vakavasti harkitaan varuskunnan sijoittamista jälleen alueelle.

Kylmä sota oli turha. En ole eläessäni keksinyt, mitä eroa on kapitalismissa ja kommunismissa. Molemmissa eliitti rikastuu ja kansa vaurastuu vain vähän. Hinnoillakaan ei ole mitään tekemistä valmistuskustannuksien kanssa, kummassakaan. Olisiko mahdollista järjestelmä, jossa hinnat olisivat kaikissa olosuhteissa suhteessa valmistuskustannuksiin. Tällöin vältyttäisiin myös härskeiltä ylilyönneistä rikastumisessa. Siis maltillista kasvua kuitenkin.

Oliko se sitten konkurssi tai ei, mutta joka tapauksessa tämä Puuharyhmä lopetti Wasalandian toiminnan. Nyt se pitää pitkän vuokrasopimuksen turvin ränsistyvää huvipuistoa hallussaan ja estää näin kaupunkia kehittämästä ja tekemästä arvokkaalle alueelle mitään. Mikäli Puuharyhmän jatkoa leirintäalueella kannattaa edes ajatella, tulee sen luopua Wasalandian vuokrauksesta.

Jos maatiloja lopettaa 3 päivässä, niin ei kai se viljelymaa mihinkään häviä, olettaisin. Joku toinen ostaa ne maat ja jatkaa niiden käyttöä, joten viljan tuotannon määrän ei pitäisi laskea.

Maatilojen tehtävä on tuottaa syötävää eikä toimia ”hiilinieluina” vaikka Helsingin ”hissivihreät” niin vaativat!!

Jos kettutarhaus kielletään, pitää sitten kieltää myös undulaattien pito pienessä häkissä, ja akvaariot myös.

Kepulainen valtiovarainminnisteri Saarikko laski sähkön arvonlisäveron 24 prosentista 10 prosenttiin (alennus alkaa joulukuun alusta) ja tämä alennus kestää juuri kevään vaaleihin asti, jonka jälkeen vero nousee takaisin 24 prosenttiin. Kysynkin, mitä muita vaalitemppuja kepulla on?

Tässä lehdessä mainostettiin (19.11.) estoitta, kuinka sähköä saa lähes ilmaiseksi. Tarvitsee vain ostaa sellainen sähköauto, jossa on V2G-ominaisuus ja pyhittää se sähkövarastoksi. Kyllä tulee sähkö halvaksi! Se jätettiin kertomatta, että työmatkoja varten on syytä hankkia vanha kunnon nokivasara.

Ylikonstaapeli totesi IP:n 19.11. artikkelissa, että Ruukintiellä on kaksi kaistaa, tarkoittaen ilmeisesti, että kaksi kaistaa molempiin suuntiin. Eihän asia näin ole; kaistat pitää erottaa toisistaan kaistaviivoilla. Näin onkin tehty, mutta vain risteysten ryhmitysalueilla. Lisäksi Ruukintie kapenee Törnävän suuntaan ennen kiertoliittymää niin, ettei kaksikaistaisuus olisi väylän leveyden puolesta edes mahdollista toteuttaa. Sama tilanne on suojateiden turvaksi rakennettujen keskikorokkeiden kohdilla. Ylikonstaapelin logiikan mukaan siis kaikilla leveämmillä katuosuuksilla on kaksi kaistaa suuntaansa, on ne viivoilla merkitty tai ei. Törnäväntie... jne.

Pahuus, johon liittyvät valehtelu, tunteeton tuhoaminen ja manipulointi, on pahinta pahuutta. Pahuuden kohteena oleminen ei ole kivaa. Ukrainalaisiin kohdistuu pahuus, jota voi pitää kansanmurhana.

Kiitos Harri V. Hietikolle kolumnistasi 19.11. Nauratti, mutta totista asiaa.

Olen täs odotellut uutista siitä, kun entinen Fortumin johtaja Lundmark lupasi ottaa täyden vastuun Uniper-kaupoista ja siitä seuranneista veronmaksajille tulleista tappioista. Ei ole kuulunut, että tappioita hän olisi korvannut. Koska näkyy valtio budjetissa?