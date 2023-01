Tätä mieltä tänään: "Jääkiekko on viihdettä. Siksi sen suosio on helppo ymmärtää. Ihmiset nykyään puhuu mieluummin viihteestä kuin asiasta."

Jääkiekko on viihdettä. Siksi sen suosio on helppo ymmärtää. Ihmiset nykyään puhuu mieluummin viihteestä kuin asiasta.

Melkoista vaihtelua on pohjoinen kansamme vuosisatoina läpikäynyt. Ruotsalaisten kanssa yhteiseloamme värittivät sotaseikkailut aina Keski-Eurooppaa myöden. Sitten rakensimme kansallista identiteettiämme yli 100 vuoden ajan tsaarimaan autonomisena osana. Itsenäisyytemmekin on myös jo yli 100-vuotista. Talvi- ja jatkosodassa puolustauduimme torjuntavoittoisesti. Aivan viime vuosina maatamme on noteerattu maailman parhaaksikin. Entä jatkossa?

Nato ja uskottomuus. Miksi Turkki voi ohjata isoa Natoa, jonka puolustukseen Suomi ja Ruotsi luottavat?

Vaasassa on päässyt pyöräillen mihin haluaa jo kauan. Nyt poliitikot, täällä on on paljon hätäisempää tekemistä. Miettikää!

Riku Aalto haluaa teollisuuden pois kokonaan Suomesta. Eihän ole mitään järkeä verrata Saksan palkkoihin. Elintasomme ei edes ole samalla tasolla.

Kyllä monet muut maat saavat enempi luovuttaa esimerkiksi panssarivaunuja Ukrainalle kuin Suomi. Saksa, Ranska, Espanja ym., heillä ei ole pitkää rajaa Venäjää vasten.

Lapuan uimahallista!! Jos rakennatte uuden, tehkää se entisen lukion paikalle tai remontoikaa vanha. Joka tapauksessa entisen matkahuollon tontti on kaikista huonoin vaihtoehto uudelle hallille. Ei voi käsittää kuka tuota hanketta ajaa entisen matkahuollon tontille. Siinä ei saavuteta minkäänlaisia synergiaetuja, eikä se muutenkaan torin laitaan istu mitenkään. Vanhan lukion tontin naapurissa ovat kuitenkin Sedu ja nykyinen lukio sekä kentät, lisäksi se on liikenteellisesti järkevämpi paikka. Toisaalta järkevällä remontilla vanha uimahalli kuntoon, niin säästyy rahoja jäähallin ja urheilutalonkin tarpeisiin lähivuosina. Toivottavasti valtuustossa järki voittaa!

Tällä palstalla joku vihjaisi kerran, että sarjakuvassa Wagner sika edustaa meitä aviomiehiä, joita vaimot kaikesta huolimatta rakastavat. Tätä en tiennyt enkä pysty itse mitenkään samaistumaan Wagneriin.

Alkaa näkyä kokemattoman Marinin hallituksen mokat: varhaiskasvatuslaki, hoitajamitoitus, toisenasteen kouluuudistus energian epävarmuus (turpeen alasajo), hyvinvointialueiden rahapula, kasvaneet valtion velan korkokulut. Ym.

On tämä Suomi kumma maa, jatkuvasti lakkoiluja. Missä muussa maassa on vastaavaa? Miten ihmeessä muissa Pohjoismaissa ei näin tehdä? Ei ihme että muualla menee paremmin. Vikako ay-liikkeessä? Ainakin ko. pomoilla on suuret palkat.

Eläke nousi 6,8 %. Nyt helmikuun alusta myös verotus nousi eli eläkkeestä jää käteen nyt 55 e vähemmän kuin ennen eläkkeen nostoa. Huijausta koko nosto...