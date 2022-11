Tätä mieltä tänään: "Järkytys oli suuri, kun istuin katsomaan TV1:n jumalanpalvelusta. Puolialastomat naiset tulivat tanssien kirkkoon."

Seppo Vuokko on laskenut metsiemme lintujen määrien kehitystä. Vertailuaika 1953–2006–2010, vertailussa 102 lajia, josta puuttuu kymmenkunta lajia (eivät mitään häviäviä lajeja nekään). 58 lajin kanta kasvanut, joidenkin jopa moninkertaistunut. 27 lajia pysynyt ennallaan ja 17 lajia, joiden kanta on pienentynyt. Yksikään laji ei ole tarkasteluaikana kadonnut Suomen metsistä. Tämäkö osoittaa sen ”luontokadon”, josta jaksetaan jauhaa päivästä ja vuodesta toiseen?

Takavaloista kirjoittelevilta ei autoistaan varmastikaan löydy tätä hienoa valoautomaatti-toimintoa. Pötypuhetta, että näissä autoissa ei olisi takavaloja heti hämärän tullessa. Itselläni on ollut viisi vuotta MB ja koskaan ei ole tarvinnut valokatkaisijaa käännellä, aina automaatti-asennossa. Väitän, että aina on ajovalot ja takavalot päällä kun niitä tarvitaan. Todella hieno ja toimiva toiminto. Ajovalojen vaihtokin toimii automaattisesti kohdattaessa.

”Etelä-Pohjanmaalla ennätysmäärä koronakuolemia” (I-P 26.11.). Milloinkahan tämä tilastojen koronahysterian lietsominen loppuu? Kausi-influenssa tilastotkin saataisiin näyttämään aika rumilta, jos kaikki valmiiksi huonossa hapessa olevat vanhukset, jotka niihin kuolevat, tilastoitaisiin kausi-influenssaan kuolleiksi.

Lauantai-ilta, 1. adventin aatto. Vanhempi pariskunta istuu iltapalalla saunassa käytyään n. klo 19. Ulkona pimeää, ovelle koputetaan. Emäntä kysyy lukitun ulko-oven läpi tulijan asiaa ja saa vastaukseksi turvalaitteita myyvän firman ja sen myyntitykin nimet. Emäntä kiukustuu, ”ei osteta”. Koputtelija häipyy. Mitä tämä on? Jatkuvasti teroitetaan etenkin iäkkäämmille, että ovea ei pidä tuntemattomille avata. Miksi joku firma ylipäätään kulkee viikonloppuna pimeällä myymässä tuotteitaan ja mistä voi edes tietää, onko tulija sanomallaan asialla? Ovi pysyy säpissä vastaisuudessa sekä päivällä että yöllä, laittakaa brosyyrinne postilaatikkoon!

Järkytys oli suuri, kun istuin katsomaan TV1:n jumalanpalvelusta. Puolialastomat naiset tulivat tanssien kirkkoon. Pitääkö jo kirkotkin saada näin häväistä? Surullista.

AlfaTv alkoi näkyä täällä kuuluvuusalueen ulkokehällä, kun yhtiö asetettiin konkurssiin. Onko samoja kokemuksia muualla Pohjanmaan alueella?

Reilu palkka. Ohisalo: 1500 e, Sanna: 3000 e. Nokitan, eli 5000 e. Se saadaan talousnero Mäkysen opilla, jossa velat ovat tuloa. Velkaa 60000 e, jaetaan kuukausille, saadaan tuo 5000 e/kk.

Joku roti näille hintojen korotuksille. Korotetaan, että yhtiöt, kaupat sun muut saisivat paremmat voitot. Vedotaan sotaan, taitaa olla tekosyy.

Ihme keskusteluja ennen vaaleja. Marin höpöttää jostain 3t rajasta. Jos siihen luokkaan joutuu, valtio pitää huolen, että bruttosummat ei suurene euroakaan.

Te jotka ihmettelette srk-vaalien puolueryhmiä. Puolueilla on takana hyvä koneisto, millä ehdokkaita vaaleihin hankitaan, sen vuoksi ne näkyvät siellä. Politiikka valtuustossa ei näy ja kyllä ehdokkailla on kiinnostus seurakuntaan. Ei sinne kyllä kokouspalkkioiden vuoksi hakeuduta.

Kansalaispalkan avulla 2 1/2 tonnin palkka hinautuu 3 000 e/kk. Lisätyön ja puuttuvien lisäansioiden perustava häiriö olisi hallituksen pitänyt ratkoa.

Kyllä tulee niin ikävä Alfa-tv:tä. Tykkään musiikkiohjelmista, ja muilta kanavilta tulee Amerikan elokuvaa. Iso harmitus.

Nyt näissä sähköautojen latausasemissa on jos jonkinlaista älypuhelimella maksutapaa eri toimijoilla, olisi jo aika saada yksinkertainen ja nopea tapa maksaa pankkikortilla lataus!?

Vaasassa oli aikoinaan jääpalloseura nimeltä Nollat. Tuon nykytilannetta hyvin kuvaavan nimen voisi jääkiekkoseuramme ottaa nyt uudiskäyttöön.

Vihreät saivat aikaan lain vieraslajien poistosta. Vaativat lain voimin jopa lupiinien poistoa tuhansien kilometrien matkalta. Nyt odotetaan ”kauhulla” uutta luonnonsuojelulakia. Mitähän hyväksi koettua elämää ”kampittavaa” siihen ”kätketään”. Toivotaan, että ”konsulit” ovat valveilla!

Kyllä Janne tietämyksesi maatalouden kustannuksista on jäänyt vuosikymmenten taakse. Että polttoöljyn hinnankorotus nostaisi oikein 1 400 euroa per tila kustannuksia. Vastashan se jopa 3 500 litran vuosikulutusta. Kyllä sitä löpöä palaa nykyajan tilalla sesonkiaikana tuo määrä ihan viikossa ja vuosikulutus on vähintäin kymmenkertainen.

Seinäjoella asuvat ovatkin kaikki seinäjokisia.

Qatarin kisat on mahtavaa katseltavaa. Turha sotkea politiikkaa kun on noin hyvin järjestetyt kilpailut.

Kuinka voi olla Suomen valtion omistamat suuryritykset noin täysin kyvyttömien henkilöiden käsissä? Ensin lahjoitettiin lannoiteteollisuus norjalaisille. Sitten Sonera/Telia osti Saksasta tyhjää ilmaa miljardeilla euroilla. Seuraavaksi Suomen sähköverkko myytiin pilkkahinnalla ulkomaisille sijoittajille. Viimeisin moka on Fortumin voimalakaupat Saksassa. Jokainen kauppa on aiheuttanut miljardien laskun veronmaksajille. Kannattaisiko vihdoin hankkia johtajiksi ammattitaitoisia henkilöitä eikä poliitikkojen kavereita?

Te pienellä eläkkeellä olevat vanhukset! Säästätte ihan väärässä paikassa, jos pitää kaikki ruoka ostaa muovirasioissa. Muovia on pakko alkaa kierrättää ennen kuin siihen hukutaan. Luonnonvaraisia eläimiä kuolee hitaasti tähän muovisaastaan.

Täällä yksi boomeri, joka on yli 50 vuotta äänestänyt demareita, mutta nyt olen todella kyllästynyt pääministerin puheisiin ja koko ajan esillä oloon eri ohjelmissa. Hän on sitä mieltä, että on vain nuori ihminen, jonka juhlimiset eivät kuulu kenellekään, mutta onhan meitä yli viisi miljoonaa, mutta vain yksi pääministeri, jonka toivoisi käyttäytyvän korrektisti. Boomeriksi nimittäminen tuntuu siltä, kuin haukuttaisiin vanhaksi kääkäksi.

Ovatko Ohisalo ja opetusministeri niin pihalla kouluasioista, etteivät tajua että se koulujen ja koulutuksen parannus pitää tehdä siellä koulussa sisällä. Tasoluokat, tukiopetus, pienemmät luokkakoot ym. ovat niitä, jotka todella vaikuttavat koulutustason. Oppilaita ei voi tasapäistää vaikka kuinka yrittäisi. Ei ole mitään apua viikkotuntien lisäämisestä tai vuosien lisäämisestä. Perusta pitää olla kunnossa, mitä se ei nyt todellakaan ole. Koulu-uudistus meni täysin pieleen.

Kyllä Prismakin osaa korottaa hintoja. Dellariini-levitteen hintaa melkein eurolla.

Jo on aikoihin eletty. Adventtijumalanpalvelus televisiosta su 27.11. Ei ihme, että kirkosta väki katoaa.

Etteikö palkkatyö tuo lisäarvoa? Mistä suurten yritysten ja kaupan satojen miljoonien voitot syntyy? Tyhjästäkö?

Halla-ahon taannoisia varoituksia ylistetään nyt. Miksi Jussi ei tehnyt mitään hyvää silloin, kun oli hallituksessa?

Minun työpaikalla nainen ja mies saa täysin saman palkan samasta työstä, ainakin vielä, kun toimitaan vallitsevan tessin mukaisesti. Sitten tilanne voi muuttua, jos kokoomus saa ajamansa asian läpi (paikallinen sopiminen).

Olen 60 v. ja sain nyt koronan. Oireet paheni ja soitin S-joen sairaalaan 116117-numeroon. Sieltä annettiin toinen numero johon soittaa. Parin tunnin päästä sain hoitajan kiinni, ei tarjolla lääkäriaikoja. Jos ei pärjääkotona, niin soittaa taas tuohon ensin mainittuun numeroon. Mitä simputusta tämä oikein on ? Olen 40 vuotta maksanut veroja eikä palveluja ole. Mikä yhteiskunnassa on oikein vikana ? Vaalitkin tulossa, kukahan lupaa mulle ”vappuetuuden” hoitoon pääsystä?

Vaasa ylitti uuden tuhatluvun, huutaa tämän lehden ykkösuutinen (28.11.). Myös Seinäjoki ylitti uuden tuhatluvun, ja kasvua oli lähes kaksinkertaisesti Vaasaan verrattuna. Se ei taida olla enää mikään uutinen.

Sinä, joka ihmettelit, kuka maksaa postilaatikkoon tulevat mainoslehtiset. Kuluttaja/ostaja maksaa ostaessaan kaupan tuotteen. Mainoskulut on kauppa huomioinut tuotteen hinnassa.