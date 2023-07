Tätä mieltä tänään: Ja Seinäjoen kaupungin suuret kesäshow’t sen kun jatkuvat. Toivottavasti katujen katkominen loppuu ennen koulujen alkua.

Ruotsin Nato-jäsenyys oli sitten siinä. Ei sitä tule. Turkki EU:ssa estäisi vaikka mitä, kun pitää olla se kuuluisa yksimielisyys asioista. Ilman Turkkiakin EU päätöksenteko kangertelee.

Vaalit menivät jo! Hallituskin on perustettu. Jatkuvan persujen mollaamisen voi siis lopettaa. Sen sijaan kannattaisi keskittyä seuraamaan, pystyvätkö he todella vastaamaan huutoonsa ja ottamaan vastuuta maamme asioista. Jos heistä ei ole mihinkään, niin he putoavat pois seuraavissa vaaleissa ilman isompaa räksyttämistäkin.

Juhani Viitalan kirjoitus 11.7. täyttä asiaa.

Ei fasaania saa tappaa mutta sen voi häivyttää. On kuulemma hyvä liha. Itselläni ei tietenkään ole mitään kokemusta siitä aiheesta.

Ahonkylän illan luontoääni on pakoputkettoman kääpiömopon kaahailu ja pärinä. Koko kylän täyttää viritettyjen mopojen pärinä, joka kuuluu kilometrejä. Koska jotain tapahtuu? Toivottavasti ei ulkopuolisille mitään. Missä on vanhempien vastuu ja huolehtiminen?

Ei ole lasten ja nuorten mielen myrkyttämistä, että heille kerrotaan sateenkaariväestä. He aivan varmasti kohtaavat sateenkaariväkeä jotain kautta, vaikka aikuiset yrittäisivätkin lapsia ja nuoria tynnyrissä kasvattaa. Omassa lapsuudessani kauan, kauan sitten sateenkaariväkeä oli ja kyllä heihin välillä törmäsi. Sateenkaariväkeä ei suoraan muilutettu niin kuin nykyään, mutta heistä ei myöskään puhuttu. Myöhemmin on selvinnyt, mistä on kyse. Tietoa sateenkaariväestä pitää jakaa, ettei lasten ja nuorten tarvitse ihmetellä ja arvailla. Kun käsitteet ja sanat on selitetty pienestä pitäen, on helpompi jäsentää itselleen ympäröivää maailmaa. Kukaan ei ole myöskään kieltämässä heteroutta ja cis-sukupuolisuutta, jos itsensä sellaiseksi kokee.